Компания Korg, которая славится музыкальным оборудованием, сделала собственное приложения Korg Koassilator for Android полностью бесплатным из-за распространения коронавируса. Вероятно, в компании таким образом решили как-то развлечь людей, которые находятся на карантине у себя дома. Давайте начнем с того, что приложение без скидки оценивается в России в 1290 рублей, поэтому даже из соображений получить выгоду можно скачать данное приложение и попросту им не пользоваться. Для многих приятным станет сам факт экономии. Однако, если вам не безразлична музыка, тогда приложение станет приятным и полезным. Помимо Korg, ребята из Moog также решили сделать свой синтезатор Minimoog Model D для iOS полностью бесплатным. Если среди наших читателей есть владельцы iOS-аппаратов, можете перейти по этой ссылке для скачивания приложения. Зачем нужны Korg Koassilator и Minimoog Model D? Давайте разбираться.

😷 Подробную информацию о новом коронавирусе COVID-2019 вы всегда можете узнать из недавнего материала от коллег из Hi-News.ru, в котором по полочкам разобрали все самые актуальные вопросы по данной теме

Конечно, музыканты любят больше iOS в вопросе создания музыкального контента, всё-таки GarageBand делает своё дело, но и Android не такой уж и плохой. К тому же ранее мы собрали лучшие приложения для создания музыки на Android. Minimoog Model D и Korg Koassilator — это синтезаторы, которые помогут создать собственные музыкальные композиции. На iOS имеется GarageBand, поэтому особой пользы от Minimoog Model, наверное, нет. А вот владельцам Android-устройств Korg Koassilator может понравиться, ведь Google не предлагает собственных музыкальных приложений по аналогии с тем, как это делает Apple, поэтому мы подробнее остановимся именно на варианте от Korg.

Что такое коассилятор?

Давайте начнем по порядку разбираться в его возможностях. Для начала нужно понять, зачем вообще нужен Koassilator? Это микс из синтезатора, записывающего устройства и планшетного компьютера. Подробно изучить коассилятор можно на видео ниже:

Как можно заметить, это отличный инструмент для живых выступлений. Он предлагает пользователю небольшую сенсорную панель, на которой с помощью пальца можно выбирать темп и тональность звука. Но еще круче, когда этот инструмент доступен пользователям на смартфонах и планшетах на базе Android. Подключаем телефон к хорошим колонкам, и вот, находясь дома на карантине и закрывая глаза, мы представляем, как даём концерт в Бухаресте под открытым небом и на нас смотрят миллионы. Не знаю, почему именно Бухарест, это просто круто звучит.

А теперь пару слов о функциях. На официальном видеоролике Korg можно изучить интерфейс приложения и его основные возможности:

Нам доступно 5 дорожек, на каждой дорожке мы можем выбирать инструмент, задавать тональность и темп для каждого звука. Свайп вверх по дорожке в виде небольшой кнопки определенного цвета активирует «соло» режим, а свайп «вниз» заглушает звук. Нажатие на 3 точки слева или на «гамбургер» в верхнем меню откроет меню с выбором готовых стандартных проектов, которые можно взять за основу вашего бита или микса — называйте это как хотите.

Приложение позволяет в настройках активировать живую запись трека, заблокировать темп, убрать анимацию панели. На этом все основные возможности Korg Koassiliator заканчиваются. Это крайне простое приложение и действительно станет отличным помощником тем, кто часто даёт живые концерты и не хочет тратить кучу средств на покупку дорогостоящего настоящего коассилятора. В случае с текущей обстановкой, Korg, скорее, пытается просто развлечь и без того взволнованных распространением вируса, людей.

FL Studio Mobile как альтернатива Korg Koassilator

Неплохим вариантом для тех, кто хочет получить что-то большее от смартфона, может стать приложение FL Studio Mobile — это мобильная версия самой популярной программы для Windows в вопросе создания музыкальных композиций, однако оценено оно в 399 рублей, что, впрочем, не так уж и много на фоне цены приложения от Korg.

Интересно узнать, какими музыкальными приложениями пользуются наши читатели. Делитесь мнением в комментариях к данной публикации и не забывайте читать наши новости в Телеграм-чате.