Стоковый лаунчер на Android TV хоть и обладает большим количеством функций, но раздражает меня своим визуалом. Он перегружен рекламой и рекомендациями, работает медленно и мешает быстро запустить нужное приложение. Раньше я решал проблему лаунчером Kyu, но недавно нашёл ещё одну альтернативу от того же разработчика — AT4K, который внешне копирует Apple TV, а внутри даёт очень гибкую настройку.

AT4K и его сходство с Apple TV

AT4K — это сторонний лаунчер (то есть замена главного экрана) для Android TV. Название расшифровывается как Apple TV 4K, и это прямо намекает на задачу: повторить интерфейс операционной системы tvOS, на которой работает фирменная приставка Apple. Я сам никогда не пользовался Apple TV, но видел его интерфейс, и с ходу могу сказать: из коробки AT4K действительно ощущается очень похоже.

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По умолчанию сверху экрана располагаются рекомендации, а под ними — строка с любимыми приложениями. Ниже идут остальные приложения в сетке из пяти столбцов. Расширить сетку до семи столбцов можно только в платной версии, но и пяти столбцов мне вполне хватает, чтобы видеть все приложения сразу.

Настройки главного экрана

Главная сила AT4K — именно в настройках. Тут реально много всего, что можно поменять под себя. Вот что мне показалось самым полезным:

убрать карточки с рекомендациями, если они вам не нужны;

включить режим «Big picture», при котором рекомендованный контент растягивается на весь экран как обои;

свернуть строку любимых приложений так, чтобы она превратилась в маленький док внизу экрана;

сменить фон главного экрана;

скрыть строку состояния;

спрятать отдельные приложения или их карточки, чтобы их контент не попадал в рекомендации.

Часть более тонких настроек фона доступна только в платной версии, но бесплатного набора мне полностью хватает — я пока не увидел причин доплачивать.

Виджеты на телевизоре, которых нет в стоковом лаунчере

Что меня удивило больше всего, так это возможность включить виджеты прямо в настройках лаунчера. Для телевизора это нетипично, и именно виджеты выделяют AT4K на фоне остальных.

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Виджетов уже несколько, и они показывают разную информацию: погоду в выбранном месте, время в аналоговом или цифровом виде, есть даже полоса прогресса года. Из более интересного отмечу вот что:

виджет подкастов — можно найти любой подкаст и слушать его прямо с главного экрана, а также вернуться к трём последним выпускам;

виджет RSS-лент — приносит новости из нужных источников на главный экран, а при наличии браузера их можно открыть прямо на телевизоре;

мониторинг загрузки процессора и оперативной памяти;

встроенная игра 2048.

Есть один нюанс: виджеты бывают обычного размера (примерно как карточка рекомендации) и уменьшенного, чтобы уместить больше блоков. При этом включение виджетов заменяет карточки с рекомендациями — то есть вы выбираете либо один стиль главного экрана, либо другой. Если хочется сохранить хотя бы «Продолжить просмотр», для этого есть отдельный виджет Continue Watching.

Насколько это плавно работает

Главная моя претензия к AT4K, из-за которой я, возможно, к нему не привыкну, — иногда он ощущается чуть медленнее. На Kyu я как раз переходил ради более чистого и плавного интерфейса, и AT4K это тоже даёт, но всё же работает немного менее шустро. Я заметил, что карточки контента для некоторых приложений порой долго подгружаются — особенно это проявлялось с Jellyfin.

Тут важно держать в голове контекст: моему телевизору уже больше пяти лет, так что многого от него ждать не стоит и приходится всё равно менять настройки для ускорения системы по нашей инструкции. Именно поэтому даже мелкие задержки заметнее. Сам по себе AT4K лёгкий и довольно шустрый на фоне большинства других лаунчеров, что я пробовал, но Kyu всё же чуть быстрее.

Стоит ли ставить и где скачать

Скачать AT4K можно бесплатно в Google Play — приложение называется AT4K от разработчика overdevs, а часть дополнительных настроек открывается в платной версии. Советую попробовать и решить, что подходит именно вам.

Скачать AT4K

Стоит ли жертвовать небольшой плавностью ради расширенной настройки — вопрос личных привычек. Мне многое в AT4K нравится, и я даже готов смириться с потерей в скорости. С AT4K точно не прогадаешь. Это хороший лаунчер: лёгкий, без рекламы и с настройкой такого уровня, какого я раньше не встречал. На мой взгляд, и Kyu, и AT4K — одни из лучших вариантов для владельцев Android TV, а выбор между ними — чисто дело вкуса.