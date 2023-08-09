5 безумно полезных приложений для Андроид, которые нужно скачать на этой неделе

Еженедельно в Гугл Плей появляется масса новых приложений на любой вкус, которые зачастую оказываются в подборках на главной странице. Многие пользователи сразу же их скачивают и даже оплачивают подписку, чтобы открыть дополнительные функции. Но только опытные владельцы Android-смартфонов знают, что им можно найти альтернативу, но для этого придется немного попотеть. Чтобы вам не пришлось тратить время, нашли полезные приложения для телефона, спрятанные глубоко в недрах Google Play, которыми можно смело пользоваться бесплатно на постоянной основе.

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DrawNote — удобные заметки для Андроид

Каждый производитель смартфонов добавляет в свою прошивку собственное приложение для заметок. По функциональности они не сравнятся с аналогом из iOS, а Microsoft OneNote устраивает далеко не каждого. Попробуйте удобную утилиту DrawNote: у нее простой интерфейс, который не перегружен элементами. Внутри вас ожидает текстовый редактор и даже полноценная бесконечная доска для совместной работы! На ней можно рисовать, добавлять изображения, оставлять комментарии, таблицы и другие важные пометки.

Есть встроенный список задач, который можно вести самостоятельно. Приложение регулярно делает резервную копию в Гугл Диск или на SD-карту телефона, но включить это нужно самостоятельно. Есть и Pro-версия, в которую включены шрифты, темы и другие полезные инструменты. Приятно, что пожизненная подписка стоит 999 рублей — цена вполне справедливая.

Текстовый редактор

NeuroNation — зарядка для мозга на смартфон

Нашел крутое приложение для тренировки мозга — NeuroNation. Это целый сборник разнообразных тестов на определение внимательности и других качеств. Благодаря незамысловатым заданиям вы сможете прокачать свои навыки, например, улучшите концентрацию, которой так не хватает во время работы или учебы.

В процессе нужно будет применять логику на все 100 — тесты выглядят просто лишь на первый взгляд и со временем усложняются. То же самое — с проверкой памяти. Причем выполнению заданий достаточно уделить несколько минут в день, но стараться не пропускать их. Работает NeuroNation бесплатно, а для использования нужно всего лишь войти в Гугл Аккаунт.

Зарядка для мозга

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Vocabulary — как выучить английский язык

По аналогии с предыдущим приложением работает и Vocabulary — утилита для изучения иностранного языка. Каждый день она присылает вам уведомление о необходимости узнать новые слово, причем время получения напоминаний можно настроить самому. Вдобавок вы можете сами выбрать уровень владения английским, чтобы приложение не показывало вам уже известные слова или, наоборот, слишком сложные.

При первом запуске также нужно будет указать цель разучивания: просто так или для работы. После этого можете начать листать слова, добавляя интересные варианты в Избранное. Приложение поддерживает озвучку и выбор тем из разных категорий. Есть даже виджет для главного экрана — в общем, все, чтобы выучить английский на смартфоне бесплатно!

Учим новые слова

Эквалайзер — как настроить звук на телефоне

Одним из преимуществ Android является возможность прокачать звук смартфона с помощью сторонних приложений. Нашел для вас Эквалайзер с усилителем басов — утилиту, которая заставит звучать на все 100 даже недорогие наушники. Причем в отличие от аналогичных приложений, здесь нет сложного перегруженного интерфейса — лишь регулировка баса, объёмного звучания и пятиполосный эквалайзер.

Не хотите настраивать последний, чтобы случайно не испортить звучание? Просто воспользуйтесь готовыми пресетами из каталога приложения — здесь есть на любой вкус и жанр. При необходимости можно увеличить громкость звука в телефоне, а для удобства просто свяжите утилиту с плеером или стриминговым сервисом. В общем, обязательно попробуйте — смартфон явно начнет звучать лучше!

Эквалайзер для телефона

Glow Hockey — аэрохоккей на Андроид

Ну, и по традиции не могу не порекомендовать вам прикольную игру на каждый день — Glow Hockey. Это незамысловатый симулятор аэрохоккея, в котором вам предстоит играть против искусственного интеллекта. Здесь есть несколько режимов: можно поучаствовать в чемпионате, чтобы зафиксировать и перебить свои же рекорды! Держать смартфон можно хоть вертикально, хоть горизонтально, но лучше заранее запастись зарядным устройством, так как Glow Hockey затягивает — есть риск высадить батарею в ноль.

Хорошая зарядка для телефона

Поначалу управлять не так просто, но буквально через неделю привыкаешь. Рекомендую сразу же поставить сложность на максимум — именно здесь начинается самое интересное, так как обыграть систему очень сложно! При этом игра не расходует много ресурсов, адаптирована для планшетов и без труда заведется даже на устройстве со слабым железом. Встроенных покупок и других ограничений нет — наслаждайтесь!

Аэрохоккей на Андроид

Стоит ли обновлять приложения на телевизоре с Андроид ТВ, и как это делать разными способами? Ответ ищи в нашем материале!