Игра CarX Street вышла на Android! Это российская NFS с открытым миром, у которой нет аналогов

Гонки с открытым миром на Андроид — большая редкость. Чаще всего нам приходится довольствоваться аркадами наподобие Asphalt 9, которые хоть и обладают неплохой графикой, но не дают почувствовать свободу, катаясь по живописному городу, попутно выполняя задания. Ничего похожего на Need for Speed Underground 2, вышедшую 19 лет назад, на смартфонах не появлялось. Но российская студия CarX Technologies рискнула расшевелить жанр аркадных гонок для телефона, выпустив игру CarX Street на Android — бесплатный аналог NFS с открытым миром, сетевым режимом и крутой графикой.

Скачать CarX Street на Android

У игры, которая является далеко не единственным проектом студии, довольно сложная судьба. Релиз постоянно откладывался, а бета-тестирование для Android, начатое в канун Нового года, быстро свернулось, после чего тысячи поклонников CarX чуть ли не ежедневно пытались найти актуальную информацию о дате выхода CarX Street. И это свершилось! Игра официально появилась в магазине Google Play 8 февраля, где теперь доступна для скачивания пользователям со всего мира.

Скачать CarX Street на Android

В других магазинах приложений вроде RuStore или AppGallery игры нет, но в аппсторе HUAWEI гонки CarX Street наверняка появятся, так как в там уже представлены другие проекты студии. На официальном сайте разработчиков информация о новом проекте тоже отсутствует, поэтому скачать APK-файл легально не получится. Пока только Google Play.

Как играть в CarX Street

При первом запуске игра несколько минут будет загружать контент (CarX Street весит почти 4 Гб), а потом предложит создать учетную запись, необходимую для восстановления прогресса на других устройствах. Затем нам нужно выбрать один из трех типов управления:

руль;

кнопки;

акселерометр.

Далее нас быстро знакомят с кнопками управления и приборной панелью, куда вынесен спидометр, мини-карта и счет виртуальной валюты. Прохождение CarX Street начинается с короткого пролога, где мы выступаем в качестве маститого стритрейсера, участвующего в очередном уличном заезде на своем спорткаре. Как только мы доезжаем до финиша, нас переносят на несколько лет назад.

Мы оказываемся в доках вымышленного мегаполиса Сансет Сити, где нам предлагают выбрать свое первое авто, имея в кармане всего $5000. С жизнью города нас знакомит Элис Хансон, объясняющая, что к чему.

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Суть игры CarX Street заключается в свободном перемещении по городу и попутным участием в уличных гонках. Фиолетовым цветом на карте обозначены фарм-заезды, доступные в любое время дня и ночи. Это самый простой способ отточить мастерство стритрейсера и накопить валюту для покупки улучшений своего авто.

Для прохождения игры CarX Street необходимо копить очки опыта, которые можно заработать выполнением заданий клубов. У каждой гонки свои требования к авто и награды. Чуть позже открываются элитные заезды, доступные в течение ограниченного количества времени, а также сетевой режим.

Интересной особенностью CarX Street является необходимость своевременно заполнять бензобак своего автомобиля на заправке. Для этого нужно выложить виртуальную валюту или посмотреть рекламу, поддержав тем самым разработчиков.

Между заправками и другими важными локациями можно перемещаться либо на своих четырех, рассекая городские проспекты, либо моментально, заплатив внутриигровых денег.

Чтобы заняться прокачкой своего авто, нужно посетить тюнинг-ателье, где продаются комплектующие, или стайлинг-ателье — там вы можете покрасить свою тачку или поставить обвес. За новыми машинами обращайтесь в автосалон, но не забывайте, что вместимость гаража ограничена. Либо расширяйте свой дом, либо покупайте новую недвижимость в живописных уголках Сансет Сити.

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Обзор CarX Street для телефона

Неоспоримым достоинством игры CarX Street является открытый мир. Это действительно хорошо проработанный мегаполис с огромным количеством уникальных локаций от бизнес-центров в даунтауне до горного серпантина в пригороде. С некоторыми объектами на дороге можно взаимодействовать, снося, например, заборы на своем пути. А еще в CarX Street динамически меняется время суток, добавляя разнообразие в игровой процесс.

Тем не менее, недостатков в игре полно. Саундтрек, в котором нашлось место культовому треку Angetenar диджея Rompasso, кажется скучноватым. Нет той уникальной атмосферы из Underground 2, когда твои колонки раскачивает «эрон-дон-дон». Обычные покатушки под унылый саундтрек, состоящий из 10 композиций.

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В игре не реализована система повреждений. И это при том, что машины в CarX Street нелицензированные. Все тачки вымышленные, пускай и схожие внешне со своими аналогами из реальной жизни. Количество игровых режимов ограничено. Пока я заметил только гонки по городу с соперниками и без, а также дрифтовые заезды, отнимающие много нервных клеток.

Графика CarX Street выглядит сочнее на фоне других известных мне игр с открытым миром из серии Gangstar от Gameloft, однако даже на максимальных настройках текстуры прорисовываются по ходу пьесы. А главный минус — это оптимизация или, скорее, высокие требования CarX Street, закрывающие вход в игру миллионам мобильных геймеров с не самыми производительными устройствами.

Требования CarX Street

Главным условием установки CarX Street на телефон является наличие операционной системы Android 9 и выше. Я протестировал игру на двух устройствах:

Redmi Note 9 Pro с чипсетом Snapdragon 720G, набирающий порядка 350 тысяч баллов в AnTuTu;

Xiaomi 12T Pro с процессором Snapdragon 8+ Gen 1, чей результат в AnTuTu составляет более миллиона очков.

Для понимания: производительность Redmi Note 9 Pro находится на уровне недорогих смартфонов 2023 года за 10-20 тысяч рублей, а возможности Xiaomi 12T Pro без преувеличения флагманские. Но в обоих случаях частота кадров в CarX Street не превышает 30fps. Судя по всему, в игре стоит лок на фреймрейт, и вряд ли он будет снят, так как даже из флагмана гонки CarX выжимает все соки.

После запуска CarX Street смартфон почти сразу нагревается, а с каждой минутой его температура становится выше. Имея в руках Xiaomi 12T Pro, на максимальных настройках графики в течение часа игры я получил более-менее стабильный фреймрейт в диапазоне 29-30 fps с нечастыми, но имеющими место просадками вплоть до 10-15 кадров. Играть можно, однако плавностью тут и не пахло.

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На смартфоне Redmi Note 9 Pro предсказуемо получилась еще более печальная картина. На максималках девайс еле-еле вытягивает 10-20 fps, а на минимальных настройках графики мы имеем все тот же потолок в 30 кадров, но с очень частыми просадками до 10 fps. Играть, откровенно говоря, невозможно.

Интересно, смогут ли дальнейшие обновления выправить ситуацию, но в текущей версии CarX Street под номером 0.8.5 игра кажется, пожалуй, самой требовательной на Android: ее прожорливости позавидует Genshin Impact. Плюс ко всему гонки идут не во весь экран, оставляя черную полоску в месте расположения фронтальной камеры. Возможно, это связано с особенностями интерфейса управления, однако хотелось бы видеть полноэкранный режим на дисплеях с соотношением сторон 20:9.

Как бы то ни было, CarX Street — одни из лучших гонок на телефон, для составления полного мнения о которых нужно потратить несколько десятков часов на покатушки, чтобы понять, начнет ли игра скатываться в донатное болото по мере прохождения. Стоят ли эти гонки вашего времени? Безусловно. Но только в том случае, если у вас есть игровой смартфон. Даже на минимальных настройках в CarX Street обладателям дешевых устройств делать нечего.