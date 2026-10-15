MAX выпустил одно из самых заметных обновлений этой осени. На этот раз без обещаний на будущее: четыре функции появились сразу. Одна из них особенно пригодится тем, кто ставит мессенджер родителям, а другую я бы включал с осторожностью: она способна быстро забить память смартфона. Я посмотрел, что изменилось на Android, где всё это найти и как поставить свежую версию, если обновление до вас ещё не дошло.

Новая версия мессенджера MAX на Android

Новая версия мессенджера MAX на Android

Подборки похожих каналов после подписки

Первое, что заметят все, — рекомендации. Теперь после подписки на канал MAX сразу показывает подборку похожих. Как объяснили в мессенджере, алгоритм учитывает ваши интересы, тематику каналов, качество публикаций и то, насколько активно с ними взаимодействуют подписчики.

Визуализация рекомендаций каналов в MAX

Визуализация рекомендаций каналов в MAX

Для читателя это способ быстрее собрать ленту, а для авторов — шанс получить подписчиков без рекламы. Насколько точными окажутся подборки, станет понятно через пару недель, поэтому подписываться на всё подряд я бы не спешил. Если ищете, с чего начать, у нас есть список каналов в MAX без воды и спама.

Все старые истории в одном архиве

Вторая новинка — архив историй. Теперь опубликованные истории можно пересмотреть в любой момент. Открыть архив можно двумя способами: зажать иконку своего профиля во вкладке «Чаты» или зайти в «Настройки» и выбрать «Мои истории».

Визуализация архива историй в MAX

Визуализация архива историй в MAX

Это удобно, если вы выкладывали что-то для семьи или друзей и хотите вернуться к старым фото и роликам. Как опубликовать саму историю и выбрать, кто её увидит, мы рассказывали в инструкции по сторис в MAX.

Фото из чатов сами попадут в галерею

Третья функция — автосохранение медиа. Фото и видео из чатов MAX теперь умеет сам складывать в галерею смартфона. Включается и выключается это в настройках, в разделе «Хранение и загрузка медиа».

Настройка автосохранения медиа в MAX

Настройка автосохранения медиа в MAX

Именно с этой функцией я бы был осторожнее. Если вы состоите в домовом чате, родительском чате школы или паре рабочих групп, галерея быстро наполнится чужими картинками, пересланными открытками и видео. На смартфоне с 64 или 128 ГБ это заметно съест память. Поэтому я бы включал автосохранение только тем, у кого мало чатов, а остальным сохранял нужные фото вручную.

Крупный шрифт только для одного мессенджера

Четвёртая новинка особенно пригодится тем, кто ставит MAX родителям. В разделе «Оформление» теперь можно поменять размер текста прямо в мессенджере.

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Раньше для этого приходилось увеличивать шрифт в настройках самого Android, и тогда крупным становилось всё: меню, клавиатура, банковские приложения. Теперь можно сделать крупнее текст только в переписке, а остальной смартфон оставить как есть.

Свежая версия уже в RuStore

MAX больше нет в Google Play, поэтому основной способ обновиться на Android — RuStore. Порядок такой:

  1. Откройте приложение RuStore.
  2. Найдите MAX через поиск и откройте страницу мессенджера.
  3. Нажмите кнопку «Обновить».
  4. Дождитесь окончания загрузки и подтвердите установку.
Обновление MAX через магазин приложений RuStore

Обновление MAX через магазин приложений RuStore

Если вместо «Обновить» на странице написано «Открыть», у вас уже последняя версия. На момент написания текста в RuStore лежит MAX 26.35.1 от 9 октября. В мессенджере не уточнили, с какой версии работают новинки, так что если нужных пунктов в настройках пока нет, проверьте обновления ещё раз через день-два.

👉 Залетай в чат AndroidInsider.ru в MAX

Чтобы больше не следить за этим вручную, включите в RuStore автообновление приложений. А если магазина на смартфоне нет, мессенджер можно обновить и официальным APK — все способы мы собрали в инструкции по обновлению MAX на Android.