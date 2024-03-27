Попробовал ноутбук Ninkear N16 Pro и хочу рассказать, что я о нем думаю

Когда из России ушли или сделали вид, что ушли, именитые бренды, на наш рынок хлынуло какое-то запредельное количество новых брендов. Перечислять их сейчас нет смысла, ведь многие из них и так на слуху. Может показаться, что уход грандов — это плохо, но на самом деле мы получили большее разнообразие. Это, в свою очередь, открыло дорогу новым брендам и повысило конкуренцию. А уже она всегда меняет соотношение цены и качества в пользу покупателей. Топовые модели до сих пор можно купить, но часто стоят они довольно дорого, а в среднем сегменте у нас теперь есть еще одно имя — Ninkear. Именно этим ноутбуком я попользовался некоторое время и хочу поделиться своим мнением. Вдруг кому-то пригодится.

Обзор ноутбука Ninkear N16 Pro

Ninkear N16 Pro можно отнести к классу выше среднего, ведь он предлагает 16-дюймовый экран, приличный i7, полноформатную клавиатуру, тихое охлаждение и металлический корпус. И всё это за относительно небольшие деньги. А главное — купить устройство можно в России, просто заказав его на одном из маркетплейсов или придя за ним в любой из многих магазинов.

Я давно не видел такой качественной упаковки для ноутбука. Обычно производитель ограничивается парой поддерживающих вставок по бокам, а средняя часть висит в воздухе. Большой проблемой это не является, но в таком случае его защищает только тонкий слой картона. Поэтому при доставке возможны повреждения, с которыми вам придется разбираться отдельно. На Ninkear N16 Pro наклеивается пленка на верхнюю крышку, сам он убирается в тканевый мешок, и на всё это с обеих сторон натягивается «броня» из толстого вспененного материала. Завершает картину коробка из плотного картона.

Хоть что с этим делай, но повредить компьютер внутри будет очень сложно. А тканевый конверт, в который укладывается сам ноутбук, можно потом использовать для его транспортировки. Я так делал, когда брал его с собой в дорогу. На каждый день необходимости в этом нет.

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Комплект поставки

Комплект поставки базовый — сам ноутбук, зарядное устройство и документация. Но есть кое-что, что выбивается из системы — мышка. Да, в комплект положили простенькую проводную мышку. Тем не менее долго рассказывать о комплектации не имеет смысла. Добавлю только, что при покупке ноутбука я купил еще и сумку, так как сейчас она не входит в комплект. В обычном варианте ее ручки сложены, и это просто чехол-папка. Если разложить их, то получается вполне себе приличная сумка. Она фирменная, поэтому отлично подходит для этого устройства.

Металлический ноутбук

Вернемся к самому ноутбуку. Он довольно тяжелый из-за применения в конструкции металла, но при весе 1,8 кг он очень тонкий. Во многом снижение толщины достигнуто опять же благодаря применению металла.

Слева на корпусе находятся HDMI, 2xUSB-A и USB-C. Справа расположились mini jack 3,5 мм для наушников или колонок, USB-A, RG-45 и разъем для зарядки. Как видим, разъемов не много, но мне хотелось бы видеть больше USB-C, может быть, даже вместо обычных USB.

Для того чтобы ноутбук открывался удобнее, в нижней части корпуса есть выемка, и открыть его полностью одной рукой можно. Он лишь немного приподнимается в самом конце и можно вовсе не придерживать его, так как в целом шарнир очень приятный. А вот что мне не очень нравится, так это применение в конструкции «мононожек». Я предпочитаю 4 независимые точки опоры, но сейчас есть тренд на такие длинные ножки от края до края, хотя обычно такой делают только заднюю часть. Зато за счет увеличения площади контакта ноутбук почти не скользит даже по стеклянному столу или плитке.

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Ноутбук с полноценной клавиатурой

Открыв крышку, вы увидите полноразмерную клавиатуру с цифровым блоком. Она имеет классическую мембранную конструкцию со всеми вытекающими. Нажатия плавные и приятные, но без характерного щелчка. Мне кажется, с ним было бы лучше, но и так печатать будет вполне удобно. Кириллические символы уже нанесены, а для работы в темноте предусмотрена подсветка с двумя режимами яркости.

Также поднятая крышка откроет вам доступ к дисплею. Он большой и имеет диагональ 16 дюймов. В его верхней части находится камера. Правда, ее надо еще разглядеть, ведь она миниатюрная — размером едва ли более расположенных рядом с ней микрофонов.

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Большой трекпад

К трекпаду у меня только один вопрос. Почему нельзя сделать его, как у Apple, когда он нажимается в любом месте, а не только в нижней части? Я сталкивался буквально с парой моделей в топовом сегменте, которые так могли, но это было очень удобно. В остальном претензий никаких — четкость прокрутки высокая, клик ощутимый, а шероховатая поверхность дает приятные тактильные ощущения.

В углу трекпада находится сканер отпечатков пальцев. Что-то казать про него отдельно довольно сложно. Он просто есть и всё. Работает хорошо, быстро, почти всегда с первого раза. Производитель заявляет, что срабатывает он за 0,5 секунды. В общем, просто качественный сканер без дополнительных премудростей.

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Можно ли поменять оперативку и накопитель в ноутбуке

Ноутбук предлагает определенные возможности для кастомизации. Вы сможете доставить одну планку оперативной памяти и накопитель. Этого уже достаточно, ведь эти два параметра дают возможность прилично прокачать устройство, а менять другие компоненты нельзя почти ни в каком другом ноутбуке.

Производительность Ninkear N16 Pro

Лично я и не стал бы лезть в это устройство, даже если бы можно было поменять, например, процессор. Особенно учитывая, что «под капотом» у него установлен Intel Core i7-13620H. За графику отвечает Intel Iris XE. Рассказывать о том, что этого достаточно для любых игр, не стоит, это и так понятно. Лучше сказать, что и в играх он ы целом справляется.

Я пробовал запустить на нем некоторые игры, и производительность иногда была не самая высокая, но тут надо иметь в виду высокое разрешение экрана, о котором мы поговорим чуть ниже. Если бы оно было на уровне 1920×1080, всё шло бы намного веселее. Тем не менее в «Мир танков» удалось получить до 80–85 кадров в секунду, но только на минимальных настройках графики. Если выставить их на максимум, то частота падает до почти неиграбельных 20–25 кадров в секунду. Аналогичные показатели можно получить в Fortnite, которая сама определяет параметры графики и выставляет их на средние значения. В этом случае вы получаете относительно играбельные 35–35 fps. Так что тут тоже речь идет только о минимальных или средних настройках.

Собственно, что и требовалось доказать — это не игровой ноутбук. Но, может быть, он хорошо подойдет для других задач? Я пробовал обработать кусочек видео в Premier Pro с камеры Sony A7 IV в 4K 30 fps 10bit. Процесс шел примерно как на любом другом компьютере с такой производительностью. Чудес нет, но работать можно. А если вы будете монтировать видео в меньшем качестве или вообще с телефона, то всё будет отлично. С фотографиями в Photoshop с этой камеры в разрешении 33 Мп, где один RAW-файл весит около 50 МБ, никаких проблем нет. Если вам не надо обрабатывать такие большие файлы каждый день по 100–200 штук, а просто хочется привести в порядок домашний архив или наложить эффекты на пару фоточек для социальных сетей, то всё будет отлично. А главное, при этом система охлаждения не будет жужжать, как А380 во взлетном режиме.

Работает компьютер под управлением Windows 11, что неудивительно. А приятно то, что при этом операционная система установлена из коробки. Конечно, не мне рассказывать вам, как устанавливать «Винду», но тут ничего, кроме базовой настройки за 10–15 минут, вам делать не придется.

Ноутбук с хорошим экраном

Выше я уже упомянул большое разрешение экрана. В N16 Pro оно составляет 2560 на 1600 точек. При этом частота обновления экрана достигает отметки 165 Гц, что очень круто. Про него можно сказать только одно: он действительно крутой. Картинка на нем исключительно яркая, четкая, детализированная и приятная.

И пусть «на бумаге» яркость составляет всего 300 нит, это отличный показатель как на фоне конкурентов, так и в целом для ноутбуков. Кроме этого, он предлагает перекрытие 100% цветового пространства sRGB и углы обзора не менее 178 градусов.

Кому стоит купить N16 Pro

Подводя итог, можно сказать, что мы получили отличный ноутбук, который пусть и не рвет топы по производительности, но точно занимает достойное место по соотношению цены и качества.

Из ключевых преимуществ можно отметить большой качественный экран, металлический корпус, полноразмерную клавиатуру с цифровым блоком, качественную упаковку и пусть не гениальную, но высокую производительность.

Сред минусов Ninkear N16 Pro, часть из которых относится скорее к ноутбукам в целом, чем к этой модели, тоже есть что отметить. Например, невозможность играть в требовательные игры на высоких настройках, «мононожки» и трекпад, который нажимается не по всей поверхности. Про трекпад добавлю, что, возможно, это какие-то патентные ограничения, но ведь пара ноутбуков с такой возможностью на рынке есть и за пределами песочницы Apple. Они дорогие, но они есть, а значит, всё возможно, но производители упорно отнекиваются от этой темы, как Дрейк в знаменитом клипе.

Напоследок вот вам несколько основных спеков, чтобы рассказ был более полным, а вы могли собрать общую картину.

Характеристики ноутбука Ninkear N16 Pro

Характеристика Значение Процессор Intel Core i7-13620H (12 ядер и 16 потоков, 2,1–4,9 ГГц) Видеокарта Intel Iris Xe (0,2–1,4 ГГц) Оперативная память 32 ГБ DDR4 (с возможностью расширения) Хранилище SSD M.2 1 ТБ (с возможностью расширения до 4 ТБ) Дисплей 16 дюймов, IPS, 2560 x 1440 (2,5К), 165 Гц Bluetooth 4.0 Интерфейсы 2xUSB3.0, 1xUSB2.0, mini jack 3,5 мм, HDMI, USB Type-C, RJ-45, разъем для зарядки Емкость аккумулятора 53 Вт-ч, литиевая, до 8 часов работы

Дальше решать вам, но ноутбук получился хорошим и интересным. Он точно составит достойную конкуренцию именитым брендам в этом сегменте.

Купить Ninkear N16 Pro