Xiaomi выпустила Mi TV Stick 2 — мощную ТВ-приставку 2025 года в корпусе флешки

Не став проводить большую презентацию, почти незаметно Xiaomi представила Mi TV Stick 2 — новый ТВ-стик 2025, который приходит на смену модели 2021 года. Это все та же приставка для телевизора в форм-факторе флешке, которая подключается напрямую через HDMI и до сих пор требует кабель питания. Вместе с тем отличий между двумя поколениями накопилось немало, а купить Xiaomi TV Stick 2 можно уже сейчас.

Характеристики Xiaomi TV Stick 4K (2nd Gen)

В отличие от модели предыдущего поколения, Xiaomi TV Stick 4K (2nd Gen) имеет менее угловатую форму, а внутри него прячется более стабильное железное для стабильной работы телевизора.

Характеристики Xiaomi TV Stick 4K (2nd Gen) Изображение 4K (60 Гц) Эффекты видео и аудио Dolby Vision, HDR10+

Dolby Atmos, DTS HD Процессор Amlogic S905X5M Память 2/8 ГБ Операционная система Google TV Проводные интерфейсы 1xHDMI 2.1, 1xUSB 2.0, 1xPower interface Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6 (2.4 ГГц / 5 ГГц), Bluetooth 5.2 Размеры 107x30x14 мм Вес 44 грамма

Mi TV Stick 2 на AliExpress

Что изменилось за прошедшие с момента выхода предыдущего ТВ-стика 4 года? Во-первых, Mi TV Stick 2 перешел на более современную систему Google TV, которая пришла на смену Android TV 11. Во-вторых, состоялся переход со слабого процессора Amlogic S905Y4 на Amlogic S905X5M, позаимствованный у недавно вышедшей приставки Xiaomi TV Box S (3rd Gen).

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Новый процессор в 2 раза мощнее предшественника, что должно гарантировать бесперебойную работу системы, а вот памяти осталось мало: всего 2/8 ГБ. Впрочем, ТВ-стик спокойно должен тянуть 4K@60fps с поддержкой всех необходимых эффектов аудио и видео, включая Dolby Atmos и Dolby Vision.

Сколько стоит Mi TV Stick 2

Цена Xiaomi TV Stick 4K (2nd Gen) составляет ~ 4 000 ₽. Именно столько за новый ТВ-стик просят продавцы с AliExpress. Это примерно на тысячу дороже стика предыдущего поколения и на полторы тысячи дешевле Xiaomi TV Box S (3rd Gen).

Купить Mi TV Stick 2

Mi TV Stick 2 в России стоит больше. В крупных магазинах его продают примерно за 5 тысяч рублей, что, впрочем, тоже является не слишком высокой ценой, учитывая возможности «свистка».