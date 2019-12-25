Новый год уже совсем близко, поэтому самое время порадовать себя и своих друзей красочными играми. В этой статье мы рассмотрим самые интересные и красочные игры в стилистике Рождества и Нового года с санями и Санта-Клаусом.



Эта игра предлагаем всем малышам попробовать себя в эти новогодние ночи в роли художника. Ведь все мы в душе художники, мы рождаемся и стараемся следовать по жизни этим принципам — принципам, которые делают наши жизнь краше благодаря краскам нашей души.

Игра «Страницы Рождество Раскраска» предлагает более 50 бесплатных уровней с различной тематикой раскрасок. Это и Дед Мороз, и Новогодние ёлки, и Олени с Эльфами, и Снеговик. После раскраски вы можете поделиться ею с друзьями в WhatsApp и других соцсетях.

Данная игра станет прекрасным средством развлечь себя, своих друзей или своих детей в Новогоднюю ночь.

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Игра рассчитана на подростков и детей. В ней необходимо проходить уровни с рахзличными головоломками. Это может быть, в том числе, поиск предметов. «Праздник Рождества» имеет сюжетную историю, поэтому вы скучать точно не будете. Суть истории заключается в том, что два мальчика отправились в путешествие, чтобы в Новогоднюю ночь найти ключ от церкви и открыть её.

В игре около 60 уровней и все они крайне интересны.

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Данная головоломка представляет собой привычный пазл с рождественской тематикой. В игре необходимо собирать картинку воедино, комбинирую куски изображения в одно целое в правильном порядке.

Здесь представлено около 30 уровней с красивыми фотографиями пряников, украшений и подарков. Также можно выбрать уровень сложности, всего их шесть. За каждую головоломку игрок получит интересный подарок.

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Вы когда-нибудь играли в Candy Crush Saga? Тогда эта игра вам покажется знакомой. Здесь также нужно собирать различные сладости в ряд, чтобы получить награду.

Игра предлагает впечатляющие 2000 уровней, а также множество различных других дополнительных челендж-испытаний. Даже после Нового года вы не сможете просто отказаться от этой игры. Здесь можно приглашать друзей с Facebook, а комбинация 4 или 5 предметов позволит создать мощную бомбу и взорвать всю игровую площадку.

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Игра предлагает сюжетную линию. Ваша сестра — не очень послушный ребёнок, поэтому её похитил злой дух Рождества — Берта. Задача игрока — спасти сестру из рук злобных эльфов, которые подчиняются Берте.

Мы должны совершать добрые дела, чтобы спасти нашу сестру. Под добрыми делами подразумевается поиск предметов в магическом мире с удивительными комнатами, которые полны тайн и приключений.

Готовы окунутся в это путешествие?

Нашим маленьким читателям родители не позволяют играть в карты, но в Новогоднюю ночь мы немного пошалим и нарушим это правило.

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Цель игры — разложить все карты по мастям в определенном порядке. Игра предлагает множество уровней, поэтому каждый сможет научиться играть в карты. К тому же игра имеет подсказки и встроенные правила.

Здесь имеется специальная бонусная система и поддержка портретного режима.

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Это еще одна игра, которая предлагает поиск предметов (доступен поиск 2000 предметов), имеется неплохая графика и прорисовка сцен, она бесплатна, имеет встроенные подсказки и приятные фоновые мелодии.

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