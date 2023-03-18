Несколько отличных игр про зомби для Android. Их еще можно скачать в Google Play

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Артем Сутягин

В игровой индустрии огромное количество жанров. Конечно, в музыке и кино их еще больше, но даже в играх можно публиковать еженедельные тематические подборки и не повторяться несколько месяцев. Но на этот раз выберем тему, которой мы давно не касались, а ведь в кинематографе это полноценный большой раздел. Сегодня центральной темой подборки будут зомби во всех их проявлениях. Именно играм про этих персонажей будет посвящена данная статья. Так что, как обычно, заряжайте телефоны, скачивайте то, о чем мы будем говорить, и давайте начинать.

Несколько отличных игр про зомби для Android. Их еще можно скачать в Google Play. Сегодня говорим об играх про зомби. Фото.

Сегодня говорим об играх про зомби.

Dead Effect 2 — серийный зомби-шутер

Серия Dead Effect — это достойная серия зомби-шутеров. В нем прекрасно сделанная графика, и вы будете сбивать полчища зомби, монстров и всевозможных других научно-фантастических существ. Игра также содержит элемент RPG, который позволяет вам улучшать, повышать уровень и иным образом превращать своего персонажа в боевую машину.

У вас будет более 100 инструментов для улучшения вашего персонажа и более 40 видов оружия для борьбы с плохими парнями. А разработчики могут похвастаться примерно 30 часами игрового процесса. Здесь много контента, и это одна из достойных игр про зомби. Это настолько близко к игре Dead Space, насколько это возможно для мобильных устройств.

Скачать Dead Effect 2

Into the Dead 2 — новая игра про зомби

Into the Dead 2 — одна из новейших игр про зомби. Это бесконечный раннер с механикой выживания. Беги как можно дольше и постарайся не умереть — вот и вся игра. Игра предоставляет вам орудия разрушения. Есть также много других миссий, испытаний и даже собак-компаньонов.

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Графика тоже вполне приличная. Это больше казуальная игра, чем что-либо еще. Играть в нее можно бесплатно, но определенная модель монетизации все равно есть. Впрочем, на первых порах мешать вам это будет не сильно.

Скачать Into the Dead 2

Last Day on Earth — шутер с зомби

Last Day on Earth — игра на выживание с элементами зомби-шутера, приключений и открытого мира. Вы строите базу операций, разыскиваете предметы и материалы, крадете вещи и убиваете зомби до того, как они убьют вас. В этом и есть смысл игры.

Разработчики даже позаботились о таких мелочах, как сезонные персонажи. А еще тут много элементов крафта и множество дополнительных вещей. Это отличная игра на выживание, в которой не забыли про тематику зомби. Хотя нельзя не отметить, что их тема тут раскрывается лишь косвенно. Но от этого игровой процесс не становится менее привлекательным. В любом случае, это бесплатная игра, а значит простить ей можно многое.

Скачать Last Day on Earth

They Are Coming — аркада с зомби

They Are Coming — это аркадная игра, в которой вы уничтожаете кучу зомби. По сути, вы входите в уровень и должны расчистить себе путь через толпу зомбаков. Так вы и будете продвигаться к концу миссии.

Несколько отличных игр про зомби для Android. Их еще можно скачать в Google Play. They Are Coming — аркада с зомби. Фото.

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Вам предстоит собирать различные инструменты и оружие, которые вы затем используете для дальнейшего прохождения игры. В случае локального поражения придется начинать сначала. Это добавляет игре приятного напряжения. Играть можно бесплатно, но вы можете удалить рекламу и навсегда увеличить свои награды с помощью одной покупки в приложении.

Скачать They Are Coming

Zombie Gunship Survival — продолжение известной игры

Zombie Gunship Survival — одна из самых новых игр про зомби в целом и в этом списке в частности. Она продолжает собой серию Zombie Gunship. Фанаты оценят, что базовая механика сохранилась из первой игры.

Вы садитесь в вертолет и косите зомби, чтобы спасти людей. Игра также включает в себя некоторые новые механики. Вы можете построить базу, развернуть войска и убить намного больше зомби, чем в первой игре. Графика хороша для игр такого жанра, а единственный недостаток игры в том, что она условно бесплатная.

Скачать Zombie Gunship Survival

Zombie Roadkill — дорога зомби

Zombie Roadkill — это забавная небольшая аркадная игра на тему зомби. Игроки прокладывают свой путь сквозь зомби-апокалипсис. Вы убиваете зомби, избегаете смерти и стреляете в противников, которые прыгают на вашу машину.

Несколько отличных игр про зомби для Android. Их еще можно скачать в Google Play. Zombie Roadkill — дорога зомби. Фото.

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Это очень напоминает Zombie Highway — игру, которая больше не доступна в Google Play. Это настолько близко, насколько это возможно в наши дни. В игре также есть десять видов оружия, пять транспортных средств, сюжетный режим, бесконечный режим и семь типов зомби. Неплохо для бесплатной игры.

Скачать Zombie Roadkill

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