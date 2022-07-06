Лучшие товары для ремонта и стройки с AliExpress

Стройка и ремонт — две вещи, которые можно назвать бесконечными. С другой стороны, многим это нравится, и если они начали, их сложно остановить. А еще в этом процессе может использоваться очень много технологичных штук, которые мы все так любим. О них сегодня и пойдет речь в нашей традиционной подборке. Гаджеты для ремонта стоят дорого, и всегда приятно поискать их аналоги на AliExpress. Тем более, что в качестве вы от этого не проиграете. А чтобы еще и выиграли, мы подготовили только товары с самыми хорошими отзывами.

Маленькая отвертка с приводом

Начнем с мелкого. Эта отвертка позволит вам работать с самым мелкими деталями, такими как: детские игрушки, гаджеты или даже тонкая электроника При этом крутить винты самому вам не потребуется — отвертка все сделает сама.

Тут можно найти еще больше крутых подборок гаджетов с AliExpress и только с высоким рейтингом.

Работает она от двух пальчиковых батареек, а размером она не многим больше авторучки. Скорость вращения 150 оборотов в минуту с крутящим моментом 0,12 Н.м. В наборе 20 бит алюминиевого сплава S2.

Цена: 1 250 рублей

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Электронный уровень

Уровень нужен на каждой стройке, но ориентир на пузырек дает очень большую погрешность. Электронный уровень лучше.

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Эта модель покажет на экране, насколько поверхность отклонена от идеального значения. На всякий случай в нем есть и пузырьковые указатели, а чтобы проще было измерять угол труб и металлических предметов, есть магнитное основание. На выбор предлагается красный и белый цвет, но на момент подготовки статьи на российском складе с быстрой и недорогой доставкой был только красный.

Цена: 1 600 рублей

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Тестер напряжения

Для тех, кому хотя бы время от времени приходится работать с электричеством, незаменим такой гаджет.

Он позволяет проверить сеть, чтобы понять, безопасно ли с ней работать или, наоборот, понять, почему и в каком месте с ней что-то не так. А еще есть встроенный фонарик для работы в темных щитках и три варианта исполнения.

Цена: от 510 рублей

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Электронный измеритель углов

Иногда так важно точно измерить угол между чем-то и чем-то, но сделать это почти невозможно.

Не знаете, что можно купить на AliExpress? А как насчет этого?

Для этого и пригодится такой измеритель. Он покажет угол в градусах на ЖК-дисплее. Измерение возможно в диапазоне от 45 до 225 градусов, а в качестве бонуса вы получите встроенный пузырьковый уровень, чтобы узнавать, насколько ровно то, что перед вами.

Цена: 2 000 рублей

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Хороший мультитул

Хороший мультитул хоть и не электронный гаджет, но он точно пригодится почти каждому. Даже если бросить его в бардачок или в рюкзак, он все равно не будет лишним, а уж на стройке и подавно.

В целом, тут все стандартно, в основе лежат плоскогубцы с кусачками, а в ручках спрятаны ножи, пилки, отвертки и другие инструменты. В комплекте есть чехол и много хороших отзывов довольных покупателей.

Цена: 1 170 рублей

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Маленькая цепная пила

Цепная пила удобна, когда надо много и быстро пилить. Вы не тратите силы, спилы получаются более ровными, а работа идет быстрее.

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С такой пилой не получится завалить большое дерево, но спилить ветки или другие небольшие деревяшки можно очень даже запросто. Особенно такая вещь пригодится за городом, где всегда надо что-то пилить. Полотно пилы движется со скоростью 400 метров в минуту, а диаметр спиливаемых стволов может быть до 15 сантиметров. Если взять комплект с двумя аккумуляторами, то с питанием проблем не будет.

Цена: 5 000 рублей

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Аккумуляторный шуруповёрт

Если гаджеты выше еще могут считаться устройствами только для ремонта, то шуруповерт точно пригодится в каждом доме. Тем более аккумуляторный.

Эта модель продается в нескольких версиях — от обычной только с зарядкой до той, что упакована в чемодан с горой бит и сверл. Обратите внимание, что наборы из России намного дешевле. Так почти за одни и те же деньги можно купить большой набор с быстрой доставкой с российского склада и только шуруповерт с долгой доставкой из Китая.

Цена: от 4 500 рублей

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Недорогая сумка для инструментов

Когда инструменты куплены, их надо где-то хранить. Для этого пригодится такая сумка.

Гаджеты для каждого. Подборка топчика с AliExpress.

У нее много карманов и вместительное внутреннее отделение. Поместится все, что у вас есть.

Цена: от 820 рублей

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