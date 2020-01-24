Игра Тетрис на смартфонах впервые появилась в 2008 году с выходом на iOS и стоимостью в 9,99 долларов. Тогда еще компании не предлагали каких-либо встроенных покупок, игроки получили полную функциональность. Позже, в 2011 году, EA удалила старое приложение и выпустила новое уже со встроенными покупками. С тех пор серия не получала новых игр, и лишь спустя 9 лет мы вновь можем насладиться обновлённым Тетрисом. 23 января в Google Play и App Store вышел новый Тетрис от компании N3twork, и пришло время нам изучить его. При этом интересно то, что Тетрис, выпущенный в 2011 году компанией EA, был удалён из магазинов пару дней назад.

Чем же так хорош новый Тетрис? Во-первых, я не играл в старый, поэтому не могу сказать наверняка, чем он лучше новой версии, но мы можем оценить её по геймплейным видеороликам.

В новом Тетрисе появилась возможность выбирать уровни. Всего нам предлагает 6 различных уровней, которые отличаются не только фоновой картинкой, но и эффектами падения фигур. Как и в обычном Тетрисе, на каждом уровне при нескольких удачных заполнениях всего ряда фигур происходит повышение сложности. В зависимости от того, сколько рядов за раз вам удалось уничтожить, игра может перенести вас на один или на несколько уровней выше.

История Тетриса

Немного позволю себе отступление рассказом о том, откуда вообще появился Тетрис. Слово “Тетрис” состоит из двух слов “тетрамино” и “теннис”. И если с последним все понятно, то что же такое “тетрамино”? Это геометрическая фигура, состоящая из четырех квадратов, которые соединены сторонами. Всего их 5, и всем известно, как они выглядят.

Тетрис был изобретен советским программистом Алексеем Пажитновым 6 июня 1984 года. До этой игры тетрамино в различном виде использовались в других играх, а вдохновение Алексей черпал из Пентамино, идея которой заключалась в необходимости собрать квадрат или прямоугольник из 12 фигур тетрамино.

Тетрис входит в число десяти важнейших компьютерных игр в истории. К тому же она еще и самая продаваемая. Для одного лишь GameBoy было продано официально 35 миллионов копий, а на мобильных устройствах игру купили 425 миллионов пользователей. В России Тетрис чаще всего встречался в приставке Brick Game:

Итак, вернемся к новой игре. Что же о ней можно еще рассказать? В общем-то ничего. В настройках можно изменить различные параметры звука. Хочется также поговорить и о минусах, потому что, на мой взгляд, они здесь имеются. Главным минусом для меня является управление с помощью жестов. Оно, конечно, актуально в 2020 году, но не совсем удобное. Например, с помощью кнопок можно быстро переместить фигуру в том случае, если она уже вот-вот приземлится. Жестами это сделать сложнее, и если при этом вы попытаетесь провернуть такое при ускоренном режиме, которые активируется свайпом вниз, у вас вряд ли что-то получится. Чтобы повернуть фигуру, необходимо не свайпнуть, а просто тапнуть по экрану.

По графике нельзя сказать, что она здесь какая-то особенная. Приятная картинка, приятные анимации, но удивления всё это точно не вызывает. А вот что игра точно вызовет, так это чувство ностальгии благодаря звуковому сопровождению — на фоне играет стилизованная песня “Калинка Малинка”. К тому же можно выбрать стилизацию приставки Brick Game, в этом случае на фоне в пиксельной стилистике будет изображен символично храм Василия Блаженного.

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