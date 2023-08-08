Как правильно обновить приложение на Андроид ТВ

Одним из сходств Андроид ТВ и мобильной версии операционки является возможность обновить приложение на телевизоре. Разработчики регулярно выпускают апдейты с исправлением ошибок, улучшениями внешнего вида и новыми функциями, но из-за перегруженности интерфейса установить обновление программы на Android TV не так уж просто. Более того, многие пользователи и вовсе не знают о том, что есть такая возможность, а есть сложность с программами, скачанными не из Google Play. Объясняем, как обновлять приложения на Андроид ТВ разными способами и нужно ли вообще это делать.

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Нужно ли обновлять приложения на Андроид ТВ

Бытует мнение, что обновлять приложения не стоит. Якобы новые версии полны багов, из-за них телевизоры со слабым железом начинают работать еще хуже да и в целом — нет смысла трогать то, что и так хорошо работает. Однако разработчики не дремлют, хоть обновления программ для Андроид ТВ выходят не так часто. Лучше всего обновлять клиенты стриминговых сервисов.

А вот игры и другие утилиты обновлять не глядя не следует: нарваться на баги сложно, но сам апдейт будет скачиваться долго, из-за чего телевизор может начать глючить. Наиболее правильное решение — отключить автообновление приложений на Андроид ТВ, которое активировано по умолчанию, и скачивать новые версии выборочно.

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Как отключить автообновление на Андроид ТВ

Как и мобильная версия, на Андроид ТВ есть автоматическое обновление приложений, причем найти его очень легко — пункт так же расположен в настройках Google Play.

Зайдите в Play Market на телевизоре.

В правом верхнем углу нажмите на иконку профиля.

Выберите «Настройки» и нажмите «Автообновление приложений».

Установите «Отключить».

Теперь приложения из Плей Маркет на Андроид ТВ не будут обновляться при повторном включении, а у вас на телевизоре останутся старые версии. Обновить их можно самостоятельно.

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Как вручную обновить приложение на Андроид ТВ

Выборочное обновление приложений на телевизоре — тоже палка о двух концах: вы можете попросту забыть о том, что нужно проверить наличие новых версий. Вот как этого избежать.

Зайдите в Гугл Плей на Андроид ТВ.

Нажмите на иконку профиля в правом верхнем углу.

Выберите «Управление приложениями» и зайдите в раздел «Обновления».

Выберите приложение и нажмите «Обновить».

В нем можно будет обновить все программы сразу, нажав «Обновить все» или выборочно. Среди предложенных также есть компоненты системы — их нужно установить в первую очередь, чтобы Android TV работал стабильно и без сбоев.

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Можно ли обновить приложение на телевизоре без Гугл Плей

Преимущество Андроид ТВ — это возможность установить любое приложение на телевизор, даже если его нет в Плей Маркет. Однако их тоже нужно время от времени обновлять: в первую очередь, это касается браузеров и игр. Здесь придется немного помучаться, но в целом это займет не более 5 минут.

Найдите и скачайте новую версию приложения с APK Mirror или любого другого надежного источника.

Установите на смартфон/компьютер (смотря куда качали) и на телевизор приложение Send Files to TV, чтобы перекинуть APK-файл.

Теперь откройте его на обоих устройствах. На том, с которого передаете, выберите нужный файл, а в следующем окне — устройство. Оба должны быть подключены к одному и тому же Wi-Fi.

На экране ТВ вы увидите, что передача данных началась. По окончании нажмите «Установить» и дождитесь окончания процесса: система предложит скачать обновление приложения на Андроид ТВ, а вам нужно будет подтвердить установку. Кстати, ровно таким же способом можно откатывать новые версии приложений на телевизоре!

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Как остановить обновление приложения на Андроид ТВ

Если вы случайно нажали на скачивание новой версии приложения или не отключили автообновление, а оно уже началось, всегда можно отменить установку обновления приложения. Действовать нужно как можно скорее, пока апдейт не скачался.

Откройте главный экран Андроид ТВ.

Нажмите на приложение на панели вверху, которое начало обновляться.

У вас откроется страница в Google Play. Просто нажмите «Отмена» и дождитесь окончания процедуры.

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После этого установка остановится, а приложением можно будет пользоваться как и раньше! Ну, а чтобы сделать просмотр максимально комфортным, присмотритесь к этим аксессуарам для телевизора — они точно не будут лишними.