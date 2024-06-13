Где бесплатно смотреть Евро-2024 на Андроиде и как при помощи смартфона не пропустить ни один матч

14 июня в Германии стартует чемпионат Европы по футболу 2024 — главный турнир четырехлетия для национальных сборных Старого Света. На протяжении целого месяца все информационное пространство будет окутано новостями с немецких полей, и мы можем сделать так, чтобы наши смартфоны и планшеты на базе Android помогли смотреть трансляции Евро-2024 и следить за ходом матчей как дома, так и за его пределами. Как — сейчас расскажем.

Расписание чемпионата Европы 2024

В рамках чемпионата Европы по футболу 2024 года будет проведен 51 матч. Это огромное количество встреч для столь короткого и важного события, а потому без должной подготовки к турниру вы рискуете пропустить топовые игры, многие из которых войдут в историю Евро. Но мы знаем, как буквально в одно касание составить календарь Евро-2024 на своем смартфоне.

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Чтобы не прописывать игры вручную, рекомендуем воспользоваться расписанием матчей чемпионата Европы 2024, которое можно интегрировать в приложение Google Календарь, по умолчанию установленное на каждом смартфоне и планшете за исключением HUAWEI. Для этого понадобится:

Открыть специальную страницу сайта fixture.es. Выбрать «Google Calendar». Нажать кнопку «Log in». Войти в свой аккаунт Google, который используется в приложении календаря на смартфоне или планшете.

Если все сделано верно, то при запуске приложения Google Календарь помимо других событий вы увидите расписание матчей Евро-2024 на Андроид с учетом вашего часового пояса.

Если игры не отображаются, нужно включить синхронизацию Google Календаря по следующей инструкции:

На главной странице Google Календаря нажмите на «три полоски» в левом верхнем углу. Откройте настройки. Перейдите во вкладку «UEFA Euro 2024 Germany» (если ее нет, нажмите «Еще» или включите синхронизацию Google через настройки смартфона). Активируйте переключатель «Синхронизация».

Здесь же вы можете настроить уведомления о начале матчей Евро-2024, которые Google Календарь будет вам отправлять за несколько минут до старта добавленных в расписание игр.

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Официальное приложение Евро-2024

Чемпионат Европы по футболу 2024 имеет официальное приложение Евро-2024 для Андроид, которое доступно на смартфонах и планшетах. Загрузить его можно через Google Play.

Скачать приложение Евро-2024

С помощью этого приложения вы сможете читать новости о чемпионате Европы 2024, следить за ходом игр в матч-центре, смотреть хайлайты и получать уведомления о каждом забитом мяче.

Единственное, чего нет в приложении — трансляций чемпионата Европы по футболу 2024. Права на показ игр распространяются между телекомпаниями разных стран, и в этом году у вас будет возможность смотреть бесплатно Евро-2024 в России.

Трансляции Евро-2024 в России

Впервые в истории современной России матчи чемпионата Европы по футболу не покажут главные общественно-политические каналы страны. В этом году права на показ Евро-2024 были куплены телеканалом Матч ТВ и онлайн-кинотеатром Okko.

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Матч ТВ покажет большинство игр чемпионата Европы 2024, включая матч-открытия и финал. Однако 14 матчей группового этапа и три встречи плей-офф (два четвертьфинала и один полуфинал) будут эксклюзивно показаны в Okko. Эти прямые трансляции матчей Евро-2024 вы не увидите по общедоступному ТВ.

Итак, где смотреть чемпионат Европы по футболу 2024 на смартфоне или планшете? В случае с играми, попавшими в пакет Матч ТВ, все очень просто: устанавливайте приложение Матч ТВ на Андроид и запускайте прямой эфир канала.

Что касается матчей Евро-2024 в Okko, то их увидят только обладатели подписки Okko или СберПрайм. Стоимость самого дешевого варианта составляет 199 ₽/мес. Однако вы можете оформить бесплатную подписку СберПрайм на 30 дней. Этого времени хватит, чтобы досмотреть турнир до конца.

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Далее авторизуйтесь в приложении Okko по Сбер ID, на который была оформлена пробная подписка. После этого вам будут доступны прямые трансляции чемпионата Европы 2024 во вкладке «Спорт» наряду с тематическими программами, посвященными турниру.

Кроме эксклюзивного показа 17 матчей Евро-2024 видеосервис будет вести ретрансляцию игр, права на показ которых принадлежат Матч ТВ. То есть в приложении Okko вы увидете все встречи футбольного турнира без исключения.