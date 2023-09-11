Дико крутые приложения из Гугл Плей, которые достойны оказаться в твоем смартфоне

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Иван Герасимов

Рано или поздно даже у самых опытных пользователей смартфонов на Андроид начинается кризис идей, и они не знают, что скачать из Гугл Плей. Да, даже такое обилие приложений время от времени вводит в ступор: все то, что попадается в рекомендациях, либо уже было скачано ранее, либо выглядит недостаточно интересно. Чтобы найти действительно полезные приложения в Гугл Плей, нужно немного попотеть: впрочем, мы традиционно сделали всю работу за вас и готовы представить ТОП-5 полезных программ для Андроид по итогам недели. И да — они действительно достойны оказаться на вашем смартфоне!

Дико крутые приложения из Гугл Плей, которые достойны оказаться в твоем смартфоне. Это лучшие приложения для Андроид по итогам недели. Фото.

Это лучшие приложения для Андроид по итогам недели

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Личный дневник для Андроид

В iOS 17 Apple добавит дневник самочувствия, куда можно каждый день вписывать небольшие заметки о своем настроении. Вряд ли он будет лучше этого аналога на Андроид из Гугл Плей! Удобное приложение создано не только для того, чтобы фиксировать свое настроение, но и получать полезные рекомендации. При первом запуске система задаст ряд уточняющих вопросов, чтобы точнее понимать вас. Помимо записей можно смотреть свое настроение в течение года или другого временного отрезка.

Личный дневник для Андроид. Личный дневник на Андроид помогает записывать свои мысли и отслеживать настроение. Фото.

Личный дневник на Андроид помогает записывать свои мысли и отслеживать настроение

Есть и настроение по дням, а также полезные советы по его улучшению. Дневник для Андроид можно заблокировать, включив вход по отпечатку, а при необходимости экспортировать данные в PDF-файл, чтобы не потерять. Пользоваться можно совершенно бесплатно, несмотря на наличие платной подписки.

Личный дневник

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По грибы — распознавание грибов онлайн

Дождливая осень — идеальное время, чтобы сходить в лес и набрать грибов. Никогда этого не делали и боитесь нарваться на поганку? Скорее скачайте распознаватель грибов по фото: эта универсальная утилита позволяет навести камеру на объект, чтобы выяснить название и свойства этого гриба. Если помните название, то можете просто воспользоваться атласом грибов, чтобы самостоятельно найти его во встроенной базе знаний.

По грибы — распознавание грибов онлайн. Распознаватель пригодится даже опытным грибникам! Фото.

Распознаватель пригодится даже опытным грибникам!

Также в ней есть поисковая строка, чтобы находить названия быстрее. Ну, а если вы и так все знаете без справочников, загляните в раздел рецептами, который поможет узнать как правильно приготовить грибы. Есть даже платная карта роста в определенном регионе, где на основе температур и осадков отображается ожидаемый урожай. В общем, нереально полезная утилита, которая достойна оказаться в вашем телефоне.

Детектор грибов

Simple Music Player — хороший плеер для музыки

Предпочитаете находить музыку самостоятельно и не доверяете стриминговым сервисам? Прекрасно понимаю вас, поэтому советую скачать Simple Music Player — пожалуй, самый простой музыкальный плеер на Андроид, лишенный массы непонятных настроек. У него понятный приятный интерфейс, а самое главное — полное отсутствие платных функций и подписок. Благодаря этому Simple Player идеален для любого пользователя, включая обладателей смартфонов со слабым железом.

Simple Music Player — хороший плеер для музыки. Пожалуй, самый простой плеер из всех, что есть в Гугл Плей. Фото.

Пожалуй, самый простой плеер из всех, что есть в Гугл Плей

На нижней панели расположены кнопки медиатеки, исполнителей, альбомов и самих треков, поэтому разобраться в нем не составит труда. На главной странице воспроизведения снизу расположена строка с названием трека, который будет играть дальше — простое и понятное решение, как, впрочем, и сам плеер! Вдвойне хорош вот с этими проводными наушниками, которые подойдут для тренировок!

Плеер для АНдроид

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Brawl Memes — пародия на Brawl Stars

Если вы любите мемы, то эта игра для вас! Brawl Memes — это смешная пародия на королевскую битву, в которой вместо привычных персонажей из игры Brawl Stars представлены герои мемов! Вам предстоит выбрать своего персонажа и управлять им в перестрелке, стараясь продержаться как можно дольше. Каждый из мемчиков имеет свой набор функций, умений и суперспособностей.

Brawl Memes — пародия на Brawl Stars. Пародия на знаменитую онлайн-игру определенно стоит того, чтобы оказаться в вашем смартфоне. Фото.

Пародия на знаменитую онлайн-игру определенно стоит того, чтобы оказаться в вашем смартфоне

Несмотря на всю абсурдность игры, она обладает прикольным мультяшным интерфейсом с изометрической камерой, что очень удобно. За победы вам начисляют рейтинг, благодаря чему открываются новые умения и трофеи. Важно побеждать как можно чаще, чтобы прокачивать персонажа и делать его сильнее. Игра Brawl Memes не особо популярная в отличие от оригинала, но это вовсе не значит, что ее не должно быть в вашем телефоне.

Пародия на Brawl Stars

Приложение со смешными звуками

Ну, и если в вашей жизни недостаточно веселья, рекомендую приложение со смешными звуками, которое поднимет настроение любому! Здесь не только приевшиеся эффекты смеха, плача или клаксона, но и вполне нормальные вроде звуков животных, пистолета, фена для волос и даже машинки для стрижки! Из неочевидного — звуки саней Санта Клауса!

Приложение со смешными звуками. В библиотеке масса различных прикольных звуков, которые рано или поздно могут пригодиться. Фото.

В библиотеке масса различных прикольных звуков, которые рано или поздно могут пригодиться

Приложение предоставляет смешные звуки в разных вариациях: достаточно нажать на интересующий вас, после чего откроются все существующие эффекты. Например, есть сразу три разновидности чихания, а машинки для стрижки волос — целых 9! Советую скачать приложение, которое не только развлечет вас, но и когда-нибудь обязательно выручит! Тем более, что это бесплатно.

Приложение со звуками

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