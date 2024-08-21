5 классных приложений для Андроид, которые не стыдно порекомендовать еще раз

Мы регулярно подбираем все новые приложения из Гугл Плей для ваших смартфонов и можем с уверенностью сказать, что конца и края им не видно. Их настолько много, что перебрать их невозможно ни по названию, ни по рейтингу. Зато за все время среди них мы нашли объективно лучшие в своей категории, поэтому не поленимся вам порекомендовать их еще разок. Если подключились к нашим подборкам недавно, то эта будет максимально актуальной: в ней мы собрали 5 отличных приложений, которые прошли мимо вас, но часто скачивались нашими читателями!
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Содержание
Как ускорить Интернет на телефоне
Несмотря на развитие сотовых сетей, по-прежнему есть огромные районы, где интернет плохо ловит. В конце концов, такая зона может запросто оказаться где-то у вас дома! Проверить сигнал оператора можно при помощи многофункциональной утилиты Детектор сигнала: она позволяет измерить скорость интернета, Wi-Fi и даже Bluetooth, если почувствовали, что он работает некорректно. После этого можно купить усилитель сигнала для дома, чтобы интернет летал в спальной — вдали от основного роутера!
Детектор сигнала умеет проверять GPS, который может начать сбоить в самый неподходящий момент. Приложение дает исчерпывающую информацию о работе вашего смартфона в виде графиков, позволяет запускать тесты, делая замеры в режиме реального времени. Отчеты можно сохранить до момента исправление неполадок, а пользоваться приложением — бесплатно.
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Какой шагомер скачать на Андроид
Чтобы привести себя в форму, вовсе не обязательно покупать смарт-часы или фитнес-браслет. Развить полезные привычки постоянно двигать вам поможет Шагомер без интернета: это приложение считает сожженные калории, пройденные шаги и расстояние, преодоленное вами за последнее время. Вдобавок ему не нужно соединение с интернетом, ведь трекер работает офлайн!
В нем вы можете установить желаемые цели, а также указать свои данные вроде веса и даже включить напоминания пить воду, чтобы вести учет ее потребления. За свои достижения вы будете получать небольшие награды, которые по идее будут вас мотивировать. А еще здесь есть настройки чувствительности на случай, если хотите получать максимально точные данные об активности.
Трекер привычек на телефон
Кстати, привить активный образ жизни не всегда просто. В 2024 году в этом вам поможет мобильный софт под названием Трекер привычек. Приложение, похожее органайзер с напоминаниями, будет присылать сообщения, чтобы вы не «отклонялись от курса». Ну, например, вовремя ложились спать, вовремя ели, но не переедали. Вариантов — масса.
Трекер привычек для Андроид составляет обширный план действий и помогает его придерживаться. Чем чаще вы соблюдаете рекомендации, тем быстрее ваша жизнь изменится к лучшему. Можно запускать сразу несколько целей, например, садиться работать раньше и не есть по вечерам — они будут активны и дополнят друг от друга. А со временем сможете прикупить фитнес-браслет, чтобы отслеживать сон и активность для получения более точных данных.
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Приложение для розыгрыша на Андроид
Далеко не все приложения из Гугл Плей носят прикладной характер — некоторые из них весьма своеобразны и применимы не во всех ситуациях. Кто бы мог подумать, что Fake Call окажется таким популярным! Это прикольная утилита, которая в нужное время имитирует экран входящего вызова, например, в тот момент, когда вам нужно создать видимость работы, разыграть друга или же уйти от беседы с не самым приятным человеком.
Приложение с фейковыми звонками позволяет запланировать несуществующий вызов, установить номер, выбрать голос и даже экран вызова от определенной операционной системы, чтобы превратить Андроид в Айфон или наоборот. Программа может показаться бесполезной, но высокая оценка и положительные отзывы пользователей в Гугл Плей говорят об обратном!
Справочник по ремонту на телефон
В 2023 году в Google Play я наткнулся на классную энциклопедию по слесарному делу, в которой есть практически всё о ремонте. Это ценная база знаний, которую стоит всегда держать в телефоне: тут вам и справки по разметке, и по резке ножницами, резьбе и даже сверлению. Каждая статья максимально полно объясняет процедуру и сопровождается схемами по правильному применению.
А еще есть техника безопасности, которая поможет вам уберечь себя от травм и повреждений — читаем обязательно! Понравившуюся статью можно сохранить в избранное или в формате PDF для изучения офлайн. Проверить знания можно в разделе самоконтроля, пройдя небольшой тест. Скачиваем ее без раздумий!