Смешные приложения на Android, которые заставят вас кататься по полу

Смех — реакция организма, которая положительным образом сказывается на нашем здоровье, в том числе снижая проявление депрессии. Чтобы рассмеяться, достаточно посмотреть юмористическую передачу или скачать смешное приложение на телефон. Специальная программа доставит положительные эмоции самыми разными способами от розыгрыша друзей до забавных игр в компании из нескольких человек. Разберемся, какие приложения на Android лучше всего поднимают настроение.

Приложение вирус на телефон

Если вас забавляет, когда ваш друг или знакомый попадает в неловкую ситуацию, то скачайте вирус на его телефон. Разумеется, он не настоящий. Однако приложение Virus PRANK создает реальное впечатление, будто Андроид взломали.

Скачать Virus PRANK

В программе доступны разные виды шуток: битые пиксели и несколько вариантов экрана смерти. Все, что вам понадобится — разрешить Virus PRANK работу поверх других приложений, указать продолжительность розыгрыша и нажать кнопку «Run Virus» для запуска. Еще больше подобных программ вы найдете в тексте про вирусы для розыгрышей.

Создать фейковую переписку через WhatsMock

Глупые диалоги в чатах могут рассмешить еще сильнее, чем ненастоящий вирус на телефоне. Приложение WhatsMock позволит создать фейковую переписку в WhatsApp с любым из ваших контактов. Программа копирует интерфейс Ватсапа, и в ней вы можете самостоятельно прописывать диалоги как за себя, так и за собеседника.

Скачать WhatsMock

После создания фейковой переписки можно сделать скриншот на телефоне и поделиться снимком с человеком, которого хотите разыграть. Учтите, что в приложении присутствует надпись WhatsMock, которая негативным образом сказывается на реалистичности диалога. К счастью, у вас есть возможность удалить водяной знак при помощи специальных сервисов и приложений.

Как изменить голос по телефону

Приложение Voice Changer поможет не только разыграть человека, но и посмеяться самому. Программа способна изменить ваш голос до неузнаваемости, применив один из доступных эффектов. Нужно просто записать небольшое аудио, выбрать пресет и сохранить запись на телефоне.

Скачать Voice Changer

Что делать с получившимся файлом — решайте сами. Можете оставить его на память или отправить кому-нибудь из своих знакомых как голосовое сообщение через мессенджер. Также не забывайте о существовании других приложений для изменения голоса, которым мы посвящали отдельный материал.

Кривое зеркало на телефон

Во многих парках развлечений есть комната смеха — помещение, где размещены искривленные зеркала, меняющие внешность человека. Нечто подобное умеет делать приложение Face Changer Camera. Оно применяет специальные эффекты, искривляющие лицо, из-за чего вы начинаете выглядеть ну очень смешно.

Скачать Face Changer Camera

Помимо кривого зеркала в Face Changer Camera есть несколько десятков других пресетов от наложения масок и стикеров до различных цветофильтров. Через программу вы можете посмеяться над собой в режиме реального времени, сделать фотографию или записать видео.

Игра АПОЖ на телефон

В нулевые на канале СТС выходило юмористическое шоу «Хорошие шутки», в котором две команды принимали участие в смешных конкурсах. Одна из самых популярных рубрик — АПОЖ. Ее суть сводится к тому, что первый игрок записывает отрывок из песни, после чего аудио воспроизводится в обратную сторону, а второй участник повторяет услышанные звуки по частям и в конце концов пытается отгадать музыкальную композицию.

Скачать АПОЖ

Знали бы вы, как в то время хотелось сыграть в АПОЖ простым зрителям. Но мечты воплотились только через десятилетие в приложении inReverse. Установите его на смартфон и действуйте по инструкции, появляющейся на экране мобильного устройства.

Переводчик с русского на кошачий язык

Вы никогда не хотели пообщаться с домашним питомцем на одном языке? Если у вас есть кот или кошка, установите на телефон приложение Cat Speaker, представляющее из себя переводчик с русского на кошачий язык.

Скачать Cat Speaker

Нажмите кнопку записи, произнесите фразу, а затем приложение Cat Speaker переведет ее на кошачий. Конечно, ни о каком реальном переводчике здесь речи нет, но реакция домашнего питомца вас точно рассмешит.