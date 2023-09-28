Какая зарядка нужна вашему телефону и что означают популярные сокращения

Как и все технологии, смартфоны становятся лучше с каждым поколением. Поскольку технология аккумуляторов отстает от скачков в циклах разработки смартфонов, производители вынуждены внедрять инновации. Если их батареи не могут работать целыми днями, мы, по крайней мере, можем заставить их заряжаться быстро. И, как мне кажется, именно быстрая зарядка лучше огромного тяжелого аккумулятора. Это и для дизайна хорошо, и носить такой смартфон проще, и проблема разряда решается. Но что мы знаем о быстрой зарядке и какой она бывает?

Что такое Power Delivery

USB Power Delivery (USB PD) — это один из стандартов быстрой зарядки, получивший широкое признание за последние несколько лет. Он создан теми, кто отвечает за поддержание стандарта USB, — форумом разработчиков USB. USB PD превосходен, а его новейшая спецификация расширенного диапазона мощности (EPR) поддерживает мощность до 240 Вт для мобильных устройств по стандарту USB.

Тем не менее, зарядные устройства и кабели EPR пока не доступны на широком рынке и их еще только предстоит дождаться.

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Почему телефон греется во время зарядки

Обычные блоки питания и крошечные зарядные устройства уже вдохнули жизнь в миллионы смартфонов, планшетов, колонок, наушников, игровых консолей и ноутбуков. Ранние версии USB PD не поддерживали ступенчатое изменение напряжения, из-за чего зарядные устройства обеспечивали более высокие уровни напряжения, чем необходимо устройствам. В итоге аккумулятору устройства приходилось самому регулировать напряжение и ток. В результате излишки энергии превращались в тепло.

PPS был представлен как дополнительная спецификация к стандарту USB PD 3.0 для решения этой проблемы. Новая система позволяет устройствам запрашивать определенное напряжение и ток для оптимизации времени зарядки аккумулятора. Как бонус, это позволяет снизить потери и увеличить срок службы батареи. Неудивительно, что это, вероятно, объясняет, почему такие производители, как Google и Samsung, внедряют технологию PPS в свои смартфоны и планшеты.

Как узнать какой протокол зарядки у смартфонов

Хотя практически любое зарядное устройство может зарядить ваш телефон, гарантировать быструю зарядку, особенно с помощью обычного блока питания, сложно. Чтобы обеспечить быструю и энергоэффективную зарядку, проверьте, поддерживает ли ваш телефон один из современных стандартов питания, а затем приобретите аксессуар c соответствующим протоколом.

Ниже мы рассмотрим протоколы быстрой зарядки, обычно используемые производителями смартфонов и соответствующие скорости зарядки, которые вы можете ожидать.

Samsung использует технологии Samsung Super Fast Charging и Samsung Super Fast Charging 2.0, основанные на USB Power Delivery (USB PD) и Programmable Power Supply (PPS). Большинство телефонов Samsung поддерживают быструю зарядку мощностью 25 Вт, но некоторые флагманы также поддерживают зарядку мощностью 45 Вт.

В телефонах Google Pixel используется USB PD с PPS, а скорость быстрой зарядки варьируется от 18 до 30 Вт.

В OnePlus используются протоколы быстрой зарядки SuperVOOC и WarpCharge, максимальная скорость которых достигает 125 Вт. Также имеется поддержка USB PD, но вы, скорее всего, получите мощность от 10 Вт до 30 Вт, в зависимости от конкретной модели вашего смартфона.

Не все Asus можно заряжать одинаковыми зарядками, если хотите добиться максимальной скорости. Телефоны ROG используют USB PD 3.0 и Qualcomm QuickCharge 5.0 с максимальной скоростью 65 Вт. Однако модели ZenFone используют QuickCharge 4.0 или USB PD и PPS с максимальной скоростью 30 Вт.

Для телефонов Sony все просто — их можно заряжать с максимальной мощность 30 Вт, если прикупить зарядное устройство с поддержкой USB PD.

Что касается главного конкурента Android-смартфонов — компанию Apple — она для своих iPhone также использует USB PD. При использовании совместимого зарядника максимальная мощность будет составлять 20 Вт.

Какое зарядное устройство купить

Вы можете заметить, что многие зарядные устройства утверждают, что поддерживают различные стандарты быстрой зарядки, но их возможности различаются, поэтому остерегайтесь ложной информации в спеках. Некоторые зарядки обеспечивают зарядку PPS 45 Вт или более, а другие — 25 Вт. Не все поддерживают важнейший протокол Samsung Super Fast Charging 2.0, который необходим для телефонов бренда. Поэтому при выборе зарядного устройства убедитесь, что оно обеспечивает необходимую мощность для оптимальной зарядки конкретного смартфона.

Есть универсальные варианты, но все стандарты охватить они все равно не способны. При этом они стоят дорого и иногда имеют еще и большой размер, что само по себе является минусом.

Удобное зарядное устройство

Для большего удобства можно купить зарядник со складной вилкой. Есть так же модели с универсальными штекерами, которые подходят для путешественников. Но для использования дома они не так удобны из-за более крупного корпуса или движущихся элементов, которые снижают надежность. И стоят они дороже.

Если вы заинтересованы в зарядке нескольких устройств, стоит купить GaN-зарядку c несколькими портами. Но тут надо понимать, что указанная мощность является максимальной, а не на каждый порт. Поэтому, если к зарядке на 65 Вт подключить два телефона потребляющие по 20 Вт, то на остальные устройства останется всего 15 Вт. Расчет грубый, так как есть отклонения, но суть вы поняли.

А еще не забывайте покупать хорошие кабели. Они не менее важны, чем зарядник. Внутри находится медный кабель, который должен быть качественным и толстым. Если кабель стоит дешевле 200 рублей, к нему должны быть серьезные вопросы. Он не будет передавать всю мощность, будет сильно греться и сильно повысит риск короткого замыкания со всеми вытекающими последствиями. Поэтому не экономьте на кабелях.