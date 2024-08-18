Бесполезные функции Android TV, которые могут угробить ваш телевизор

Платформа Android TV регулярно преподносится нам, как лучшая операционка для телевизоров и приставок на данный момент. Поспорить с этим крайне сложно, так как другие либо являются закрытыми, либо построены на том же AOSP. При этом те, кто пользуется ей давно, прекрасно знают и о недостатках. И наверняка уже поняли, что в Андроид ТВ есть ряд бесполезных функций, которыми вряд ли кто-то будет пользоваться изо дня в день. Если как раз собираетесь купить телевизор с этой операционкой, рекомендуем изучить, что вас ждет внутри.

ПОДПИШИСЬ НА СУНДУК АЛИ-БАБЫ В ТЕЛЕГРАМ, ЧТОБЫ УЗНАВАТЬ О СКИДКАХ ПЕРВЫМ

Как ускорить Андроид ТВ на телевизоре

В некоторые старые версии Android TV встроен оптимизатор: он помогает быстро, в одно нажатие, освободить оперативную память, чтобы ускорить телевизор. Однако на деле он работает из рук вон плохо, из-за чего устройство глючит еще больше. К примеру, после нажатия у вас может начать отставать картинка от звука или медленнее открываются приложения. Лучший выход — просто не трогать эту кнопку ни в коем случае, а лучше — правильно перезагрузить телек по нашей инструкции.

К тому же, эта кнопка не предлагает никаких настроек и параметров, то есть, чистит вообще все в фоновом режиме. В конце концов, если столкнулись с некоторыми проблемами, то лучше воспользуйтесь сторонним софтом. К примеру, SD Maid: утилита безболезненно чистит память, а также имеет функцию включения по заданным дням.

Хорошие игры для Андроид на любой вкус и цвет

Как настроить яркость телевизора на Андроид

Наверняка вы привыкли вручную настраивать яркость изображения на ТВ, изменяя ее под нужный уровень. Однако в системе есть один интересный параметр — «Адаптивная настройка яркости». Он будет менять яркость экрана в зависимости от освещения вокруг и приглушает слишком яркие сцены в фильмах и видео. Звучит довольно любопытно, но по факту работает из рук вон плохо.

При включении яркость экрана телевизора будет постоянно меняться и никогда не подстроится под нужный уровень, когда это нужно. К примеру, в солнечный день или когда в комнате включен свет, изображение становится очень темным, что управлять телевизором становится практически невозможно. Лучшее не трогайте этот пункт и настраивайте все вручную.

Обновления Андроид ТВ для телевизора

Мало кто знает, но у телевизоров на Андроиде все очень плохо с обновлениями. Свежие версии ОС приходят максимум 1-2 раза да и то, если у вас очень дорогая модель. Все остальные либо получают промежуточные обновления для Андроид ТВ с небольшими изменениями, либо патчи с исправлением ошибок. Но самое ужасное — они всегда устанавливаются незаметно от пользователя, даже если он этого не хочет.

Не так давно владельцы некоторых телевизоров TCL после перезагрузки получили совершенно новый главный экран с приложениями. При этом его сложно назвать удобным, а еще из-за него интерфейс начал работать медленнее. В общем, ничего хорошего в плане апдейтов вас не ждет, поэтому будьте готовы.

Как перезапустить или переустановить приложение на Android, и для чего это нужно

Сторонние приложения в Андроид ТВ

После покупки телевизора с Андроидом на борту вы обнаружите не «голую» систему, которую предстоит настроить самостоятельно, а массу сторонних приложений от производителя. Все они — рекламные и по сути не несут никакой пользы, вводя новеньких пользователей в заблуждение. Там вы найдете различные подписки на сервисы и даже игры, но вряд ли будете ими пользоваться.

К сожалению, удалить их можно только частично да и то с использованием ПК и режима разработчика. Других способов нет да и реклама удаляется не полностью. Значок рекламного софта то и дело мерцает в избранных на главном экране и избавиться от него нельзя — придется терпеть.

Гугл Плей на Андроид ТВ

Телевизор с Андроидом поставляется со встроенным Гугл Плей. Однако в магазине мало хорошего софта и очень много некачественных приложений с низкой оценкой. Если раньше мобильный Play Market считался помойкой, то на Андроид ТВ он в разы хуже да еще и менее удобный с точки зрения интерфейса.

Но больше всего убивает то, что в нем мало российских приложений, а некоторый софт, который есть в каталоге для смартфона и даже предлагается для установки на телевизор, почему-то недоступен. Как итог, ловить в Гугл Плей на Android TV вообще нечего: либо скачивать приложения самостоятельно, либо устанавливать аналог Гугл Плей. На оригинальный же надеяться бесполезно.

Какие функции в Андроид ТВ считаете бесполезными вы? Поделитесь своими наблюдениями в нашем Телеграм-чате.