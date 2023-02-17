Как запускать игры для PS Vita на Android через эмулятор. Проверил на себе

12 лет назад ничто не предвещало скорое превращение всех игр на телефоне в тысячи унылых аркад без сюжета, главный смысл которых заключался бы в выкачивании денег из людей через встроенные покупки. В декабре 2011 года вышла GTA III для Android и iOS, представлявшая из себя полноценный порт ПК-версии с отличной графикой по меркам смартфонов тех лет, а позже было показано еще несколько 3D-игр, портированных с других платформ.

Увы, динамика продаж цифровых копий вынудила разработчиков окончательно переключиться на модель встроенных покупок. Но сейчас мы находимся на пороге больших изменений, ведь наконец-то появился эмулятор PS Vita на Андроид. Где его скачать, как им пользоваться и какие игры поддерживаются — расскажу об этом, опираясь на собственный опыт знакомства с долгожданным софтом для смартфонов.

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Что такое PS Vita

PlayStation Vita — это портативная игровая консоль, появившаяся в том самом 2011 году. Она стала преемницей PlayStation Portable (2004), предложив пользователям более производительную начинку. Кроме того, игры для PS Vita стали намного привлекательнее, чем то, что мы видели на PSP. По сути, они не уступали проектам, выпущенным для ПК в «нулевые».

Несмотря на очевидные достоинства PS Vita, статистика продаж консоли оказалась неутешительной: 15 миллионов копий против 80 миллионов PSP. И виной тому была не столько посредственная оптимизация, а развитие игр для Android и iOS. Зачем покупать приставку, если в GTA San Andreas или Max Payne можно сыграть на смартфоне? Возможно, именно так думали люди, не спешившие выкладывать 11-15 тысяч рублей за портативную консоль.

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Где скачать эмулятор PS Vita

Вторую жизнь приставка обрела уже в конце «десятых» и в начале «двадцатых», оттого все чаще на различных форумах можно встретить желающих купить PS Vita. Но с февраля 2023 года в этом нет необходимости! Ведь теперь есть PS Vita на Андроид, ставшая доступной через эмулятор Vita3K. Это любительская разработка, которая не имеет никакого отношения к Sony. Скачать Vita3K можно на GitHub. Нажмите на кнопку загрузки последней версии APK-файла и подождите несколько секунд.

Скачать эмулятор PS Vita

Помимо самого эмулятора вам понадобится прошивка PS Vita. На сайте разработчиков ее нет, поэтому оставляю ссылку на Google Drive. После загрузки распакуйте архив в любую удобную папку на смартфоне. Что со всем этим делать — расскажу дальше.

Скачать прошивку PS Vita

Как установить PS Vita на Android

Установка эмулятора PS Vita не отличается от ручной инсталляции любых других приложений на Android. Просто откройте скачанный APK-файл и нажмите кнопку «Установить». Если ранее вы никогда не имели дело с APK, смартфон попросить разрешить установку из неизвестных источников.

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Теперь переходим к настройке эмулятора PS Vita. При первом запуске будет предложено выбрать язык (есть русский). Следующим шагом нужно установить прошивку PS Vita. Для этого нажмите кнопку «Install Firmware File» и выберите файл «PSVUPDAT.PUP», а потом еще раз кликните на «Install Firmware File» и укажите путь к файлу «PSP2UPDAT.PUP». Оба они находятся в архиве, ссылку на который я давал ранее.

Напротив обоих пунктов должна появиться буква «V». Она свидетельствует об успешной установке прошивки. Затем дважды нажмите «Далее», пока не увидите сообщение «Ваша система Vita3K готова».

Заключительный шаг настройки — создание аккаунта PS Vita. Тут тоже все довольно просто, но некорректное отображение отдельных элементов интерфейса может вызвать сложности:

Нажмите «Создать пользователя». Введите свой никнейм или оставьте стандартное имя. Нажмите «Подтвердить», а в следующем окне — «ОК». Поставьте галочку напротив пункта «Автоматический вход пользователя» и тапните по аватару своего аккаунта.

На этом настройка PS Vita заканчивается. В следующий раз вам не придется заново вводить имя пользователя. Вы моментально попадете на главный экран консоли.

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Как устанавливать игры для эмулятора PS Vita

Игры PS Vita отличаются хорошей графикой и проработанной сюжетной линией, что делает их намного интереснее онлайн-проектов, доступных сегодня в Google Play. Перед установкой необходимо скачать игру PS Vita в виде архива ZIP или NoNpDrm. Где — решайте сами. В открытом доступе есть много подборок, размещенных как на тематических сайтах, так и на торрент-трекерах. Подойдет любая игра, но важно, чтобы в составе архива была только одна папка с именем наподобие «PCSE01026».

Скачав игру на эмулятор PS Vita, необходимо сделать следующее:

Нажать кнопку «Файл», а затем — «Установить файл .zip или .vpk». Выбрать свой архив. Дождаться окончания установки.

Альтернативный вариант установки заключается в распаковке содержимого архива с игрой по пути Android/data/org.vita3k.emulator/files/vita/ux0/app. Если все сделано верно, в меню появится ваша игра. В моем случае это Mortal Kombat Komplete Edition, которую вы можете видеть в нижней части скриншота.

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При первом запуске у меня случился вылет, но затем игра шла без каких-либо ощутимых проблем. На экране отображаются все необходимые элементы управления, так что играть можно.

К сожалению, у эмулятора PS Vita для Android есть несколько проблем, касающихся его оптимизации. Игра идет не во весь экран, а частота кадров проседает даже на моем довольно мощном смартфоне Xiaomi 12T Pro с процессором Snapdragon 8+ Gen 1. Визуально кажется, что эмулятор использует не полное разрешение, из-за чего картинка получается мыльной. Попробуйте сыграть на своем телефоне и отпишитесь, как вам эмулятор Vita3K.