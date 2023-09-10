5 старых смартфонов, которые Xiaomi впаривает вам под видом новых

Когда мы выбираем новый смартфон, то хотим понимать, насколько он лучше предшественника. Поэтому на презентации свежего флагмана Samsung вам подробно расскажут, чем Galaxy S23 отличается от Galaxy S22, продемонстрировав прирост по всем фронтам. Если переход на более мощный процессор, увеличение яркости экрана и емкости аккумулятора кажутся слишком незначительными изменениеми, то вы просто не видели новые смартфоны Xiaomi. В этом году многие новинки китайского производителя оказались копиями устройств, которые появились год, а то и 2 назад. Не верите? Тогда ловите пруфы.

Сравнение Redmi 12 и Redmi 10

В 2021 году Xiaomi выпустила неплохой смартфон Redmi 10. 11-е поколение так и не появилось, а вместо него через год предложили Redmi 10 (2022) — точную копию предшественника. Давайте теперь посмотрим, что собой представляет новый Redmi 12 на фоне модели 2021 года.

Внешне смартфоны сильно отличаются, и не сразу поймешь, в чем может быть подвох. Но стоит в сравнении Redmi 10 и Redmi 12 обратить внимание на характеристики, как сразу все становится на свои места.

Характеристики Redmi 12 Redmi 10 Экран 6,79 дюйма, IPS (2460х1080), 90 Гц 6,5 дюйма, IPS (2400х1080), 90 Гц Основная камера 50 + 8 + 2 Мп 50 + 8 + 2 + 2 Мп Фронтальная камера 8 Мп 8 Мп Процессор Helio G88 Helio G88 Аккумулятор 5000 мАч 5000 мАч Зарядка 18 Вт 18 Вт

Купить Redmi 12

Смартфон Redmi 12 получил увеличенный дисплей, но матрица осталась та же. Процессор прямиком из 2021 года, оттуда же и камеры, хотя в псевдоновинке решили совсем отказаться от макро-модуля. Ну что, как вам прогресс?

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Стоит ли покупать Redmi Note 12S

С одной стороны, смартфон Redmi Note 12S не так сильно застрял во времени, поскольку он слизан с Redmi Note 11S из прошлого года, а не с Note 10S (хотя о нем мы тоже поговорим). С другой — ребята из Xiaomi даже сохранили корпус старой модели, просто немного изменив оформление блока камер. Ну а сравнивать Redmi Note 11S и Redmi Note 12S мы будет исключительно по характеристикам.

Характеристики Redmi Note 12S Redmi Note 11S Экран 6,43 дюйма, AMOLED (2400х1080), 90 Гц 6,43 дюйма, AMOLED (2400х1080), 90 Гц Основная камера 108 + 8 + 2 Мп 108 + 8 + 2 + 2 Мп Фронтальная камера 16 Мп 16 Мп Процессор Helio G96 Helio G96 Аккумулятор 5000 мАч 5000 мАч Зарядка 33 Вт 33 Вт

Купить Redmi Note 12S

Отличие только одно: блок основной камеры новинки лишился 2-мегапиксельного датчика глубины. Больше никаких изменений. Привычный AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, зарядка на 33 Вт и, конечно же, никто даже не думал установить сюда процессор Helio G99 вместо морально устаревшего Helio G96. Обойдетесь.

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Минусы смартфона Redmi Note 12 Pro

В 2023 году компания Xiaomi выпустила аж 9 разных моделей линейки Note 12. Похоже, сделали они это неспроста. Китайцы создали кучу устройств, куда запихнули модель 2021 года. Никто и не поймет, что смартфон Redmi Note 12 Pro — это все тот же Redmi Note 10 Pro.

Характеристики Redmi Note 12 Pro Redmi Note 10 Pro Экран 6,67 дюйма, AMOLED (2400х1080), 120 Гц 6,67 дюйма, AMOLED (2400х1080), 120 Гц Основная камера 108 + 8 + 2 + 2 Мп 108 + 8 + 2 + 5 Мп Фронтальная камера 16 Мп 16 Мп Процессор Snapdragon 732G Snapdragon 732G Аккумулятор 5000 мАч 5020 мАч Зарядка 67 Вт 33 Вт

Купить Redmi Note 12 Pro

Конечно, особо внимательный человек заметит, что новинка поддерживает более мощную зарядку. При этом я бы обратил ваше внимание на разрешение макро-камеры. В старой модели оно составляет 5 Мп, а в новой — 2 Мп. Кроме того, макро-модуль Redmi Note 10 Pro был оснащен автофокусировкой и двукратным зумом. В случае с Note 12 Pro приходится довольствоваться затычкой и ОС Android 11 из коробки, которая пускай и обновится, но даже Android 14 на свой Xiaomi вы вряд ли дождетесь.

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Характеристики смартфона POCO M5s

А теперь вернемся к смартфону Redmi Note 10S из 2021 года. Его тоже перевыпустили. В конце 2022 года в России появился POCO M5s — его точный клон, только с другим шильдиком сзади. Думаете, хоть что-то изменилось внутри спустя полтора года? Вообще ничего!

Характеристики POCO M5s Redmi Note 10S Экран 6,43 дюйма, AMOLED (2400х1080), 60 Гц 6,43 дюйма, AMOLED (2400х1080), 60 Гц Основная камера 64 + 8 + 2 + 2 Мп 64 + 8 + 2 + 2 Мп Фронтальная камера 13 Мп 13 Мп Процессор Helio G95 Helio G95 Аккумулятор 5000 мАч 5000 мАч Зарядка 33 Вт 33 Вт

Купить POCO M5s

Ради приличия можно было хотя бы убрать одну дополнительную камеру на 2 Мп, но в этот раз решили обойтись без лишних движений. Ну а зачем? Все равно никто не заметит подвох, ведь перед выходом POCO M5s модель Redmi предусмотрительно сняли с производства.

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Чем POCO F5 Pro отличается от Redmi K60

Смартфон POCO F5 Pro тоже оказался ребрендингом устройства другого бренда от компании Xiaomi. Он слизан с Redmi K60. Как и в случае с предыдущей парой, Xiaomi изменила надпись на спинке с «Redmi» на «POCO». Ах, да, еще зачем-то емкость аккумулятора уменьшили.

Характеристики POCO F5 Pro Redmi K60 Экран 6,67 дюйма, AMOLED (3200х1440), 120 Гц 6,67 дюйма, AMOLED (3200х1440), 120 Гц Основная камера 64 + 8 + 2 Мп 64 + 8 + 2 Мп Фронтальная камера 16 Мп 16 Мп Процессор Snapdragon 8+ Gen 1 Snapdragon 8+ Gen 1 Аккумулятор 5160 мАч 5500 мАч Зарядка 67 Вт 67 Вт

Купить POCO F5 Pro

Стоит признать, что POCO F5 Pro оказался списке не вполне заслуженно, поскольку он появился в мае 2023 года, а вторая модель — в декабре 2022. Временной зазор совсем небольшой (всего 5 месяцев), да и Redmi K60 является эксклюзивом для китайского рынка. Но это отличный повод напомнить о еще одной интересной особенности смартфонов Xiaomi.

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Как правило, сначала новинки появляются в Китае, а до других стран добираются через несколько месяцев. К примеру, Redmi Note 11 Pro+ был презентован на родине в октябре 2021 года, а на прилавках европейских стран появился лишь в апреле 2022. И это далеко не единственный случай. Почему так происходит? Рискну предположить, что причина кроется в комплектующих, чья снизившаяся со временем цена позволяет получить больше прибыли на европейских рынках. Оправдать такой временной зазор прохождением процедур сертификации не получится.