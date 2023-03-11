Лучшие бесплатные игры для Андройд, которые можно скачать сейчас

Как же приятно поиграть в интересные захватывающие игры! Особенно, когда за них не надо платить, а сами они при этом скачаны официальным способом из магазина приложений Google. Хорошо, что они там есть, и список таких игр можно составлять долго. Мы же хотим посоветовать несколько и собрать их в одном месте. Все эти игры доступны для скачивания не только на все совместимые телефоны, но так же их можно скачать в России, что в последнее время является определенной проблемой. Поэтому заряжайте ваши телефоны, скачивайте игры, наливайте вкусный какао и давайте начинать.

Alto’s Odyssey — игра с красивой графикой

Alto’s Odyssey — естественный выбор бесплатной игры для Android. Она отличается простой механикой, великолепной графикой и расслабляющим стилем. Игроки спускаются с горы на лыжах, избегая препятствий и совершая эффектные прыжки. Есть также предметы, которые можно собрать и обменять на различные варианты улучшений. Игра в значительной степени полагается на графику достойную обоев. Они просты, но эффективны, а темные градиентные цвета добавляют в игру приятную атмосферу.

Игра бесплатна для загрузки, но в ней есть некоторое количество рекламы. В ней есть покупки, но все они предназначены в основном для косметики, поэтому они совершенно необязательны и не влияют на игровой процесс. Игра веселая и понравится всем, включая детей. Noodlecake Studios также делает Alto’s Adventure — предшественницу этой игры.

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Asphalt 9: Legends — лучшие гонки для Android

Франшиза Asphalt включает в себя одни из самых популярных гоночных игр для мобильных устройств. Asphalt 8: Airborne и Asphalt Xtreme были самыми крупными играми в серии. Однако Asphalt 9: Legends вышла в июле 2018 года и задала новый уровень. Да, она уже совсем не новая, но сейчас это самая последняя игра в серии и включает в себя 50 автомобилей, огромное количество испытаний и массу игрового контента.

Лучшие игры для Android, которые вышли за последний месяц.

Она использует автоматические механизмы, поэтому вы не можете контролировать свое ускорение. Честно говоря, это не самая лучшая реализация, но к этому привыкаешь. Графика в игре хороша, и есть социальные элементы, а главное, играть можно бесплатно. Это классически хорошие аркадные гонки. Вы также можете пропустить внутренние покупки, если не хотите тратить деньги или не имеете технической возможности оплаты. Придется потрудиться, но играть все равно можно.

Скачать Asphalt 9: Legends

Call of Duty: Mobile — лучший шутер для Android

Call of Duty: Mobile — одна из лучших игр в этом списке, если вы любите стрелялки. Игра включает в себя классический онлайн-шутер от первого лица PvP и режим королевской битвы на 100 игроков, аналогичный PUBG Mobile и Fortnite. Это ставит его в редкую категорию хороших обычных игр FPS, таких как Critical Ops, и одновременно хороших королевских битв, таких как PUBG Mobile.

В игре есть встроенные покупки, но они предназначены исключительно для косметического улучшения, а большая их часть и вовсе доступна в качестве внутриигровых наград. Геймплей хорош и он постоянно обновляется. Поэтому игра постоянно актуализируется.

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Final Fantasy Brave Exvius — лучшая игра Файнал Фентези

Final Fantasy Brave Exvius, пожалуй, лучшая условно-бесплатная игра на тему Final Fantasy. В ней есть много элементов из оригинальных игр, в том числе исследования городов и подземелий, скрытые сокровища, секретные подземелья и знания. Геймплей прост в освоении, но вам нужно критически мыслить, чтобы побеждать боссов и сильных противников. Игроки часто получают вознаграждение за ежедневный вход в систему.

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Это отличный вариант для бесплатных игр. Square Enix выпустила духовного преемника War of the Visions: FFBE в начале 2020 года. Однако он не так хорош, как обычный Brave Exvius.

Скачать Final Fantasy Brave Exvius

Genshin Impact — Геншин для Android

Genshin Impact был неожиданным релизом, который на самом деле довольно хорош. Это смесь ролевой игры с элементами гачи. В нем есть большинство обычных элементов гачи, в том числе история для прохождения и множество товарищей по команде, которых можно вызвать.

Тем не менее, она почти не ограничивает игрока и поставляется с полностью открытым миром, а также отличной боевой механикой. Графика и геймплей на удивление хороши. Кроме того, вы можете играть с людьми на PS, iOS и ПК. Несмотря бесплатность и ярлык gacha, это довольно хорошая игра. Правда, на максималках можно играть только при наличии самого производительного телефона.

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League of Legends: Wild Rift — отличная MOBA для телефона

League of Legends: Wild Rift запущена в 2021 году и является одной из лучших мобильных MOBA. В ней представлен геймплей 5 на 5 с довольно сбалансированными состязаниями. В среднем игры длятся около 15-20 минут, что немного долго для мобильных игр. Впрочем, все остальное в ней вполне прилично. Приятнее всего то, что тут нельзя покупать победы. Поэтому выиграть может каждый.

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Единственным недостатком является подбор игроков. Казуальные плейлисты иногда ставят игроков более низкого уровня против более опытных игроков. Но в любом случае, это тенденция в сегодняшних играх, и с этим мало что можно сделать.

Скачать League of Legends: Wild Rift

Legends of Runeterra — карточная игра для Android

Legends of Runeterra — это карточная дуэльная игра, похожая на Hearthstone. Игроки собирают карты, строят колоды и сражаются друг с другом, пока кто-нибудь не победит. Вы выбираете чемпиона и строите вокруг него колоду, которая помогает определить вашу стратегию.

Это мобильная игра от Riot Games, разработчиков суперпопулярной League of Legends. Поэтому, если она вам нравится, то можно смело ее попробовать и насладиться игровым процессом.

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