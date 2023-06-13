Смартфоны, планшеты и другие гаджеты, сильно подешевевшие летом 2023 года

В эти дни проходит летняя распродажа АлиЭкспресс. С 12 по 18 июня на китайском маркетплейсе можно приобрести тысячи товаров с большими скидками. Но нас, конечно же, в первую очередь интересуют гаджеты, представленные здесь в изобилии. Давайте посмотрим на недорогие смартфоны, хорошие планшеты, наушники и даже компьютеры, которые получится урвать с огромной выгодой для своего кошелька на этой неделе.

Защищенный смартфон с большой батареей

Начнем с мощного противоударного смартфона Blackview BV8900, успевшего подешеветь на 38%. Эта модель обладает водонепроницаемым корпусом, который не боится ни влаги, ни падений, а внутри нее скрывается большой аккумулятор на 10000 мАч. Заряда такой батареи хватит на 45 дней работы в режиме ожидания и 3 дня активного использования.

Стандартная цена: 33 000 ₽

Цена распродажи: ~ 20 500 ₽

Купить Blackview BV8900

Защищенный смартфон с мощным аккумулятором оснащен 64-мегапиксельной камерой, в качестве дополнительного сенсора использующей тепловизор. Работает это чудо на новом Android 13, а за стабильность операционной системы отвечает шустрый процессор Helio P90, чей результат в тесте AnTuTu — более 250 тысяч баллов. Добавим сюда 8/256 Гб памяти в базовой версии и получим едва ли не лучший смартфон за свои деньги.

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Недорогой планшет на 10 дюймов

Тем, кто хочет купить недорогой планшет, стоит присмотреться к Blackview Tab 11 Wi-Fi. Мало того, что эта модель подешевела на рекордные 63%, так еще она может стать полноценной заменой ноутбуку. Во-первых, в комплекте с планшетом идет бесплатный стилус. Во-вторых, специально для Blackview Tab 11 Wi-Fi разработан ПК-режим, превращающий интерфейс Android в некое подобие Windows для комфортной работы с документами.

Стандартная цена: 31 000 ₽

Цена распродажи: ~ 11 600 ₽

Купить Blackview Tab 11 Wi-Fi

Что касается особенностей железа, то в этом отношении планшет Blackview Tab 11 способен предложить 10-дюймовый экран с разрешением 2.4K, стереодинамики, 8/256 Гб памяти и сносный процессор MTK8183, он же — Helio P60T.

Мини-компьютер с Windows 11 Pro

Как ни странно, на AliExpress в эти дни можно найти даже компьютеры. Среди предложений, которыми богата площадка, рекомендую обратить внимание на Blackview MP200. Это мини-ПК, оснащенный по последнему слову техники. Здесь установлен мощный процессор Intel Core-i5 11-го поколения в комбинации с 16/512 Гб памяти, а также присутствует система активного охлаждения. Вентиляторы работают на скорости 4300 оборотов в минуту, но при этом даже под большими нагрузками они издают шум на уровне менее 39 дБ.

Стандартная цена: 47 000 ₽

Цена распродажи: ~ 27 200 ₽

Купить Blackview MP200

Все это великолепие спрятано в компактный корпус, чей вес составляет всего 690 граммов. В комплекте есть подставка, а из коробки компьютер работает на Windows 11 Pro, так что вам не придется заморачиваться с самостоятельной установкой операционной системы. Включил — поехали!

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Лучшие беспроводные наушники Blackview

Одни из самых интересных беспроводных наушников для телефона — Blackview AirBuds 10 Pro. Они имеют открытую конструкцию с крючком, благодаря чему гарнитура надежно крепится, а уши не устают даже после длительного прослушивания музыки.

Стандартная цена: 7 200 ₽

Цена распродажи: ~ 2 900 ₽

Купить Blackview AirBuds 10 Pro

Недорогие беспроводные наушники поддерживают современный протокол Bluetooth 5.2, имеют большие динамики диаметром 16,2 мм, а также защищены от влаги и пыли. Причем стандартам IP68 и IP69K соответствует как гарнитура, так и футляр, в котором она будет заряжаться каждые 36 часов — именно столько Blackview AirBuds 10 Pro воспроизводят музыку без остановки (с учетом батареи кейса).

Противоударный смартфон с мощным аккумулятором

Среди моделей 2023 года смартфоном с самой большой батареей является Blackview BV9300. Емкость его аккумулятора составляет рекордные 15080 мАч. До недавнего времени за этот мощный аппарат просили более 30 тысяч рублей, а сейчас цена противоударного смартфона просела на 49%. Самое время брать!

Стандартная цена: 33 000 ₽

Цена распродажи: ~ 17 000 ₽

Купить Blackview BV9300

Помимо огромной батареи недорогой защищенный смартфон предлагает впечатляющие характеристики. Это и экран с частотой обновления 120 Гц, и 50-мегапиксельная камера, и 12/256 Гб памяти. Даже не верится, что такой телефон на Helio G99 стоит меньше 20 тысяч рублей.

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Планшет для работы с документами

Завершает нашу подборку товаров с AliExpress планшет Blackview Tab 16. Он продается со скидкой 54%, а потому стоимость устройства составляет менее 15 тысяч рублей. Отличный прайс за планшет с 11-дюймовым 2K-экраном, 256 Гб памяти и батареей на 7680 мАч, не правда ли?

Стандартная цена: 30 500 ₽

Цена распродажи: ~ 14 000 ₽

Купить Blackview Tab 16

Кроме классных технических характеристик Blackview Tab 16 обращает на себя внимание режим ПК, о котором я вскользь упомянул, рассказывая о Tab 11 Wi-Fi. Также отмечу наличие пакета офисных приложений от WPS, бесплатный стилус и 4 мощных динамика. Долго искали планшет для работы? Берите Blackview Tab 16 и не прогадаете!