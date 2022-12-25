Лучшие игровые смартфоны, мощнее которых только PlayStation 5

Кто-то покупает смартфон, чтобы просто быть на связи, а кто-то — для игр. И в этом нет ничего предосудительного: надо ведь куда-то расходовать ресурсы мощного процессора! Сегодня можно играть на любом смартфоне. Другое дело, что аппарат, который не заточен под гейминг, не может обеспечить достаточный уровень комфорта. Поэтому каждому, кто порой любит залипнуть вечером в World of Tanks или, прости господи, в Genshin Impact, нужно купить игровой смартфон. Сегодня мы поговорим именно о таких моделях, рассмотрев несколько устройств из разных ценовых категорий.

POCO X4 GT — недорогой смартфон для игр

Цена: 24 000 ₽

Купить POCO X4 GT

В этой модели бренд POCO экономил на всем, чтобы вы получили в свое распоряжение смартфон на Dimensity 8100 — чипсете, набирающем свыше 800 тысяч баллов в AnTuTu. Чтобы понять, насколько дешевым получился POCO X4 GT, достаточно узнать, сколько стоит Xiaomi 12T с аналогичным процессором, после чего все вопросы отпадут сами собой.

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Что дает подобная мощность? Стабильные 60 fps в Asphalt 9 и — не падайте в обморок — 120 fps в Mobile Legends: Bang Bang. При этом смартфон почти не греется, а потенциал его экрана с частотой 144 Гц позволяет получить еще более плавную картинку, если того захотят сами разработчики игр. Из минусов: тусклая IPS-матрица экрана и скромная камера на 64 МП, как в каком-нибудь Redmi Note 8 Pro.

Lenovo Legion Y70 — мощный и недорогой телефон

Цена: 27 500 ₽

Купить Lenovo Legion Y70

Пока смартфоны на процессоре Snapdragon 8 Gen 2 остаются большой редкостью, лучшим игровым решением является Snapdragon 8+ Gen 1, а Lenovo Legion Y70 — самый дешевый аппарат на этом чипсете. В отличие от POCO, Lenovo не экономили на своем детище и нашпиговали его по полной программе:

стильный корпус с металлической рамой;

AMOLED-экран с частотой 144 Гц;

аккумулятор на 5100 мАч;

камера с оптической стабилизацией.

Тогда в чем подвох? Дело в том, что смартфон Lenovo Legion Y70 продается только с китайской прошивкой. На нее можно без проблем установить Google-сервисы, но русского языка в системе не будет. Только английский.

Если отсутствие локализации не является для вас серьезным минусом, то вы получите в свое распоряжение смартфон, готовый набрать в AnTuTu более миллиона баллов, а в Genshin Impact показать на ультрах 60 fps без видимых просадок и нагрев корпуса в пределах 43°C.

POCO F4 GT — лучший телефон POCO

Цена: 29 800 ₽

Купить POCO F4 GT

Достойной альтернативой с глобальной прошивкой является POCO F4 GT — лучший смартфон суббренда Xiaomi, выпущенный в 2022 году. Он работает на процессоре Snapdragon 8 Gen 1 без приставки «Plus», который способен перевалить за миллион баллов в AnTuTu, но не может похвастать отсутствием троттлинга и низкой температурой корпуса под нагрузками. Поэтому в Genshin Impact на максималках с активацией всех пресетов получаем 40-45 fps и 46°C на крышке корпуса.

Вместе с тем POCO F4 GT имеет несколько киллер-фич, помогающих сгладить впечатление от не самого плавного гейминга в слишком требовательных 3D-играх. Это и наличие 4-х динамиков с выделенным сабвуфером, и магнитные курки-триггеры, и 120-ваттный блок питания, заряжающий смартфон всего за 17 минут.

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Black Shark 5 — игровой смартфон от Xiaomi

Цена: 31 500 ₽

Купить Black Shark 5

Black Shark — еще один суббренд Xiaomi, специализирующийся исключительно на игровых смартфонах. Модель Black Shark 5 вышла в 2022 году, но работает на не самом актуальном процессоре Snapdragon 870, чей результат в AnTuTu — чуть более 700 тысяч баллов.

Но не спешите посыпать голову пеплом. Смартфон отлично справляется с любой задачей, а его игровая направленность позволяет рассчитывать на 60 кадров в Genshin Impact, чем не может похвастать даже POCO X4 GT на более мощном процессоре. Чипсет Black Shark 5 не склонен к троттлингу, однако на ультрах корпус может нагреться до 49°C, что уже довольно критично.

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Вместе с тем смартфон Black Shark 5 готов предложить вам AMOLED-экран с частотой 144 Гц, 120-ваттный адаптер питания и ставшие привычными для игровых девайсов выдвижные курки. Добавим сюда объемное звучание с парой равноценных динамиков и получим тот же POCO X4 GT, но на более сбалансированном чипсете.

Lenovo Legion Y90 — смартфон с кулером

Цена: 34 300 ₽

Купить Lenovo Legion Y90

Lenovo Legion Y90 работает на процессоре Snapdragon 8 Gen 1, который словил свою долю критики во время разговора о POCO X4 GT. Но разработчики нашли классный способ обуздать эту печку, установив самый настоящий кулер в корпус. Да, это смартфон со встроенным вентилятором!

Так что будьте готовы получить 60 fps в Genshin Impact, 90 fps в Call of Duty Mobile и 120 fps в Warld of Tanks на максах. Вместе с тем Lenovo Legion Y90 предлагает огромный 6,92-дюймовый AMOLED-экран без вырезов с частотой 144 Гц, аккумулятор на 5600 мАч, выдвижные триггеры, стереодинамики с сертификацией Dolby Atmos, сразу 2 вибромотора для идеальной тактильной отдачи и 12 ГБ оперативки в базовой версии. Правда, вся эта радость только на английском или китайском языке в интерфейсе.

ASUS ROG Phone 6 — смартфон с хорошим звуком

Цена: 43 000 ₽

Купить ASUS ROG Phone 6

Устройства ROG Phone справедливо считаются лучшими игровыми смартфонами, а ROG Phone 6 — венец всего того, что компания ASUS сумела достичь за последние годы. Тут тебе и мощнейший Snapdragon 8+ Gen 1 без ярко выраженного троттлинга, и киберспортивный экран с частотой 165 Гц, и аккумулятор на 6000 мАч, и аж 16 ГБ оперативной памяти в топовой конфигурации.

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Отдельного упоминания заслуживает качество звука. Смартфон ASUS ROG Phone 6 оснащен симметричными стереодинамиками, созданными в партнерстве с компанией Dirac. Также игрофон имеет выделенный аудиоджек и может похвастать минимальной задержкой при подключении Bluetooth-наушников. Что касается игр, то даже на максимальных настройках графики ASUS ROG Phone 6 лагать не будет. Твердо и четко!

nubia RED MAGIC 7S Pro — лучший игровой смартфон

Цена: 53 500 ₽

Купить nubia RED MAGIC 7S Pro

И все-таки лучшим смартфоном для игр на данный момент является Nubia Red Magic 7S Pro у которого — внимание — 18 ГБ оперативной памяти на борту! Работает этот зверь на чипсете Snapdragon 8+ Gen 1, который отличается впечатляющей мощностью и стабильностью. На всякий случай производитель установил под капот кулер (прям как в Lenovo Legion Y90), но без ущерба дизайну.

На этом его фишки не заканчиваются. Когда вы посмотрите на лицевую панель Red Magic 7S Pro, то не найдете фронтальную камеру, потому что она располагается под экраном. В играх стабильные 60-120 fps в зависимости от поддерживаемой частоты обновления и никаких проблем с локализацией. Аппарат поставляется с глобальной прошивкой, NFC и Google Mobile Services — все, как мы любим. Наконец, не забудем про сверхчувствительный тачскрин на 960 Гц, но в то же время скромную камеру на 64 МП.