Мощный процессор, премиальный корпус и хорошая цена. HONOR выпустила новые ноутбуки

Сейчас, когда, казалось бы, рынок наводнен огромным количеством ноутбуков, на самом деле выбрать на нем практически нечего. Есть буквально несколько интересных моделей, а остальные или стоят огромных денег, или просто являются странным компромиссом между недорогим брендом и производительным наполнением. Поэтому, когда выходит новинка, ее просто нельзя обойти стороной. Особенно, если это свежий ноутбук от HONOR со всеми претензиями на высокую производительность. А отдельно в нем радует фирменный стиль именитого бренда и приятный внешний вид алюминиевого корпуса.

Новые ноутбуки HONOR

Новый ноутбук, о котором пойдет речь, не просто готовится к запуску, а уже поступил в продажу. Его можно купить в розничных и интернет-магазинах, среди которых: М.Видео, Эльдорадо, МТС, Мегафон, OZON, Ситилинк и другие. О ценах мы поговорим ближе к концу статьи, поэтому обязательно дочитайте ее до конца.

Характеристики HONOR MagickBook X 14

Речь о ноутбуках HONOR MagickBook X 14 и HONOR MagickBook X 16 модельного ряда 2023 года. У каждого есть свои преимущества и своя целевая аудитория. Более компактная версия, например, предлагает корпус толщиной всего 16,5 мм и весом 1,4 кг. Такой компьютер хорошо подойдет тем, кому важнее всего мобильность и легкость. Его можно взять с собой в офис, в путешествие или просто носить с собой, если работа подразумевает постоянное нахождение на связи.

Корпус сделан из авиационного алюминиевого сплава с приятным на ощупь и немарким покрытием. Это ощущается действительно премиально, а дополняют этот образ лаконичные формы и четкие линии.

Ширина рамок экрана составляет всего 4,5 мм при диагонали 14 дюймов. Благодаря таким параметрам удалось увеличить полезную площадь экрана до 88%. Экран сделан по технологии IPS и имеет антибликовое покрытие. Его яркость для своей ценовой категории находится на высоком уровне и доходит до 300 нит. С таким даже на улице будет приятно работать.

Характеристики HONOR MagickBook X 16

Более крупная модель — HONOR MagicBook X 16 – получила экран с диагональю 16 дюймов. Корпус, предсказуемо, немного более крупный. Но при толщине 17,9 мм и весе 1,75 кг его тоже можно считать компактным. Аналоги с такой же диагональю экрана часто весят существенно больше. Он имеет такую же яркость, как и 14-дюймовая модель – 330 нит – и антибликовое покрытие

Обе модели предлагают экраны с разрешением 1920х1200 точек, цветовой охват 100% палитры sRGB и точную заводскую калибровку. Все для того, чтобы обеспечить оптимальное качество и детализацию изображения с реалистичной цветопередачей и правильным балансом белого. Безопасность для зрения, а также комфорт использования в течение длительного времени обеспечивают аппаратные технологии подавления мерцания и снижения синего света, которые подтверждены сертификатом TÜV Rheinland.

Соотношение сторон составляет 16:10. Это по-прежнему позволяет смотреть фильмы и ролики в привычном формате 16:9, но делает экран более удобным для остальных задач. Например, для работы с текстами, таблицами или графикой, для которой тут тоже хватит производительности.

Хороший ноутбук на Intel 12-го поколения

В основе производительности обеих моделей ноутбуков лежат мощные процессоры Intel® Core™ i5-12450H 12-го поколения, изготовленного по новейшему техпроцессу Intel 7. Их четыре производительных ядра способны разгоняться до частоты 4,4 ГГц, а еще четыре обеспечивают длительное время работы, выполняя не требовательные задачи.

Для быстрой смены режима производительности предусмотрены пресеты настроек «Умный» и «Производительный». Они переключаются сочетанием клавиш «Fn+P». Если говорить в цифрах, вы получите TPD процессора или 35 Вт, или 40-45 Вт в зависимости от модели.

Сейчас время ноутбуков со встроенными жесткими дисками уже прошло. Все современные модели оснащаются SSD с высокой скоростью передачи данных. Поэтому HONOR MagicBook X 14 и HONOR MagicBook X 16 оснащены SSD-накопителями емкостью 512 ГБ. Но это не предел, и несмотря на компактный корпус, объем встроенной памяти можно увеличить. Для этого внутри корпуса предусмотрен отдельный слот для самостоятельной установки дополнительного SSD до 1 ТБ.

Экосистема HONOR

Время работы ноутбука составляет 12 часов воспроизведения локального видео с разрешением Full HD для модели HONOR MagicBook X 14 или 11,5 часов для HONOR MagicBook X 16, а заряжаются они быстро благодаря комплектной зарядке мощностью 65 Вт.

Мы уже много раз говорили о том, что ноутбук не может «вариться в собственном соку». Он должен предлагать свою экосистему и отдельные возможности для того, чтобы стать центром умного дома или офиса. Так, например, новинки поддерживают технологию HONOR Share для быстрой беспроводной передачи файлов между устройствами HONOR, включая ноутбуки, смартфоны и планшеты. Функция «Мультиэкран» позволяет открывать на экране ноутбука до трех окон мобильных приложений и полноценно управлять ими для еще более эффективной и продуктивной работы с устройствами экосистемы HONOR. А перенос данных со старых ноутбуков любых производителей будет очень быстрым благодаря HONOR Device Clone

Сколько стоят новые ноутбуки HONOR

Выше я говорил о том, что новинку уже можно купить в розничных магазинах и на маркетплейсах. Теперь пора поговорит о цене, которая вышла довольно приятной. Стоимость HONOR MagicBook X 14 составляет 66 990 рублей (8+512 ГБ) и 73 990 рублей (16+512 ГБ). HONOR MagicBook X 16 можно приобрести за 68 990 рублей (8+512 ГБ) и 75 990 рублей (16+512 ГБ). До третьего июля будет действовать специальное предложение — скидка 7000 рублей для моделей 8+512 ГБ и 8000 рублей для конфигураций 16+512 ГБ.