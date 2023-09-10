5 старых смартфонов, которые Xiaomi впаривает вам под видом новых

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Герман Вологжанин

Когда мы выбираем новый смартфон, то хотим понимать, насколько он лучше предшественника. Поэтому на презентации свежего флагмана Samsung вам подробно расскажут, чем Galaxy S23 отличается от Galaxy S22, продемонстрировав прирост по всем фронтам. Если переход на более мощный процессор, увеличение яркости экрана и емкости аккумулятора кажутся слишком незначительными изменениеми, то вы просто не видели новые смартфоны Xiaomi. В этом году многие новинки китайского производителя оказались копиями устройств, которые появились год, а то и 2 назад. Не верите? Тогда ловите пруфы.

5 старых смартфонов, которые Xiaomi впаривает вам под видом новых. Зачем разрабатывать новый смартфон, если можно просто перевыпустить старый? Фото.

Зачем разрабатывать новый смартфон, если можно просто перевыпустить старый?

Сравнение Redmi 12 и Redmi 10

В 2021 году Xiaomi выпустила неплохой смартфон Redmi 10. 11-е поколение так и не появилось, а вместо него через год предложили Redmi 10 (2022) — точную копию предшественника. Давайте теперь посмотрим, что собой представляет новый Redmi 12 на фоне модели 2021 года.

Сравнение Redmi 12 и Redmi 10. Вроде бы два разных смартфона, но так кажется только поначалу. Фото.

Вроде бы два разных смартфона, но так кажется только поначалу

Внешне смартфоны сильно отличаются, и не сразу поймешь, в чем может быть подвох. Но стоит в сравнении Redmi 10 и Redmi 12 обратить внимание на характеристики, как сразу все становится на свои места.

ХарактеристикиRedmi 12Redmi 10
Экран6,79 дюйма, IPS (2460х1080), 90 Гц6,5 дюйма, IPS (2400х1080), 90 Гц
Основная камера50 + 8 + 2 Мп50 + 8 + 2 + 2 Мп
Фронтальная камера8 Мп8 Мп
ПроцессорHelio G88Helio G88
Аккумулятор5000 мАч5000 мАч
Зарядка18 Вт18 Вт

Купить Redmi 12

Смартфон Redmi 12 получил увеличенный дисплей, но матрица осталась та же. Процессор прямиком из 2021 года, оттуда же и камеры, хотя в псевдоновинке решили совсем отказаться от макро-модуля. Ну что, как вам прогресс?

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Стоит ли покупать Redmi Note 12S

Стоит ли покупать Redmi Note 12S. У Redmi Note 12S те же ключевые особенности, что и у предшественника. Фото.

У Redmi Note 12S те же ключевые особенности, что и у предшественника

С одной стороны, смартфон Redmi Note 12S не так сильно застрял во времени, поскольку он слизан с Redmi Note 11S из прошлого года, а не с Note 10S (хотя о нем мы тоже поговорим). С другой — ребята из Xiaomi даже сохранили корпус старой модели, просто немного изменив оформление блока камер. Ну а сравнивать Redmi Note 11S и Redmi Note 12S мы будет исключительно по характеристикам.

ХарактеристикиRedmi Note 12SRedmi Note 11S
Экран6,43 дюйма, AMOLED (2400х1080), 90 Гц6,43 дюйма, AMOLED (2400х1080), 90 Гц
Основная камера108 + 8 + 2 Мп108 + 8 + 2 + 2 Мп
Фронтальная камера16 Мп16 Мп
ПроцессорHelio G96Helio G96
Аккумулятор5000 мАч5000 мАч
Зарядка33 Вт33 Вт

Купить Redmi Note 12S

Отличие только одно: блок основной камеры новинки лишился 2-мегапиксельного датчика глубины. Больше никаких изменений. Привычный AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, зарядка на 33 Вт и, конечно же, никто даже не думал установить сюда процессор Helio G99 вместо морально устаревшего Helio G96. Обойдетесь.

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Минусы смартфона Redmi Note 12 Pro

Минусы смартфона Redmi Note 12 Pro. И снова отличия только снаружи. Фото.

И снова отличия только снаружи

В 2023 году компания Xiaomi выпустила аж 9 разных моделей линейки Note 12. Похоже, сделали они это неспроста. Китайцы создали кучу устройств, куда запихнули модель 2021 года. Никто и не поймет, что смартфон Redmi Note 12 Pro — это все тот же Redmi Note 10 Pro.

ХарактеристикиRedmi Note 12 ProRedmi Note 10 Pro
Экран6,67 дюйма, AMOLED (2400х1080), 120 Гц6,67 дюйма, AMOLED (2400х1080), 120 Гц
Основная камера108 + 8 + 2 + 2 Мп108 + 8 + 2 + 5 Мп
Фронтальная камера16 Мп16 Мп
ПроцессорSnapdragon 732GSnapdragon 732G
Аккумулятор5000 мАч5020 мАч
Зарядка67 Вт33 Вт

Купить Redmi Note 12 Pro

Конечно, особо внимательный человек заметит, что новинка поддерживает более мощную зарядку. При этом я бы обратил ваше внимание на разрешение макро-камеры. В старой модели оно составляет 5 Мп, а в новой — 2 Мп. Кроме того, макро-модуль Redmi Note 10 Pro был оснащен автофокусировкой и двукратным зумом. В случае с Note 12 Pro приходится довольствоваться затычкой и ОС Android 11 из коробки, которая пускай и обновится, но даже Android 14 на свой Xiaomi вы вряд ли дождетесь.

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Характеристики смартфона POCO M5s

Характеристики смартфона POCO M5s. Тот случай, когда решили совсем не париться. Фото.

Тот случай, когда решили совсем не париться

А теперь вернемся к смартфону Redmi Note 10S из 2021 года. Его тоже перевыпустили. В конце 2022 года в России появился POCO M5s — его точный клон, только с другим шильдиком сзади. Думаете, хоть что-то изменилось внутри спустя полтора года? Вообще ничего!

ХарактеристикиPOCO M5sRedmi Note 10S
Экран6,43 дюйма, AMOLED (2400х1080), 60 Гц6,43 дюйма, AMOLED (2400х1080), 60 Гц
Основная камера64 + 8 + 2 + 2 Мп64 + 8 + 2 + 2 Мп
Фронтальная камера13 Мп13 Мп
ПроцессорHelio G95Helio G95
Аккумулятор5000 мАч5000 мАч
Зарядка33 Вт33 Вт

Купить POCO M5s

Ради приличия можно было хотя бы убрать одну дополнительную камеру на 2 Мп, но в этот раз решили обойтись без лишних движений. Ну а зачем? Все равно никто не заметит подвох, ведь перед выходом POCO M5s модель Redmi предусмотрительно сняли с производства.

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Чем POCO F5 Pro отличается от Redmi K60

Чем POCO F5 Pro отличается от Redmi K60. Владельцы POCO F5 Pro, узнали свой смартфон? Фото.

Владельцы POCO F5 Pro, узнали свой смартфон?

Смартфон POCO F5 Pro тоже оказался ребрендингом устройства другого бренда от компании Xiaomi. Он слизан с Redmi K60. Как и в случае с предыдущей парой, Xiaomi изменила надпись на спинке с «Redmi» на «POCO». Ах, да, еще зачем-то емкость аккумулятора уменьшили.

ХарактеристикиPOCO F5 ProRedmi K60
Экран6,67 дюйма, AMOLED (3200х1440), 120 Гц6,67 дюйма, AMOLED (3200х1440), 120 Гц
Основная камера64 + 8 + 2 Мп64 + 8 + 2 Мп
Фронтальная камера16 Мп16 Мп
ПроцессорSnapdragon 8+ Gen 1Snapdragon 8+ Gen 1
Аккумулятор5160 мАч5500 мАч
Зарядка67 Вт67 Вт

Купить POCO F5 Pro

Стоит признать, что POCO F5 Pro оказался списке не вполне заслуженно, поскольку он появился в мае 2023 года, а вторая модель — в декабре 2022. Временной зазор совсем небольшой (всего 5 месяцев), да и Redmi K60 является эксклюзивом для китайского рынка. Но это отличный повод напомнить о еще одной интересной особенности смартфонов Xiaomi.

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Как правило, сначала новинки появляются в Китае, а до других стран добираются через несколько месяцев. К примеру, Redmi Note 11 Pro+ был презентован на родине в октябре 2021 года, а на прилавках европейских стран появился лишь в апреле 2022. И это далеко не единственный случай. Почему так происходит? Рискну предположить, что причина кроется в комплектующих, чья снизившаяся со временем цена позволяет получить больше прибыли на европейских рынках. Оправдать такой временной зазор прохождением процедур сертификации не получится.

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