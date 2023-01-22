Как большое количество оперативной памяти убивает аккумулятор смартфона

Относительно оперативной памяти смартфона ходит много споров. Кто-то считает, что ее количество — маркетинговая уловка, направленная на выжимание из покупателя денег, а кто-то считает, будто внушительный объем ОЗУ дает определенный запас на будущее и является залогом быстрой работы устройства в режиме многозадачности. В каждом из двух мнений своя доля правды. Однако есть неоспоримый факт, который заключается в том, что чем больше оперативной памяти в телефоне, тем быстрее он разряжается. Не понимаете, почему так происходит, или даже не верите в это? Тогда давайте разберемся.

Как работает оперативная память Андроид

Должно быть, вы знаете, что оперативная память, в отличие от постоянной, не хранит, а обрабатывает данные. Если вы, допустим, запустили приложение, смартфон для отображения контента забирает определенное количество места из ОЗУ. А еще оперативка является энергозависимой. Она всегда потребляет энергию и, следовательно, разряжает аккумулятор.

На что влияет количество оперативной памяти? Во-первых, на отображение того самого контента. Если на смартфоне слишком маленькое ОЗУ, то вы не сможете даже запустить ресурсоемкую игру, поскольку мобильное устройство, будучи лишенным выделенной видеокарты, использует оперативку в качестве видеопамяти. К примеру, требовательная Genshin Impact просит по меньшей мере 3 Гб ОЗУ.

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Однако почти все современные смартфоны имеют на борту от 4 до 16 Гб оперативной памяти. Разница в значениях колоссальная. Но, если игра Genshin Impact, которая на данный момент является едва ли не самым ресурсоемким 3D-проектом, требует всего 3 Гб на минимальных настройках графики и 4 Гб на максималках, то зачем обычному человеку, далекому от игрушек, может понадобиться 16 Гб? Только для работы режима многозадачности на телефоне и комфортного переключения между запущенными приложениями.

Когда вы покидаете программу, возвращаясь на рабочий стол, она не закрывается, а продолжает работать. Поэтому при ее повторном запуске через список открытых приложений вам не приходится ждать, пока она прогрузится. Рано или поздно оперативная память заканчивается, и тогда для запуска следующей программы смартфон в принудительном порядке закрывает наименее актуальные с его точки зрения приложения, то есть те, которые запускались давно.

Почему разряжается телефон

Вы наверняка задавались вопросом, почему дешевый телефон при наличии схожего по емкости аккумулятора разряжается медленнее, чем дорогой. Одна из главных причин — это мощность процессора. При прочих равных производительное железо потребляет больше энергии. Но дело не только в нем, но и в количестве оперативной памяти.

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Если вы закроете все приложения, то не сможете освободить всю оперативную память. Определенная ее часть будет занята системными службами. Причем количество оперативки, отведенное на работу ОС и прочих необходимых для стабильного функционирования процессов, в зависимости от смартфона может быть разными. Имея на руках два устройства с одинаковыми настройками и наборами приложений, вы заметите, что на смартфоне с 12 Гб ОЗУ по умолчанию занято больше места, чем на аппарате с 6 Гб.

В моем случае Redmi Note 9 Pro (6 Гб) после перезагрузки использует 2 Гб, в то время как Xiaomi 12T Pro с 12 Гб — 3,5 Гб. То есть даже в режиме простоя смартфон с большой оперативной памятью быстрее разряжается. Конечно, разница не 75%, ведь помимо количества важную роль играет тип оперативки, и у Xiaomi 12T Pro она на 15% энергоэффективнее. Но отличия в плане автономности все равно ощутимы.

В течение дня мы так или иначе запускаем более десятка программ: звонилка, мессенджер, браузер, YouTube, онлайн-магазин и так далее. Если Telegram мы снова запустим, чтобы проверить поступившие сообщения, то о приложении AliExpress после покупки товара забудем минимум до следующего дня, но ОЗУ продолжит держать его в фоне, дожидаясь вашего возвращения. Через некоторое время алгоритмы оптимизации энергопотребления его закроют, однако в лучшем случае через несколько часов. А по личным ощущениям на Xiaomi это будто не происходит вовсе, и приложение работает до того момента, пока сам не решишь его закрыть.

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Как закрыть приложение на Андроид

Быстрая разрядка — побочный эффект наличия большого ОЗУ. Телефон с маленьким количеством оперативки принудительно закроет программу, когда ему станет недостаточно памяти, в то время как та же модель с увеличенным объемом ОЗУ продолжит оставлять ненужные фоновые процессы. Но все негативные последствия можно свести к минимуму, регулярно выгружая приложения из оперативной памяти. Для этого нужно:

Открыть список запущенных приложений нажатием на квадратную кнопку или свайпом от нижней части экрана к середине. Смахнуть лишнее приложение. Для закрытия всех программ нажать на крестик.

Освобождение оперативной памяти существенно улучшит автономность устройства, если вы, например, запустите воспроизведение фильма. И, к счастью, почти все читатели Androidinsider это прекрасно понимают, на что указывают результаты опроса, проведенного в нашем телеграм-канале.

Более 70% пользователей в том или ином виде выгружают приложения из оперативки и правильно делают! Но вместе с тем важно знать и о других способах улучшения автономности телефона.

Сколько оперативной памяти нужно смартфону

Большое ОЗУ негативно влияет на автономность, но сколько оперативки нужно телефону для стабильной и долгой работы? Все будет зависеть от того, к какому классу относится устройство. Ведь дешевый аппарат получает урезанную версию оболочки и априори не потянет ту же игру Genshin Impact на максимальных настройках. Следовательно, большое количество оперативной памяти ему не к чему.

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Если это недорогой телефон с процессором Helio G85 (Snapdragon 665/680) и слабее, то вам будет достаточно 4 Гб. Девайсам среднего класса на Dimensity 700/900 (Snapdragon 7) хватит 6 Гб, а флагманам — 8 Гб. Все, что больше этих значений, в начале 2023 года можно считать избыточным. А переплата за версию на 12, а то и 16 Гб выглядит глупым решением, от которого не стоит ждать практической пользы при повседневном использовании.