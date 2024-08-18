Бесполезные функции Android TV, которые могут угробить ваш телевизор

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Иван Герасимов

Платформа Android TV регулярно преподносится нам, как лучшая операционка для телевизоров и приставок на данный момент. Поспорить с этим крайне сложно, так как другие либо являются закрытыми, либо построены на том же AOSP. При этом те, кто пользуется ей давно, прекрасно знают и о недостатках. И наверняка уже поняли, что в Андроид ТВ есть ряд бесполезных функций, которыми вряд ли кто-то будет пользоваться изо дня в день. Если как раз собираетесь купить телевизор с этой операционкой, рекомендуем изучить, что вас ждет внутри.

Бесполезные функции Android TV, которые могут угробить ваш телевизор. Вот 5 бесполезных функций Андроид ТВ, в которых почти нет смысла. Фото airtel.in. Фото.

Вот 5 бесполезных функций Андроид ТВ, в которых почти нет смысла. Фото airtel.in

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Как ускорить Андроид ТВ на телевизоре

В некоторые старые версии Android TV встроен оптимизатор: он помогает быстро, в одно нажатие, освободить оперативную память, чтобы ускорить телевизор. Однако на деле он работает из рук вон плохо, из-за чего устройство глючит еще больше. К примеру, после нажатия у вас может начать отставать картинка от звука или медленнее открываются приложения. Лучший выход — просто не трогать эту кнопку ни в коем случае, а лучше — правильно перезагрузить телек по нашей инструкции.

Как ускорить Андроид ТВ на телевизоре. Лучше не нажимать эту кнопку. Фото.

Лучше не нажимать эту кнопку

К тому же, эта кнопка не предлагает никаких настроек и параметров, то есть, чистит вообще все в фоновом режиме. В конце концов, если столкнулись с некоторыми проблемами, то лучше воспользуйтесь сторонним софтом. К примеру, SD Maid: утилита безболезненно чистит память, а также имеет функцию включения по заданным дням.

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Как настроить яркость телевизора на Андроид

Наверняка вы привыкли вручную настраивать яркость изображения на ТВ, изменяя ее под нужный уровень. Однако в системе есть один интересный параметр — «Адаптивная настройка яркости». Он будет менять яркость экрана в зависимости от освещения вокруг и приглушает слишком яркие сцены в фильмах и видео. Звучит довольно любопытно, но по факту работает из рук вон плохо.

Как настроить яркость телевизора на Андроид. Интеллектуальные настройки сами подбирают параметры изображения. Фото.

Интеллектуальные настройки сами подбирают параметры изображения

При включении яркость экрана телевизора будет постоянно меняться и никогда не подстроится под нужный уровень, когда это нужно. К примеру, в солнечный день или когда в комнате включен свет, изображение становится очень темным, что управлять телевизором становится практически невозможно. Лучшее не трогайте этот пункт и настраивайте все вручную.

Обновления Андроид ТВ для телевизора

Мало кто знает, но у телевизоров на Андроиде все очень плохо с обновлениями. Свежие версии ОС приходят максимум 1-2 раза да и то, если у вас очень дорогая модель. Все остальные либо получают промежуточные обновления для Андроид ТВ с небольшими изменениями, либо патчи с исправлением ошибок. Но самое ужасное — они всегда устанавливаются незаметно от пользователя, даже если он этого не хочет.

Обновления Андроид ТВ для телевизора. Старайтесь ни в коем случае не обновлять Андроид ТВ. Фото.

Старайтесь ни в коем случае не обновлять Андроид ТВ

Не так давно владельцы некоторых телевизоров TCL после перезагрузки получили совершенно новый главный экран с приложениями. При этом его сложно назвать удобным, а еще из-за него интерфейс начал работать медленнее. В общем, ничего хорошего в плане апдейтов вас не ждет, поэтому будьте готовы.

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Сторонние приложения в Андроид ТВ

После покупки телевизора с Андроидом на борту вы обнаружите не «голую» систему, которую предстоит настроить самостоятельно, а массу сторонних приложений от производителя. Все они — рекламные и по сути не несут никакой пользы, вводя новеньких пользователей в заблуждение. Там вы найдете различные подписки на сервисы и даже игры, но вряд ли будете ими пользоваться.

Сторонние приложения в Андроид ТВ. В Андроид ТВ очень много рекламных приложений от производителя. Фото.

В Андроид ТВ очень много рекламных приложений от производителя

К сожалению, удалить их можно только частично да и то с использованием ПК и режима разработчика. Других способов нет да и реклама удаляется не полностью. Значок рекламного софта то и дело мерцает в избранных на главном экране и избавиться от него нельзя — придется терпеть.

Гугл Плей на Андроид ТВ

Телевизор с Андроидом поставляется со встроенным Гугл Плей. Однако в магазине мало хорошего софта и очень много некачественных приложений с низкой оценкой. Если раньше мобильный Play Market считался помойкой, то на Андроид ТВ он в разы хуже да еще и менее удобный с точки зрения интерфейса.

Гугл Плей на Андроид ТВ. Гугл Плей на Андроид ТВ — очень грустное зрелище. Фото.

Гугл Плей на Андроид ТВ — очень грустное зрелище

Но больше всего убивает то, что в нем мало российских приложений, а некоторый софт, который есть в каталоге для смартфона и даже предлагается для установки на телевизор, почему-то недоступен. Как итог, ловить в Гугл Плей на Android TV вообще нечего: либо скачивать приложения самостоятельно, либо устанавливать аналог Гугл Плей. На оригинальный же надеяться бесполезно.

Какие функции в Андроид ТВ считаете бесполезными вы? Поделитесь своими наблюдениями в нашем Телеграм-чате.

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