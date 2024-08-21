5 классных приложений для Андроид, которые не стыдно порекомендовать еще раз

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Иван Герасимов

Мы регулярно подбираем все новые приложения из Гугл Плей для ваших смартфонов и можем с уверенностью сказать, что конца и края им не видно. Их настолько много, что перебрать их невозможно ни по названию, ни по рейтингу. Зато за все время среди них мы нашли объективно лучшие в своей категории, поэтому не поленимся вам порекомендовать их еще разок. Если подключились к нашим подборкам недавно, то эта будет максимально актуальной: в ней мы собрали 5 отличных приложений, которые прошли мимо вас, но часто скачивались нашими читателями!

5 классных приложений для Андроид, которые не стыдно порекомендовать еще раз. Собрали лучшие приложения для Андроид, которые не стыдно порекомендовать еще разок. Фото: business-standard.com. Фото.

Собрали лучшие приложения для Андроид, которые не стыдно порекомендовать еще разок. Фото: business-standard.com

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Как ускорить Интернет на телефоне

Несмотря на развитие сотовых сетей, по-прежнему есть огромные районы, где интернет плохо ловит. В конце концов, такая зона может запросто оказаться где-то у вас дома! Проверить сигнал оператора можно при помощи многофункциональной утилиты Детектор сигнала: она позволяет измерить скорость интернета, Wi-Fi и даже Bluetooth, если почувствовали, что он работает некорректно. После этого можно купить усилитель сигнала для дома, чтобы интернет летал в спальной — вдали от основного роутера!

Как ускорить Интернет на телефоне. Детектор позволяет определять скорость передачи данных у разных модулей в телефоне. Фото.

Детектор позволяет определять скорость передачи данных у разных модулей в телефоне

Детектор сигнала умеет проверять GPS, который может начать сбоить в самый неподходящий момент. Приложение дает исчерпывающую информацию о работе вашего смартфона в виде графиков, позволяет запускать тесты, делая замеры в режиме реального времени. Отчеты можно сохранить до момента исправление неполадок, а пользоваться приложением — бесплатно.

Детектор сигнала

Не обновляются приложения через Google Play после замедления YouTube. Что делать

Какой шагомер скачать на Андроид

Чтобы привести себя в форму, вовсе не обязательно покупать смарт-часы или фитнес-браслет. Развить полезные привычки постоянно двигать вам поможет Шагомер без интернета: это приложение считает сожженные калории, пройденные шаги и расстояние, преодоленное вами за последнее время. Вдобавок ему не нужно соединение с интернетом, ведь трекер работает офлайн!

Какой шагомер скачать на Андроид. Помимо шагомера в приложении есть и другие функции, например, напоминания выпить воды. Фото.

Помимо шагомера в приложении есть и другие функции, например, напоминания выпить воды

В нем вы можете установить желаемые цели, а также указать свои данные вроде веса и даже включить напоминания пить воду, чтобы вести учет ее потребления. За свои достижения вы будете получать небольшие награды, которые по идее будут вас мотивировать. А еще здесь есть настройки чувствительности на случай, если хотите получать максимально точные данные об активности.

Шагомер для Андроид

Трекер привычек на телефон

Кстати, привить активный образ жизни не всегда просто. В 2024 году в этом вам поможет мобильный софт под названием Трекер привычек. Приложение, похожее органайзер с напоминаниями, будет присылать сообщения, чтобы вы не «отклонялись от курса». Ну, например, вовремя ложились спать, вовремя ели, но не переедали. Вариантов — масса.

Трекер привычек на телефон. Трекер привычек поможет вам наконец начать ложиться спать раньше! Фото.

Трекер привычек поможет вам наконец начать ложиться спать раньше!

Трекер привычек для Андроид составляет обширный план действий и помогает его придерживаться. Чем чаще вы соблюдаете рекомендации, тем быстрее ваша жизнь изменится к лучшему. Можно запускать сразу несколько целей, например, садиться работать раньше и не есть по вечерам — они будут активны и дополнят друг от друга. А со временем сможете прикупить фитнес-браслет, чтобы отслеживать сон и активность для получения более точных данных.

Трекер привычек

Бесполезные функции Android TV, которые могут угробить ваш телевизор

Приложение для розыгрыша на Андроид

Далеко не все приложения из Гугл Плей носят прикладной характер — некоторые из них весьма своеобразны и применимы не во всех ситуациях. Кто бы мог подумать, что Fake Call окажется таким популярным! Это прикольная утилита, которая в нужное время имитирует экран входящего вызова, например, в тот момент, когда вам нужно создать видимость работы, разыграть друга или же уйти от беседы с не самым приятным человеком.

Приложение для розыгрыша на Андроид. Необычное приложение, которое поможет выйти из некоторых сложных ситуаций. Фото.

Необычное приложение, которое поможет выйти из некоторых сложных ситуаций

Приложение с фейковыми звонками позволяет запланировать несуществующий вызов, установить номер, выбрать голос и даже экран вызова от определенной операционной системы, чтобы превратить Андроид в Айфон или наоборот. Программа может показаться бесполезной, но высокая оценка и положительные отзывы пользователей в Гугл Плей говорят об обратном!

Фейковый звонок для Андроид

Справочник по ремонту на телефон

В 2023 году в Google Play я наткнулся на классную энциклопедию по слесарному делу, в которой есть практически всё о ремонте. Это ценная база знаний, которую стоит всегда держать в телефоне: тут вам и справки по разметке, и по резке ножницами, резьбе и даже сверлению. Каждая статья максимально полно объясняет процедуру и сопровождается схемами по правильному применению.

Справочник по ремонту на телефон. В этом справочнике найдете не только нужный ответ на вопрос по ремонту, но и получите море ценной информации. Фото.

В этом справочнике найдете не только нужный ответ на вопрос по ремонту, но и получите море ценной информации

А еще есть техника безопасности, которая поможет вам уберечь себя от травм и повреждений — читаем обязательно! Понравившуюся статью можно сохранить в избранное или в формате PDF для изучения офлайн. Проверить знания можно в разделе самоконтроля, пройдя небольшой тест. Скачиваем ее без раздумий!

Слесарное дело

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