Лучшие игровые смартфоны, мощнее которых только PlayStation 5

  2. Темы
  3. Смартфоны
Герман Вологжанин 0

Кто-то покупает смартфон, чтобы просто быть на связи, а кто-то — для игр. И в этом нет ничего предосудительного: надо ведь куда-то расходовать ресурсы мощного процессора! Сегодня можно играть на любом смартфоне. Другое дело, что аппарат, который не заточен под гейминг, не может обеспечить достаточный уровень комфорта. Поэтому каждому, кто порой любит залипнуть вечером в World of Tanks или, прости господи, в Genshin Impact, нужно купить игровой смартфон. Сегодня мы поговорим именно о таких моделях, рассмотрев несколько устройств из разных ценовых категорий.

Лучшие игровые смартфоны, мощнее которых только PlayStation 5. Собрали в одном месте самые мощные смартфоны, лучше которых вы не найдете. Фото.

Собрали в одном месте самые мощные смартфоны, лучше которых вы не найдете

POCO X4 GT — недорогой смартфон для игр

POCO X4 GT — недорогой смартфон для игр. Ничего мощнее за эти деньги вы не найдете. Фото.

Ничего мощнее за эти деньги вы не найдете

Цена: 24 000 ₽

Купить POCO X4 GT

В этой модели бренд POCO экономил на всем, чтобы вы получили в свое распоряжение смартфон на Dimensity 8100 — чипсете, набирающем свыше 800 тысяч баллов в AnTuTu. Чтобы понять, насколько дешевым получился POCO X4 GT, достаточно узнать, сколько стоит Xiaomi 12T с аналогичным процессором, после чего все вопросы отпадут сами собой.

⚡ Подпишись на Androidinsider в Дзене, где мы публикуем эксклюзивные материалы

Что дает подобная мощность? Стабильные 60 fps в Asphalt 9 и — не падайте в обморок — 120 fps в Mobile Legends: Bang Bang. При этом смартфон почти не греется, а потенциал его экрана с частотой 144 Гц позволяет получить еще более плавную картинку, если того захотят сами разработчики игр. Из минусов: тусклая IPS-матрица экрана и скромная камера на 64 МП, как в каком-нибудь Redmi Note 8 Pro.

Lenovo Legion Y70 — мощный и недорогой телефон

Lenovo Legion Y70 — мощный и недорогой телефон. Самый сбалансированный телефон из Китая в красивом корпусе. Фото.

Самый сбалансированный телефон из Китая в красивом корпусе

Цена: 27 500 ₽

Купить Lenovo Legion Y70

Пока смартфоны на процессоре Snapdragon 8 Gen 2 остаются большой редкостью, лучшим игровым решением является Snapdragon 8+ Gen 1, а Lenovo Legion Y70 — самый дешевый аппарат на этом чипсете. В отличие от POCO, Lenovo не экономили на своем детище и нашпиговали его по полной программе:

Тогда в чем подвох? Дело в том, что смартфон Lenovo Legion Y70 продается только с китайской прошивкой. На нее можно без проблем установить Google-сервисы, но русского языка в системе не будет. Только английский.

Если отсутствие локализации не является для вас серьезным минусом, то вы получите в свое распоряжение смартфон, готовый набрать в AnTuTu более миллиона баллов, а в Genshin Impact показать на ультрах 60 fps без видимых просадок и нагрев корпуса в пределах 43°C.

POCO F4 GT — лучший телефон POCO

POCO F4 GT — лучший телефон POCO. Мощный смартфон с кучей фишек для геймеров. Фото.

Мощный смартфон с кучей фишек для геймеров

Цена: 29 800 ₽

Купить POCO F4 GT

Достойной альтернативой с глобальной прошивкой является POCO F4 GT — лучший смартфон суббренда Xiaomi, выпущенный в 2022 году. Он работает на процессоре Snapdragon 8 Gen 1 без приставки «Plus», который способен перевалить за миллион баллов в AnTuTu, но не может похвастать отсутствием троттлинга и низкой температурой корпуса под нагрузками. Поэтому в Genshin Impact на максималках с активацией всех пресетов получаем 40-45 fps и 46°C на крышке корпуса.

Вместе с тем POCO F4 GT имеет несколько киллер-фич, помогающих сгладить впечатление от не самого плавного гейминга в слишком требовательных 3D-играх. Это и наличие 4-х динамиков с выделенным сабвуфером, и магнитные курки-триггеры, и 120-ваттный блок питания, заряжающий смартфон всего за 17 минут.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Black Shark 5 — игровой смартфон от Xiaomi

Black Shark 5 — игровой смартфон от Xiaomi. Игровой смартфон для тех, кто ценит баланс и комфорт. Фото.

Игровой смартфон для тех, кто ценит баланс и комфорт

Цена: 31 500 ₽

Купить Black Shark 5

Black Shark — еще один суббренд Xiaomi, специализирующийся исключительно на игровых смартфонах. Модель Black Shark 5 вышла в 2022 году, но работает на не самом актуальном процессоре Snapdragon 870, чей результат в AnTuTu — чуть более 700 тысяч баллов.

Но не спешите посыпать голову пеплом. Смартфон отлично справляется с любой задачей, а его игровая направленность позволяет рассчитывать на 60 кадров в Genshin Impact, чем не может похвастать даже POCO X4 GT на более мощном процессоре. Чипсет Black Shark 5 не склонен к троттлингу, однако на ультрах корпус может нагреться до 49°C, что уже довольно критично.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Вместе с тем смартфон Black Shark 5 готов предложить вам AMOLED-экран с частотой 144 Гц, 120-ваттный адаптер питания и ставшие привычными для игровых девайсов выдвижные курки. Добавим сюда объемное звучание с парой равноценных динамиков и получим тот же POCO X4 GT, но на более сбалансированном чипсете.

Lenovo Legion Y90 — смартфон с кулером

Lenovo Legion Y90 — смартфон с кулером. Процессор этого смартфона настолько мощный, что производителю пришлось спрятать в корпусе кулер. Фото.

Процессор этого смартфона настолько мощный, что производителю пришлось спрятать в корпусе кулер

Цена: 34 300 ₽

Купить Lenovo Legion Y90

Lenovo Legion Y90 работает на процессоре Snapdragon 8 Gen 1, который словил свою долю критики во время разговора о POCO X4 GT. Но разработчики нашли классный способ обуздать эту печку, установив самый настоящий кулер в корпус. Да, это смартфон со встроенным вентилятором!

Так что будьте готовы получить 60 fps в Genshin Impact, 90 fps в Call of Duty Mobile и 120 fps в Warld of Tanks на максах. Вместе с тем Lenovo Legion Y90 предлагает огромный 6,92-дюймовый AMOLED-экран без вырезов с частотой 144 Гц, аккумулятор на 5600 мАч, выдвижные триггеры, стереодинамики с сертификацией Dolby Atmos, сразу 2 вибромотора для идеальной тактильной отдачи и 12 ГБ оперативки в базовой версии. Правда, вся эта радость только на английском или китайском языке в интерфейсе.

ASUS ROG Phone 6 — смартфон с хорошим звуком

ASUS ROG Phone 6 — смартфон с хорошим звуком. Свежий представитель легендарной линейки ROG Phone от компании ASUS, знающей толк в игровых устройствах. Фото.

Свежий представитель легендарной линейки ROG Phone от компании ASUS, знающей толк в игровых устройствах

Цена: 43 000 ₽

Купить ASUS ROG Phone 6

Устройства ROG Phone справедливо считаются лучшими игровыми смартфонами, а ROG Phone 6 — венец всего того, что компания ASUS сумела достичь за последние годы. Тут тебе и мощнейший Snapdragon 8+ Gen 1 без ярко выраженного троттлинга, и киберспортивный экран с частотой 165 Гц, и аккумулятор на 6000 мАч, и аж 16 ГБ оперативной памяти в топовой конфигурации.

⚡ Подпишись на Androidinsider в Пульс Mail.ru, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Отдельного упоминания заслуживает качество звука. Смартфон ASUS ROG Phone 6 оснащен симметричными стереодинамиками, созданными в партнерстве с компанией Dirac. Также игрофон имеет выделенный аудиоджек и может похвастать минимальной задержкой при подключении Bluetooth-наушников. Что касается игр, то даже на максимальных настройках графики ASUS ROG Phone 6 лагать не будет. Твердо и четко!

nubia RED MAGIC 7S Pro — лучший игровой смартфон

nubia RED MAGIC 7S Pro — лучший игровой смартфон. В конкурентах у этого смартфона только игровые консоли. Фото.

В конкурентах у этого смартфона только игровые консоли

Цена: 53 500 ₽

Купить nubia RED MAGIC 7S Pro

И все-таки лучшим смартфоном для игр на данный момент является Nubia Red Magic 7S Pro у которого — внимание — 18 ГБ оперативной памяти на борту! Работает этот зверь на чипсете Snapdragon 8+ Gen 1, который отличается впечатляющей мощностью и стабильностью. На всякий случай производитель установил под капот кулер (прям как в Lenovo Legion Y90), но без ущерба дизайну.

На этом его фишки не заканчиваются. Когда вы посмотрите на лицевую панель Red Magic 7S Pro, то не найдете фронтальную камеру, потому что она располагается под экраном. В играх стабильные 60-120 fps в зависимости от поддерживаемой частоты обновления и никаких проблем с локализацией. Аппарат поставляется с глобальной прошивкой, NFC и Google Mobile Services — все, как мы любим. Наконец, не забудем про сверхчувствительный тачскрин на 960 Гц, но в то же время скромную камеру на 64 МП.

Теги
Лонгриды для вас
Крутые гаджеты Xiaomi, если не знаете, что подарить на Новый год

Казалось бы, крупные распродажи 2022 года позади: если не успел приобрести желаемый гаджет, то теперь придется ждать несколько месяцев, пока он подешевеет. Согласитесь, за это время уже и желание покупать пропадет. К счастью, Xiaomi устраивает распродажу, на которой можно купить топовые гаджеты по смешной цене. Особенно это актуально в преддверии Нового года, ведь нужно купить подарки не только близким, но и себе любимому. Лично я уже выбрал 4 устройства Xiaomi со скидкой, которые хотел бы купить себе. Присмотритесь - возможно, и вы захотите тоже!

Читать далее
Как AirTag, но в 4 раза дешевле — новая метка от Huawei

Мир электроники уже приучил нас к тому, что иногда проще скопировать, чем придумать что-то свое. Действительно, зачем "изобретать велосипед", когда уже есть идея, которая работает. Надо просто грамотно обойти патентное законодательство и все будет нормально. Что-то подобное получилось и в этот раз. Huawei выпустила свой собственный трекер для поиска потерянных вещей, и он очень похож на AirTag. Конечно, некоторые отличия все равно есть, но они не такие существенные, как хотелось бы. Впрочем, если это будет работать, то какая разница, на что оно похоже, если у нас появляется конкуренция.

Читать далее
Мнение: Сколько должен стоить смартфон

Совсем скоро пройдет презентация Samsung, на которой компания покажет новые складные смартфоны. Спрашиваете, сколько они будут стоить? Дорого. Очень дорого. В прошлом году Z Flip 3 стоил 90 тысяч рублей, а Z Fold - почти 170 тысяч рублей. Даже с учетом того, что складной флагман от Samsung - фактически телефон с планшетом одновременно, то сумма очень серьезная. Возникает вопрос: так сколько должен стоить смартфон? Ответить на него сложно, а учитывая то, что устройства постоянно дорожают, сэкономить проблематично. Попробуем разобраться, сколько надо тратить на смартфон, чтобы покупка не превратилась в непомерную ношу.

Читать далее
Новый комментарий