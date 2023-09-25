Как развлечь кошку при помощи смартфона или планшета на Android

Для многих родителей, испытывающих дефицит свободного времени, смартфоны и планшеты являются настоящим спасением. Ведь на мобильном устройстве можно включить игру или поставить видео, чтобы чем-то занять ребенка. А получится ли провернуть такой трюк с домашним животным? Конечно! Ведь существует немало игр для кошек на экране, которые заставят вашего питомца выплеснуть всю энергию, накопленную за 12 часов беспробудного сна.

Особенности игр для кошек на телефоне

Теоретически вы можете заставить кота играть во что угодно: хоть в аркаду из серии «Три в ряд», хоть в Clash Royale. Однако вряд ли домашний питомец хоть отдаленно поймет суть. Поэтому специальные игры для кошек на Андроид представляют собой простенькие проекты, где от пушистого требуется ловить мышей и других раздражителей, симулируя тем самым процесс охоты.

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Учитывая размеры игрового поля, в качестве устройства для домашнего животного лучше рассматривать планшет, а не смартфон. В противном случае игрой для кошки станет не происходящее на экране, а сам аппарат. Также необходимо позаботиться о защите устройства, надев чехол и наклеив защитное стекло или пленку, ведь с высокой долей вероятности маленький охотник будет выпускать когти для эффективной ловли виртуальной дичи.

Игра Cat Alone на Android

Самой популярной игрой для кошек на экране является Cat Alone. Это незамысловатая аркада, где пушистому питомцу предлагается ловить мышей, мух и прочих раздражителей при помощи лап. У игры для кота нет конечной цели, а единственная задача — просто развлечь домашнее животное.

Скачать Cat Alone на Android

Более забавной для вас и абсурдной для питомца эту кошачью игру на телефоне делает прозрачный режим. После активации фронтальной камеры игровым полем станет не абстрактный фон, а происходящее вокруг. Помимо виртуальной добычи кот увидит на экране себя и долго будет пытаться понять, что вообще происходит.

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Игра, где мышь бегает по экрану

Самая простая игра для кошек на экране телефона — Mouse Simulator. Как следует из названия, это симулятор мыши на Андроид без какой-либо цели в виде набора очков. Но довольно занудный геймплей игры разбавляется возможностью выбора скина виртуального грызуна и фона. Так что Mouse Simulator нескоро наскучит вашему маленькому охотнику.

Игра про мышей для кошек

Игра для кота на телефоне щедро приправлена дополнительными эффектами. Бегающая по экрану мышь издает противный писк, а поимка раздражителя сопровождается сильной вибрацией, которую домашний питомец почувствует на кончиках своих лап.

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Много игр для кошек на экране

Пожалуй, лучшей кошачьей игрой на экране является Cat Games. Это не одна, а сразу несколько аркад, призванных утолить охотничий инстинкт у пушистого. Правда, по умолчанию доступна только игра про бегающую мышку. Чтобы открыть остальные, вашему коту придется фармить монетки, которые зарабатываются после каждой успешной поимки грызуна.

Скачать набор игр для Android

Для открытия многих игр для кошек на экране требуется копить виртуальную валюту или смотреть рекламу, а весь геймплей Cat Games сопровождается огромным количеством рекламы. Она включается после окончания каждой партии, а для закрытия видеоролика требуется нажать на маленький крестик в углу экрана. Поэтому без вашей помощи питомец не справится.

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Переводчик на кошачий язык

Помимо игр на экране стоит напомнить о существовании кошачьих переводчиков на Андроид. Они не переведут речь животного на русский язык, но заставят его задуматься над происходящим в этом мире. От вас требуется нажать кнопку, соответствующую определенной эмоции кошки, после чего из динамиков смартфона будет доноситься мурлыканье или мяуканье.

Скачать кошачий переводчик

Этот переводчик для кошек содержит огромное количество звуковых файлов, но для открытия большинства из них нужно либо посмотреть рекламу, либо совершить покупку. Если вас это не устраивает, познакомьтесь с большой подборкой кошачьих переводчиков для телефона, которые можно скачать абсолютно бесплатно.