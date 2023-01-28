Батарейные крадуны. Свежий список приложений, которые сильно сажают аккумулятор

Аккумулятор — это один из аспектов смартфонов, о котором пользователи беспокоятся больше всего. Конечно, ведь никто не хочет остаться без связи или переживать из-за того, что батарею надо менять, вскрывая корпус и расставаясь с большой суммой денег. Мы постоянно думаем о различных способах снижения энергопотребления и увеличения времени автономной работы, как только устройство включается. Хотя это очень сложно, учитывая, что все приложения разряжают батарею, а связь отбирает еще больше заряда. Тем не менее, из-за плохой оптимизации и по ряду других причин некоторые приложения более прожорливы в отношении батареи. И список постоянно обновляется из-за того, что выходят обновления и сами приложения. Поэтому давайте обсудим то, как дела обстоят сейчас.

Приложения, которые лучше удалить

В магазине Google Play есть бесчисленное множество приложений для вашего устройства Android. Сервисы есть для всего, но в основном пользователи скачивают одни и те же популярные приложения. Однако есть некоторые из них, которых вам следует избегать или использовать их как можно реже.

Будьте осторожны, хотя некоторые из этих приложений весьма полезны и должны быть установлены на наши смартфоны, другие могут иметь катастрофические последствия для аккумулятора и автономности. Поэтому проверьте, действительно ли они вам нужны. Список приложений с самым высоким энергопотреблением выглядит следующим образом:

FitBit

Uber

Skype

Facebook (запрещен в России)

Airbnb

Instagram (запрещен в России)

Tinder

Bumble

Snapchat

WhatsApp

Есть некоторые искажения списка и в него не включены некоторые приложения, которые используются только в нашей стране, так как данные собрала исследовательская фирма pCloud. Но и так понятно, что именно тратит ресурсы телефона. Да и большинство приложений из этого списка широко используется в нашей стране.

Для достижения результата своего исследования специалисты создали список приложений, которые больше всего используют аккумулятор устройства. А конечный результат показан здесь. Независимо от того, насколько хороши и/или полезны эти платформы, они очень сильно влияют на время автономной работы.

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На самом деле это очень популярные приложения, и у вас почти наверняка установлены одно или несколько из них. Поэтому они даже сейчас могут использовать заряд батареи в фоновом режиме. А значит, от них лучше избавиться. Особенно, если вы ими не пользуетесь на постоянной основе.

Как понять, какие приложения сажают аккумулятор

Исследовательская фирма учитывала три фактора, определяя, какие приложения были наиболее ресурсоемкими: функции, которые использует каждое приложение, такие как местоположение или камера, заряд, потребляемый этими приложениями, и предлагается ли темный режим.

В итоге исследователи смогли определить, какие из 100 самых популярных приложений являются наиболее требовательными, и включили их в топ рейтинга именно по сумме трех факторов.

Конечно, есть и такие приложения, которые расходуют батарею еще больше, но проверить все приложения в Google Play просто невозможно, и поэтому были выбраны только самые популярные из них. Если у десяти пользователей стоит идеальный разряжатель телефона, это не считается.

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Какое приложение расходует аккумулятор больше всего

Самым серьезным пожирателем ресурсов оказалось приложение Fitbit. Оно постоянно получает доступ к 14 из 16 ресурсов, которые используются в фоновом режиме. Среди них 4 самых ресурсоемких потебителя — камера, геолокация, микрофон и подключение к Wi-Fi. Благодаря этому приложение получило наивысший балл у исследователей (92,31%).

На приложения для социальных сетей приходится шесть из 20 самых ресурсоемких приложений в Google Play. В среднем они расходуют 11 дополнительных ресурсов, включая фотографии, Wi-Fi, местоположение и микрофон. Они могут работать в фоновом режиме даже в приложениях Youtube и WhatsApp.

Как большое количество оперативной памяти убивает аккумулятор смартфона.

Согласно исследованию, приложения для онлайн-знакомств так же расходуют заряд батареи телефона быстрее многих других. В среднем они также требуют доступ к 11 ресурсам, чтобы работать в фоновом режиме. Отсутствие темного режима делает многие приложения для знакомств более энергоемкими в использовании, что ускоряет разрядку батареи.

Когда дело доходит до ежедневного использования приложений, вроде транспорта, мессенджеров или социальных сетей, отказаться от них сложно или невозможно. Да и не стоит этого делать. Главное, понять, нужны ли они вам и стоит ли оставлять их в телефоне, если вы ими не пользуетесь. Удалив их, вы не только сэкономите ресурс аккумулятора, но и освободите место для данных и других приложений. Ведь часто они занимают сотни мегабайт памяти.

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Как отозвать разрешения для приложений

Если вы не хотите удалять приложения, вам стоит хотя бы отключить фоновую активность или отозвать разрешение на использование местоположения. Так же стоит отключить уведомления, если они вам не нужны. Для того, чтобы это сделать, нужно открыть настройки телефона, перейти в раздел «Батарея» и найти пункт «Оптимизировать использование батареи» в разделе «Дополнительные настройки». Теперь просто отключите оптимизацию для приложений, в которых хотите отключить фоновую активность. Нажмите «Не оптимизировать» после выбора приложений, из которых вы хотите отключить фоновую активность.

Далее возвращаетесь в настройки телефона и открываете «Приложения». В самом верху списка нажимаете «Управление приложениями» и выбираете то, которое вам нужно. Тут останется только открыть раздел «Разрешения» и отключить то, что не нужно. Если вы вообще не пользуетесь приложением и просто не хотите его пока удалять — смело отзывайте все разрешения.