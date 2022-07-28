Топ казуальных игр, о которых вы могли не знать

Современные смартфоны практически идеально приспособлены для игр. Большие качественные экраны, производительные процессоры и наличие быстрой зарядки позволяют запускать практически любые тайтлы. Не всегда на высоких настройках, но играть можно. Тем не менее далеко не всем пользователям нужны игры со сногсшибательной графикой, сюжетом и мультиплеером. Именно к такой категории пользователей я и отношусь. Играть во что-то серьезное на смартфоне у меня не поднимается рука, хоть железо и позволяет это делать.

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Играю я только по дороге на работу или просто находясь в очереди в условном МФЦ. Для таких ситуаций идеально подходят различные казуальные игры, в которых не требуется погружение в происходящее с головой. Для тех пользователей, кто разделяет подобные интересы, я подобрал пять классных казуальных игр, которые помогут скрасить время и не разрядить смартфон в ноль. Играть в них можно, не отвлекаясь от какой-то основной деятельности. Они не требуют предельной концентрации, но заставляют иногда как следует пораскинуть мозгами.

Brick Balls — скачать

Первая в сегодняшней подборке игра — Bricks vs Balls Breaker. Ее суть заключается в следующем: на экране находятся блоки с различными цифрами, расставленные в виде различных геометрических фигур. У вас в арсенале есть определенное количество шаров. Вам необходимо стереть с экрана все блоки, попав в них такое количество раз шариками, какое число на них изображено.

На первый взгляд кажется, что все очень просто. Но разработчики иногда используют нестандартные компоновки и различные усложнения, не позволяющие пройти некоторые уровни с первого раза. Естественно, в игре есть встроенные покупки с помощью которых можно приобретать различные штуки для более простого прохода уровня. Главное, помните, что в России встроенные покупки с использованием Google Play не работает. Возможно, скоро разработчики встроят в приложение свою платежную систему, и этот вопрос будет решен.

Скачать Bricks vs Balls Breaker

Собрать слово из букв

Для тех, кто любит задания посложнее, чем катание шариков по экрану, подойдет игра Филворды. Этому приложению уже не один год, но оно по-прежнему не теряет актуальность. Суть игры заключается в том, что перед вами квадрат, в котором находятся буквы. Эти буквы необходимо объединить в слова и закрасить квадрат разными цветами. Количество слов в каждом квадрате ограничено, поэтому иногда приходится как следует попотеть, чтобы подобрать нужные.

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Благо, в приложении есть подсказки, которые могут отметить в текущем квадрате первую или последующие буквы в слове. Самое приятное, что с помощью этого приложения неплохо можно расширить кругозор. Если слово вам незнакомо, то встроенный словарь поможет определить, что оно значит.

Скачать Филворды

Nonogram — японские кроссворды

Если же вам больше по душе цифры, то очень рекомендую игру Nonogram. Кому-то это приложение напомнит судоку или японские кроссворды, в которых необходимо закрашивать нужные клетки, чтобы получить какой-то рисунок. Здесь такая же ситуация. Перед вами будет большой квадрат, поделенный на маленькие. По краям от него подписано, в каком порядке в каждом ряду идут закрашенные клеточки. Совместив вертикаль и горизонталь, вам необходимо закрасить цветом необходимые клетки.

Как только вы полностью заполните цветом все необходимые поля, перед вами появится какой-нибудь рисунок. Самое интересное в этой игре — это постоянные челленджи и ежедневные задания, выполняя которые, вы будете открывать все новые изображения. Играя в эту игру уже около двух лет, я ни разу не столкнулся с повторяющейся картинкой.

Скачать Nonogram

2048 — играть бесплатно

Бывают такие моменты, когда раздумывать над действиями в игре вам не очень хочется, а есть необходимость просто убить время и расслабиться. Именно для такой ситуации подойдет старая добрая игра 2048. Лет 8-10 назад она была очень популярна на смартфонах, но потом про нее начали понемногу забывать. Из-за маленького размера советую всем держать ее на своих устройствах. Суть игры заключается в том, что вам необходимо объединять квадратики с одинаковыми цифрами, тем самым удваивать их значение и дойти сначала до цифры 2048, а потом и дальше.

Если у вас сразу получится понять логику игры, то в дальнейшем остается просто не ошибиться в ходе, чтобы получить желаемую цифру. Это приложение позволяет прекрасно скрасить время в различных учреждениях, когда внимание нельзя полностью перевести на экран смартфона. В общем, советую эту игру всем.

Скачать 2048

Number Match — скачать

Игра Number Match, в отличие от 2048, подойдет тем пользователям, кто, наоборот, хочет напрячь немного голову. Суть игры заключается в том, что на экране отображается набор цифр, в котором необходимо найти пары одинаковых или дающих в сумме десять. Причем эти цифры должны располагаться на одной прямой, диагонали, либо в начале и конце соседних рядов так, чтобы между ними не было других. В каждом раунде вы можете добавлять дополнительные цифры.

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Как только у вас получается убрать с поля все комбинации, то начинается следующий раунд, и количество попыток для добавления новых цифр восстанавливается. Игра заканчивается, как только не остается доступных для удаления комбинаций. На словах все кажется сложным, но на самом деле это не так. Игра, безусловно, заставляет голову поработать, но ничего невыполнимого в ней нет. Очень советую всем, кто хочет натренировать внимание. Именно на это по больше части она и ориентирована.

Скачать Number Match