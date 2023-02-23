Как запускать игры с приставки Sega на Android

Sega — известная корпорация из Японии, получившая широкую известность в России за счет своих игровых приставок. У многих из нас, включая меня, масса воспоминаний из детства связана с Sega Mega Drive и другими продуктами компании. А сегодня мы имеем возможность освежить их, запустив игры Sega на Андроид. Разберемся, что для этого нужно и вспомним несколько наиболее запоминающихся проектов эпохи 16-битных консолей.

Игры Sega на Андроид

Несмотря на то, что приставки Sega были популярны в 90-е и нулевые, компания продолжает существовать и по сей день, выпуская новые игры. В частности, особым спросом пользуется серия Football Manager. Но кроме нее Sega реанимирует многие старые игры на Андроид.

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Увы, с недавних пор они перестали быть доступны в Google Play. Однако вы все равно можете скачать игры Сега на Андроид, воспользовавшись магазином APKPure:

Если вы никогда не имели дело с APK, прочитайте наш текст о том, как установить файл APK на Android. Там вы найдете подробную инструкцию с рекомендациями, а я скажу несколько слов об играх Sega, которые компания официально портировала на мобильные устройства.

Игры немного отличаются реализацией управления. К примеру, в Sonic The Hedgehog Classic нет эмуляции геймпада, в то время как в Streets of Rage Classic он есть. Также отличается формат изображения: одни игры идут во весь экран, а в других картинка обрезается.

Официальных игр Сега на телефон мало. Однако есть способ, позволяющий запустить все от приключений Алладина до покатушек на мотоциклах в Road Rash 3. Для этого нужен эмулятор Sega на Андроид, о котором далее пойдет речь.

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Эмулятор Sega на Андроид

Недавно я рассказывал про эмулятор PS Vita на Android, отметив, что он стал первым для смартфонов. А вот программное обеспечение для портирования игр с Sega появилось давно. И сегодня нам доступны самые разные эмуляторы Сеги на Андроид:

Скачать эмулятор Sega на телефон можно напрямую через Google Play. От себя добавлю, что лучше всего себя показали приложения GENPlusDroid и MD Emu Games Gen. Первое доступно только на английском языке, а во втором есть русскоязычная локализация.

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Существенной разницы между приложениями нет. Каждый эмулятор Сеги на Андроид отличается стабильностью и наличием всех необходимых элементов управления. Единственным недостатком можно назвать разве что низкую частоту кадров. Но таковы возможности 16-битных приставок. Прыгнуть выше головы в этом отношении не получится.

Эмуляторы Сеги для телефона работают схожим образом и не предполагают наличия встроенных игр. Их придется скачивать и устанавливать самостоятельно. О том, как это сделать, поговорим в следующей части материала.

Как устанавливать игры для эмулятора Sega

Игры для эмулятора Сеги не выпускаются официально. Но их можно найти в свободном доступе. Как правило, они представлены в виде BIN-файлов, которые необходимо открыть. Если файл запакован, предварительно нужно распаковать архив на Андроид.

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Вы можете скачать игры для эмулятора Сега через Google Диск, куда я загрузил архив с несколькими наиболее запоминающимися проектами для Sega Mega Drive. Все игры переведены на русский язык.

Скачать игры Sega на русском языке

Теперь немного поговорим о том, как устанавливать игры Sega на Android. В качестве примера возьмем эмулятор GENPlusDroid:

Запустите приложение. Перейдите в раздел «LOAD ROM». Нажмите на «три точки», а затем — «Select Storage Volume». Найдите папку, в которую вы распаковали архив, и выберите нужную игру.

В случае с MD Emu Games Gen все еще проще, так как меню этого эмулятора полностью переведено на русский язык. Для запуска игры Sega на телефоне нужно нажать кнопку «Загрузить ROM» и выбрать интересующий файл. Играйте на здоровье!