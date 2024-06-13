Где бесплатно смотреть Евро-2024 на Андроиде и как при помощи смартфона не пропустить ни один матч

14 июня в Германии стартует чемпионат Европы по футболу 2024 — главный турнир четырехлетия для национальных сборных Старого Света. На протяжении целого месяца все информационное пространство будет окутано новостями с немецких полей, и мы можем сделать так, чтобы наши смартфоны и планшеты на базе Android помогли смотреть трансляции Евро-2024 и следить за ходом матчей как дома, так и за его пределами. Как — сейчас расскажем.
Расписание чемпионата Европы 2024
В рамках чемпионата Европы по футболу 2024 года будет проведен 51 матч. Это огромное количество встреч для столь короткого и важного события, а потому без должной подготовки к турниру вы рискуете пропустить топовые игры, многие из которых войдут в историю Евро. Но мы знаем, как буквально в одно касание составить календарь Евро-2024 на своем смартфоне.
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Чтобы не прописывать игры вручную, рекомендуем воспользоваться расписанием матчей чемпионата Европы 2024, которое можно интегрировать в приложение Google Календарь, по умолчанию установленное на каждом смартфоне и планшете за исключением HUAWEI. Для этого понадобится:
- Открыть специальную страницу сайта fixture.es.
- Выбрать «Google Calendar».
- Нажать кнопку «Log in».
- Войти в свой аккаунт Google, который используется в приложении календаря на смартфоне или планшете.
Если все сделано верно, то при запуске приложения Google Календарь помимо других событий вы увидите расписание матчей Евро-2024 на Андроид с учетом вашего часового пояса.
Если игры не отображаются, нужно включить синхронизацию Google Календаря по следующей инструкции:
- На главной странице Google Календаря нажмите на «три полоски» в левом верхнем углу.
- Откройте настройки.
- Перейдите во вкладку «UEFA Euro 2024 Germany» (если ее нет, нажмите «Еще» или включите синхронизацию Google через настройки смартфона).
- Активируйте переключатель «Синхронизация».
Здесь же вы можете настроить уведомления о начале матчей Евро-2024, которые Google Календарь будет вам отправлять за несколько минут до старта добавленных в расписание игр.
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Официальное приложение Евро-2024
Чемпионат Европы по футболу 2024 имеет официальное приложение Евро-2024 для Андроид, которое доступно на смартфонах и планшетах. Загрузить его можно через Google Play.
С помощью этого приложения вы сможете читать новости о чемпионате Европы 2024, следить за ходом игр в матч-центре, смотреть хайлайты и получать уведомления о каждом забитом мяче.
Единственное, чего нет в приложении — трансляций чемпионата Европы по футболу 2024. Права на показ игр распространяются между телекомпаниями разных стран, и в этом году у вас будет возможность смотреть бесплатно Евро-2024 в России.
Трансляции Евро-2024 в России
Впервые в истории современной России матчи чемпионата Европы по футболу не покажут главные общественно-политические каналы страны. В этом году права на показ Евро-2024 были куплены телеканалом Матч ТВ и онлайн-кинотеатром Okko.
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Матч ТВ покажет большинство игр чемпионата Европы 2024, включая матч-открытия и финал. Однако 14 матчей группового этапа и три встречи плей-офф (два четвертьфинала и один полуфинал) будут эксклюзивно показаны в Okko. Эти прямые трансляции матчей Евро-2024 вы не увидите по общедоступному ТВ.
Итак, где смотреть чемпионат Европы по футболу 2024 на смартфоне или планшете? В случае с играми, попавшими в пакет Матч ТВ, все очень просто: устанавливайте приложение Матч ТВ на Андроид и запускайте прямой эфир канала.
Что касается матчей Евро-2024 в Okko, то их увидят только обладатели подписки Okko или СберПрайм. Стоимость самого дешевого варианта составляет 199 ₽/мес. Однако вы можете оформить бесплатную подписку СберПрайм на 30 дней. Этого времени хватит, чтобы досмотреть турнир до конца.
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Далее авторизуйтесь в приложении Okko по Сбер ID, на который была оформлена пробная подписка. После этого вам будут доступны прямые трансляции чемпионата Европы 2024 во вкладке «Спорт» наряду с тематическими программами, посвященными турниру.
Кроме эксклюзивного показа 17 матчей Евро-2024 видеосервис будет вести ретрансляцию игр, права на показ которых принадлежат Матч ТВ. То есть в приложении Okko вы увидете все встречи футбольного турнира без исключения.