Не обновляются приложения через Google Play после замедления YouTube. Что делать

Ни для кого не секрет, уже не секрет, что доступ к YouTube в России через домашний интернет остался лишь у небольшого количества пользователей. Остальные довольствуются либо мобильным интернетом, либо перешли на другие платформы и смотрят видео там. Вот только одним замедлением YouTube дело не ограничилось. С момента, как скорость доступа к американскому видеосервису в нашей стране значительно уменьшилась, на моем смартфоне ни одно приложение не может скачать обновление из магазина приложений Google Play.

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То ли замедление YouTube каким-то образом повлияло еще и на это, то ли просто какое-то совпадение, но приходится искать обходные пути. Один из них — заставить смартфон думать, что вы находитесь не в России. Но с этим, пожалуй, справится даже первоклассник. Давайте выясним, каким еще образом можно обновить приложения на Андроид без Google Play.

Как отключить Wi-Fi на смартфоне

Самое удивительное, что, как и в случае с Ютубом, для нормального обновления приложений через Google Play достаточно просто отключиться от домашнего или рабочего Wi-Fi, и все будет работать как надо. Вы не заметите никаких проблем со скоростью скачивания, и все программы на смартфоне получат новую версию. Для этого проделайте следующие манипуляции:

Откройте настройки на вашем смартфоне и перейдите в раздел «Wi-Fi»;

Отключите тумблер «Wi-Fi»;

Перейдите в магазин приложений Google Play ;

; Нажмите на кружок с вашей учетной записью в правом верхнем углу;

Выберите пункт «Управление приложением и устройством»;

Коснитесь строки «Доступны обновления» и в открывшемся окне обновите нужные приложения или нажмите «Обновить все» для скачивания всех доступных апдейтов.

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В целом, способ рабочий и имеющий право на жизнь. Однако здесь не обошлось без минусов. Безлимитный трафик для мобильного интернета не предоставляет в настоящее время почти никто из операторов, а значит, вам придется тратить драгоценные гигабайты на обновление. Их зачастую не хватает на обычный серфинг, а тут обновления, которые весят иногда по несколько гигабайт. Поэтому прежде чем им воспользоваться, обязательно подсчитайте, сколько трафика с SIM-карты у вас на это уйдет.

Бесплатно обновить приложения на Андроиде

Но не стоит забывать, что мы на Андроиде, а значит, только Google Play наша жизнь не ограничена. Благо, что практически все производители современных смартфонов на Android устанавливают на них свои магазины приложений, программы в которых зачастую дублируют Google Play. Следовательно, никто не мешает вам обновиться через встроенный стор. На примере смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO выглядит это так:

На смартфонах Xiaomi, Redmi и POCO найдите приложение GetApps и откройте его;

и откройте его; Перейдите на вкладку «Профиль»;

Коснитесь квадрата «Обновления» и установите апдейты для нужных вам приложений или сразу обновите их все.

В целом способ достаточно удобный и рабочий. Так что если Google Play у вас, как и у меня, не позволяет обновлять приложения, то магазин приложений разработчиков вашего смартфона для этого подойдет идеально.

Магазин бесплатных приложений

Не забывайте и о том, что сторонние магазины приложений можно установить на ваш Андроид-смартфон. Можно даже поставить Huawei App Gallery, если есть такая необходимость. Но я решил ограничиться нашим отечественным RuStore. В нем регулярно выходят апдейты практически для всех программ, которыми я пользуюсь, а значит, обновления тоже можно установить через него:

Перейдите со смартфона на сайт RuStore и скачайте установочный файл для магазина приложений;

Как только загрузка завершится, установите RuStore на ваш смартфон;

Перейдите на вкладку «Моё»;

В блоке «Обновления» выберите программы, новые версии которых вы хотите установить, или обновите сразу все.

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Вариант с RuStore действительно удобный и рабочий. Рекомендую держать его на смартфоне на всякий случай. Он вам рано или поздно точно пригодится. Да и все приложения банков, попавших под санкции, можно найти именно там.

Как обновить приложения на Андроиде

Есть еще один вариант, как можно обновить любое приложение на Андроиде. Для этого необходимо просто из интернета скачать установочный файл через браузер. Для этого можно воспользоваться практически любыми соответствующими сайтами, но я бы рекомендовал остановиться на APKMirror или APKPure. Это более-менее проверенные источники, и проблем с программами, загруженными оттуда, лично у меня не было. Обновить приложения через сайт можно следующим образом:

Перейдите на APKMirror или APKPure и найдите приложение, которое хотите обновить;

Скачайте установочный APK-файл;

Как только загрузка закончится, перейдите в список скачанных файлов и нажмите на него;

Подтвердите обновление во всплывающем окошке.

Как видите, операционная система Андроид дает огромное количество возможностей по обновлению приложений, минуя Google Play. У владельцев iPhone такой свободы выбора нет. А у вас есть проблемы с установкой апдейтов через Google Play? Делитесь в нашем чатике в Телеграме.