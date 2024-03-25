Почему Apple Watch не работают с Android на самом деле

Несмотря на противостояние пользователей iOS и Android, вторые всегда с некоторой завистью посматривали в сторону первых. Вернее, их привлекали даже не Айфоны как таковые, а привилегии, которые есть у их владельцев. В число таковых входил доступ к FaceTime, iMessage, а также возможности использовать Apple Watch. Но если на смартфонах под управлением Андроид уже давно нет проблем с сервисами видеосвязи и мессенджерами, то вот активировать умные часы Apple на устройствах с ОС от Google по-прежнему нельзя. А ведь когда-то в Купертино рассматривали и такую возможность.

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Можно ли подключить Apple Watch к Android

Оказывается, Apple потратила несколько лет на адаптацию Apple Watch к работе в среде Android. Об этом было сказано в ходе судебного заседания по иску американского Министерства юстиции, обвинившего компанию из Купертино в организации монополии на рынке. Представители Apple заявили, что ограничили фирменных смарт-часов только Айфонами не намеренно. Но обо всем по порядку.

Суть претензии Минюста США к Apple сводилась к тому, что пользователи, которые хотели бы приобрести Apple Watch, были вынуждены приобрести именно iPhone. А поскольку дешевых Айфонов не бывает, следовательно, в Купертино подталкивали потребителей к необоснованным тратам. Ведь в противном случае они не могли начать пользоваться заветными смарт-часами.

Умные часы Apple Watch совместимы только с iPhone. Следовательно, если Apple подтолкнула потребителя к их приобретению, то она подталкивала его к покупке iPhone. Ведь воспользоваться часами компании с более дешевыми смартфонами просто невозможно. В результате потребитель оказывался перед невыгодным для себя выбором: ему предстояло либо купить Айфон, либо купить Андроид и отказаться от Apple Watch, — заявили представители Минюста на суде.

Проблемы совместимости Apple Watch с Андроид

Однако Apple сочла обвинения необоснованными. В компании заявили, что более трех лет пытались сделать так, чтобы Apple Watch в полной мере работали со смартфонами на Android. В конце концов, это было в интересах самой компании. Обеспечив совместимость своих смарт-часов с аппаратами на базе сторонних ОС, в Купертино могли бы увеличить свои доходы и повысить популярность фирменных сервисов, в том числе Apple Health.

Проект, в рамках которого разработчики Apple пытались «поженить» Apple Watch и Android, назывался Project Fennel. В нем принимало участие большое количество инженеров, отвечавших за обеспечение безопасности и контроль медицинских показателей. Однако по итогу от инициативы было решено отказаться по техническим причинам. Что именно помешало Apple, до сих пор неизвестно.

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По одной из версий, компании требовалось обеспечить не только аппаратную, но и программную совместимость. А добиться этого было гораздо сложнее. Ведь тогда Apple пришлось бы открыть пользователям Android доступ ко многим фирменным сервисам, до этого представленным только на ее собственных устройствах:

iMessage

Apple Maps

Fitness+

Локатор

Siri

App Store

Почему сервисы Apple не работают на Android

По другим данным, основным фактором могло стать банальное стремление Apple поддержать эксклюзивный статус своих устройств. Если бы компания сделала Apple Watch доступными для Android, это сильно снизило бы их статус в глазах потребителей. Кроме того, им бы уже не требовалось приобретать iPhone, чтобы иметь возможность пользоваться лучшими — как их называют некоторые — смарт-часами в мире. То есть, потеряв в малом, Apple приобрела многое.

Лично мне больше импонирует первая версия. Все-таки открывать доступ пользователям Android ко многим фирменным сервисам Apple могло быть в принципе нереализуемым сценарием. Ведь если Локатор и Siri уже могут работать на сторонних устройствах, а то вот обеспечить беспрепятственное функционирование App Store и iMessage, основанного на проприетарных методах шифрования, почти наверняка означало бы подвергнуть владельцев опасности.

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Ну, а что? Это вполне тянет на реальный фактор. Ведь даже сейчас, после стольких судебных решений, Apple не стала переносить iMessage на Android, а всего-навсего добавила в свой мессенджер технологию RCS. Что касается App Store, то добиться стопроцентной совместимости приложений для watchOS и Android, включая все необходимые механизмы шифрования данных, скорее всего было и вовсе нереально. Так что, увы, но Apple Watch с Android высоко вероятно не заработают никогда.