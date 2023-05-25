Обзор одного из самых выгодных планшетов — HONOR Pad X8

Иногда даже у гаджетомана со стажем, вроде меня, через руки которого прошли сотни устройств, бывает некоторое смятение при знакомстве с новинками. Достаешь устройство из коробки и не понимаешь, нравится оно тебе или что-то все же не так. Что-то подобное у меня было, когда я начал знакомство с новым недорогим планшетом HONOR Pad X8. Я распаковал его, взял в руки и не смог сразу дать оценку этому устройству. Но я попользовался им достаточное время и смог ответить для себя на некоторые вопросы относительно него. Ими и хотелось бы поделиться в этом обзоре.

Обзор HONOR Pad X8

Для начала стоит определиться с ценовым диапазоном, ведь по цене, не многим дороже 10 000 рублей, раньше можно было купить только китайский ноунейм, который в руки-то брать было страшно. Сейчас столько стоит полноценный планшет от именитого производителя. Многим он даже может показаться более дорогим, чем есть на самом деле.

Удивительно то, что HONOR Pad X8 выглядит скорее как большой телефон, но фактически это именно планшет. При том диагональ его экрана составляет 10.1 дюйма. Он впечатляюще тонкий, хотя и не такой легкий, как вы думаете, когда берете его в руки, а расположение фронтальной камеры вдоль широкого края, а также динамики на каждом конце означают, что он прекрасно настроен для онлайн-общения и потребления контента в любых количествах.

Такой внешний диссонанс компактного размера и большого экрана был одной из тех вещей, которые сразу вызвали у меня смятение при первом знакомстве. Сам по себе большой экран — это хорошо! Но как-то сложно поверить, что он не просто умещается в одной руке, а его там можно спокойно удержать.

Как выглядит планшет HONOR

Мало что можно сказать о широких штрихах дизайна Pad X8. Это просто планшет со скругленными углами, алюминиевой задней панелью (в моем случае она синяя), одним объективом камеры и скромным логотипом HONOR. По бокам есть привычная качелька громкости, кнопка питания и порт USB Type-C. Быструю зарядку он не поддерживает, но обо всем по порядку. В целом, это обычный планшет, похожий на сотни других. Но одно то, что стоит он чуть дороже десяти тысяч рублей, уже дает ему фору.

Недостатки HONOR Pad X8

Несмотря на сочетание небольшого корпуса и большого экрана рамки у планшета больше среднего. Они не такие, как у первых планшетов на заре их появления, но шире, чем у более дорогих моделей. Меня это не смущает, ведь для телефона их можно делать любой ширины, а планшет надо держать в руке и куда-то упираться пальцем. Тем более, из-за такого экрана и защитного стекла вес планшета довольно большой. А сами по себе толстые рамки не противоречат большому экрану при небольшом корпусе из-за его вытянутой формы. Именно благодаря ей планшет удобно лежит в руке, в отличие от моделей, соотношение сторон которых стремится к квадрату.

Из-за невысокой цены HONOR Pad X8 не имеет огромного количества выдающихся функций. Но это не говорит о том, что в нем нет ничего. Например, гаджет получил поддержку SIM-карты с LTE и функции навигации. То есть он может самостоятельно подключаться к Интернету в любом месте, а значит пользоваться им можно даже в автомобиле.

Планшет получил симметричный корпус с камерой на длинном краю. Я больше за книжный формат, но комментарии в нашем Telegram-чате и на YouTube-канале убедили меня, что я в меньшинстве с таким мнением.

Видимо из-за того, чтобы можно было максимально снизить цену, производитель отказался от использования сканера отпечатков пальцев. Вместо него придется пользоваться системой распознавания лиц или кодовыми версиями пароля для защиты устройства.

Экран планшета

Наверное, самое главное в любом планшете — экран. Тут мы имеем довольно неплохой вариант с матрицей IPS и разрешением 1920х1200 точек, что совсем немало даже для бюджетных устройств. HD-контент выглядит красиво и четко, а панель IPS хорошо передает цвета. Он отлично подходит для просмотра видео и фотографий.

Производитель постарался расширить сферу его применения и реализовал режим электронной книги, который можно включить в настройках. Он изменяет принцип отображения картинки на оттенки серого, чтобы облегчить чтение текста. Также есть режим защиты зрения, но этим сейчас мало кого удивишь. Тут добавлю, что с антибликовым покрытием у этого планшета не все идеально. Но это просто надо иметь в виду, как особенность.

Можно ли снимать на планшет

Лично я рад, что производитель не стал гнаться за тем, чтобы установить сюда камеру с большим разрешением, просто чтобы было, а выбрал достойную (для этой цены) 5 Мп матрицу. От встроенной вспышки тоже отказались, ведь маловероятно, что кто-то будет использовать планшет в качестве основного инструмента для фотосъемки. Хотя для того, чтобы снять что-то, когда смартфона нет под рукой, устройства в целом хватает.

Видео можно снимать с разрешением FullHD (1920х1080 точек), но с частотой только 30 кадров в секунду. Многие ноунейм конкуренты с ”Алика” и так не могут. Да и куда больше-то? Надо помнить, что видео в 4K занимает в 3-5 раз больше места на накопителе, чем FullHD.

Примеры фото на основную камеру HONOR Pad X8:

Примеры фото на фронтальную камеру HONOR Pad X8:

Фронтальная камера и вовсе получила разрешение только 2 Мп, а расположена, как я уже говорил, по длинной стороне, чтобы когда вы держите планшет горизонтально, она была сверху. Для видеозвонков это очень правильное решение, ведь человеческому глазу привычнее смотреть на изображение именно в такой ориентации.

Производительность планшета HONOR

За производительность HONOR Pad X8 отвечает скромный, но надежный чипсет MediaTek MT8786 и 4 ГБ оперативной памяти. Это восьмиядерный чип, но только два из них являются высокопроизводительными, а остальные шесть представляют из себя набор эффективных ядер, предназначенных для увеличения времени автономной работы при выполнении нетребовательных задач. Максимальная частота составляет 2 ГГц для производительных и 1,8 ГГц для энергоэффективных ядер.

О том, чтобы играть в динамичные графонистые игры, говорить не приходится. Какие-то более простые бродилки, логические игры и классические ”три в ряд” будут идти нормально, но о том, чтобы поиграть в Геншин на нормальных настройках графики, говорить не приходится. Игры, вроде Call Of Duty, запускать можно, но на минималках. Зато к работе приложений, вроде Google Документы или каких-то штатных решений, претензий нет — все работает отлично.

Встроенной памяти только 64 ГБ, из которых пользователю доступно около 45 ГБ. Если вам этого мало, проблему нехватки памяти можно решить за счет карт Micro SD. Впрочем, тяжеловесные игры вы на него устанавливать вряд ли будете, а 5 Мп камера не сможет делать очень большие фотографии, которые займут место на накопителе. Получается, она будет нужна только для сохранения фильмов и музыки в дорогу.

MagicUI 6.1 и Android 12

Работает HONOR Pad X8 на фирменной оболочке Android 12 под названием MagicUI 6.1. Из отличительных особенностей можно отметить удобный док для приложений в нижней части экрана и возможность тонко настроить цветопередачу экрана. А еще есть режим Smart View, обеспечивающий многозадачность с четырьмя приложениями на экране одновременно. Я бы не сказал, что это очень удобно, так как экран не очень большой, но такая возможность есть, а вы уже можете придумать для себя свой сценарий использования этой функции.

Поскольку кнопки «Домой» нет, вы ограничены использованием жестов сенсорного экрана, чтобы вернуться на главный экран и вызвать переключатель приложений. Лично я и так всегда выбираю подобный способ управления, поэтому неудобств не испытал.

Признаюсь честно, я не ждал высокого качества звука от недорогого планшета. Поэтому был приятно удивлен, когда услышал, как звучат два встроенных динамика. Они размещены на противоположных сторонах корпуса и создают очень хороший, громкий звук. Давящих басов ждать, конечно, не стоит, но в целом они звучат более чем хорошо. Это не отменяет необходимости иметь наушники и/или Bluetooth-колонку, но для прослушивания аудиосообщения или просмотра короткого ролика их хватит.

В начале я сказал, что тут нет быстрой зарядки. HONOR Pad X8 поддерживает только 10 Вт. Зато в комплекте с ним идет соответствующий адаптер питания и кабель. Если вы будете ставить устройство на зарядку на ночь, то для вас это вообще не имеет значения — время полной зарядки составляет примерно три часа.

Стоит ли покупать HONOR Pad X8

Остается ответить на вопрос, кому нужен такой планшет и стоит ли его покупать. Если вам нужно устройство для того, чтобы пользоваться навигатором в машине или потреблять контент, качаясь в гамаке на даче, вам HONOR Pad X8 подойдет благодаря поддержке LTE и системе навигации. Он может пригодиться и детям, которые смогут не только смотреть мультфильмы, но и читать книги в безопасном черно-белом режиме. Студенты тоже высоко оценят гаджет, который позволяет делать все, что и более дорогие модели, но за небольшие деньги и в стильном удобном корпусе.

Для своей цели — легких вычислительных задач и потребления потокового мультимедиа, в том числе в дороге, вы едва ли найдете что-то лучше. Это не игровое устройство и на нем сложно будет монтировать видео. HONOR Pad X8 создан для того, чтобы смотреть фильмы, общаться по видеосвязи, слушать музыку и иметь под рукой компактный планшет с большим 10-дюймовым экраном. При этом, чтобы его не было жалко на фоне его цены. Планшетов лучше довольно много, но они стоят в два и более раз дороже. В одной ценовой категории вы не найдете что-то лучше. Даже несмотря на то, что электроника в целом стала более доступной, чем 5-7 лет назад.

HONOR Pad X8 — хороший планшет общего назначения, который можно взять с собой куда угодно, с длительным временем автономной работы. Его основные преимущества — тонкий и стильный внешний вид, а также соотношение цена/качество.