Обзор лучшего ноутбука для работы — HONOR MagicBook X 14

Так уж получилось, что многим бренд HONOR знаком в основном по отличным смартфонам, обзоры которых не раз были на нашем сайте. Но есть в его арсенале еще и широкая линейка ноутбуков, которые тоже давно показали себя как отличный рабочий инструмент. Сейчас у нас на тесте оказалась еще одна интересная модель — MagicBook X 14 2023. Он имеет небольшой экран, позволяет работать повсюду и весит очень мало, чтобы его можно было взять с собой. Но есть у него и недостатки, о которых тоже хочется рассказать. Новинка пришла на смену удачной прошлогодней модели, поэтому давайте разберемся, стоит ли его покупать и кому он подойдет.

Обзор HONOR MagicBook X 14

Мы уже рассказывали об этом ноутбуке, когда он только вышел, а сейчас поговорим более подробно на основании недельного опыта использования.

MagicBook X 14 2023 выглядит практически так же, как его предшественники прошлых годов. Всё осталось на месте: металлический корпус, скромные размеры, небольшое количество портов и тонкие рамки вокруг экрана. Но некоторые изменения есть, и они пошли на пользу.

Что в комплекте

Продается новинка в строгой картинной коробке. Внутри все очень надежно. Сам ноут упакован в два куска вспененного материала. Даже если коробка падала при транспортировке или на складе, с гаджетом ничего не случится. Зарядка и кабель находится в отдельных лотках. Комплект поставки минимальный, но достаточный.

Новая модель стала более ”квадратной”, а это большой плюс при работе с текстами, презентациями и прочими документами. Модели с соотношением сторон 16:9 хорошо подходят только для просмотра видео, а тут мы получаем намного более функциональный экран. Хотя, ”на бумаге” отличия и не большие, по ощущениям изменения пошли только на пользу. Новая модель имеет соотношение сторон экрана 16:10.

Как выглядит HONOR MagicBook X 14

Экран окружён тонкими рамками, а защитное стекло утоплено и не доходит до края крышки. Премиальные модели делают стекло от края до края, но так даже лучше, ведь стекло утоплено в корпус и не будет так сильно царапаться о клавиши, а ведь это обычная история для современных тонких ноутбуков.

Ноутбук с хорошим экраном

Диагональ экрана составляет 14 дюймов. Сейчас многие предлагают именно такую диагональ. Это стало закономерным увеличением площади при переходе к более безрамочным экранам. Тут рамки по бокам довольно узкие, а верхняя из-за встроенной камеры довольно большая

Разрешение экрана — классическое FullHD с плотностью пикселей 162 точки на дюйм. Это не так много, но достаточно для получения приятной картинки и работы с мелкими деталями. Больше предлагают в основном только существенно более дорогие модели. Частота обновления на стандартном уровне 60 Гц. 90 или 120 Гц тут нет.

Покрытие экрана матовое — источники света не бликуют, если нет прямого отражения. А под ним находится матрица IPS. Это хорошо, ведь она стоит не дорого, но имеет массу преимуществ — низкое энергопотребление, хорошая цветопередача и другие.

Яркость составляет 318 нит. Для работы на лице это достаточный показатель, но лучше все же уходить с ним в тень. В помещении я ни разу не поднимал яркость выше 50-60% от максимально возможного уровня.

Картинка кажется теплой, но этому есть объяснение. Экран имеет модный сейчас сертификат, которым все хвастаются — TUV Rheinland Low Blue Light. То есть, ваши глаза будут защищены от большого количества синего света. В целом калибровка экрана отличная и мне, человеку искушенному цветом, она кажется намного лучше чем у большинства других моделей.

Шарниры довольно тугие и открыть крышку одной рукой не получится — придется придерживать корпус. Зато она не качается даже если довольно сильно потрясти корпус. А заодно можно не сомневаться, что через несколько лет она сохранит свою упругость.

Быстрый ноутбук

Если открыть крышку, когда компьютер выключен, то до ввода пароля придется подождать всего 6-7 секунд. Если он находится в спящем режиме, то пробуждение моментальное.

Корпус очень жёсткий — ничто не хрустит и не гнётся, топкейс тоже очень жесткий и ощущается монолитным. При весе всего 1,38 кг даже не верится, что корпус настолько хорошо продуман и сделан очень плотным. Цвет ноутбук темно-серый. Лично мне такой нравится намного больше, чем просто серебристый. Есть в нем какой-то благородный блеск, что ли.

Тут стоит сказать о первом минусе на мой взгляд. Задняя ножка ноутбука сплошная. Сейчас есть такой тренд в этом сегменте. С одной стороны так ноут намного устойчивее стоит на столе, ведь площадь контакта увеличивается в разы, но если под средней частью корпуса будет неровность стола или несколько листов бумаги, то он может качаться на них. Мне больше нравятся модели с раздельными ножками, но уверен, что многие со мной не согласятся.

Как звучит HONOR MagicBook X 14

В нижней части корпуса находятся два динамика. Я был удивлен тем, как они звучат. Сказать, что звук фантастический я не могу, но он очень неплохой. Срывов нет вплоть до максимальной громкости, частоты чистые и даже есть уверенный бас. Для сеансов видеосвязи или просмотре роликов со звуком аудиосистемы точно хватит.

Возможности подключения

Возможностей для подключения ровно столько же, сколько и в предыдущей модели. Слева расположились USB Type-C Gen.2, используемый для зарядки, HDMI 1.4b (4K@30) и USB Type-A 3.2 Gen.1. Справа — ещё один USB Type-A 3.2 Gen.1 и комбинированный аудиовыход. USB стали быстрее, но бы не отказался от еще одного USB и картридера. Впрочем, последний нужен в основном для тех, кто работает с медиафайлами, а сам ноутбук явно говорит о том, что сделан он для офисной работы и для использования в качестве универсального домашнего инструмента.

Клавиатура с подсветкой

Отдельного числового блока клавиатуры нет. Зато сами по себе клавиши очень приятные. Они не так сильно вытираются, как на некоторых других моделях. Я напечатал на ноутбуке несколько обзоров и блестящих потертостей на клавишах нет. Хотя, когда они черные, это обычное дело.

Отклик у клавиш приятный, но не самый информативный. Четкого щелчка срабатывания нет. Привыкаешь к ним буквально за день и начинаешь печатать так же быстро, как раньше. Такая конструкция хоть и кажется непривычной, зато клавиши работают очень тихо. Это хорошо, если в офисе в тишине будет несколько таких ноутбуков и они не будет раздражать работников постоянным стрекотанием.

В клавиатуру встроен сканер отпечатков пальцев, чтобы не надо было каждый раз вводить пароль. Работает он довольно быстро и всегда с первого раза. Такой способ разблокировки намного быстрее, чем ввод даже самого простого пароля. Подсветка клавиш включается комбинацией с пробелом. Она двухуровневая, хотя и не самая яркая. Но днем клавиши и так видно, а в темноте они будут достаточно подсвечены.

Трекпад большой. Он довольно ощутимо утоплен в корпус и его границы ощущаются очень хорошо, но по-прежнему на него нельзя нажать в любом месте. Нажимается он только в нижней части, имитируя кнопки мыши. В остальных местах возможны только касания.

Производительность HONOR MagicBook X 14

За производительность отвечает не раз проверенный Intel Core i5-12450H. Это 8-ядерный процессор с 12 потоками, состоит из 4 мощных ядер, работающих на 2 потока, и 4 энергоэффективных — с 1 потоком. Максимальная частота 4,3 ГГц на производительных ядрах и 3,3 ГГц на энергоэффективных. За графику отвечает отдельное ядро Intel UHD Graphics работает на частоте 1,2 ГГц. Зарезервированной памяти всего 300 МБ, но если есть потребность, то она увеличивается до 8 ГБ.

Это не самое производительное в мире железо, но для своей ценовой категории оно справляется очень неплохо. А еще и греется не сильно. Поэтому ноутбук почти всегда имеет комфортную температуру корпуса и долго работает от одной зарядки.

Кулер системы охлаждения запускался редко. Даже под максимальной нагрузкой его работа не особо заметна. Шум можно услышать только в полной тишине и то только под более-менее серьезной нагрузкой. Благодаря этому мы получаем очень тихий ноутбук до тех пор пока не пробуем запустить игры. Для охлаждения на нижней части предусмотрена довольно внушительная вентиляционная решетка.

Можно ли играть на ноутбуке

Я попробовал играть на этом ноутбуке, но говорить о чем-то действительно выдающемся не стоит. Игры работают, но сразу понимаешь, сто создан компьютер не для этого. Если вы будете готовы понизить разрешение до 1440 на 900 точек и не будете выбирать максимальные настройки графики, то сможете рассчитывать на стабильные 30 кадров в секунду в таких играх как LARA CROFT SOTR и RDR II. Зато в CS:GO и BIOSHOCK INFINITE можно получить уже примерно 60 fps, а значит тут уже можно даже попробовать поднять уровень графики.

Память HONOR MagicBook X 14

Накопитель новинки очень быстрый даже для компьютера, который предназначен доля работы с контентом. На выбор есть только один вариант — 512 ГБ, зато это SSD формата М.2 NVMe PCIe 4×4. Тип памяти TLC, а что производится дочерней компанией Toshiba. Скорость доходит почти до 3 ГБ/сек на запись и переваривает за эту отметку на чтения.

Если надо, память можно расширить за счет отдельной планки, но придется выбирать крохотные 2242 — 2,5-дюймовые диски сюда на встанут. 512 ГБ такой памяти можно купить примерно за 3500-4000 рублей, если выбирать именитых производителей. Но я бы доплатил чуть больше и поставил накопитель на 1 ТБ. То есть, апгрейд до более существенного объема будет достаточно бюджетным.

Как часто надо заряжать ноутбук HONOR

При покупке HONOR MagickBook X 14 на выбор предлагается два варианта объема оперативной памяти — 8 и 16 ГБ. Здесь используются чипы LDDR4 с частотой 4266 МГц. Они распаяны на материнской плате, а значит апгрейдить оперативку в обычных условиях невозможно. Зато работает память в 4-канальном режиме, что само по себе ускоряет ее.

Приятно то, что с ноутбуком можно работать в любом месте и не терять производительности, ведь ее показатели практически не зависят от режима питания. Разница будет на уровне 10-15% в зависимости от методики измерения. Есть исключения, но в целом картина именно такая. Я бы даже сказал, что производительность можно было бы снижать сильнее, чтобы обеспечить более долгий срок службы батареи в экстремальных условиях.

Встроенный аккумулятор новинки обеспечивает примерно 6-8 часов работы. Это если работать с документами или пользоваться браузером на половине яркости экрана. Зарядка на 65 Вт и провод в комплекте. Полная зарядка занимает примерно полтора часа. Правда, если вы будете пользоваться компьютером, то это время увеличится.

Есть некоторые фирменные фишки, вроде мультиэкрана и HONOR Share. А еще мне понравились отдельные клавиши, которые в режиме ”FN” могут блокировать трекпад, микрофон и камеру.

Стоит ли покупать HONOR MagicBook X 14

Тут надо понимать для чего вы покупаете этот ноутбук. Если вам нужен удобный компьютер для работы, который хорошо выглядит и его удобно брать с собой — это отличный вариант и поиски надо прекращать. Поиграть этот компьютер дает, но всем своим видом показывает, что создан он не для этого. Рассчитывать, что вы сможете запускать на нем ААА-тайтлы точно не стоит. Даже если это и получится, то придется снижать графику в ноль или мириться с минимальной частотой кадров. Игры попроще запустить можно и работать они будут довольно сносно.

В целом новинка изменилась относительного версии 2022 года. Процессор заменили на более мощный, экран стал лучше подходить для работы — соотношение сторон изменилось в лучшую сторону, повысилась яркость, улучшилась цветопередача. Да и аккумулятор стал немного больше. Если вы хотели купить эту модель в прошлом году, но не стали, возможно, сейчас самое время, ведь компьютер стал только лучше. Я однозначно могу рекомендовать его как хороший рабочий инструмент.