MAX выпустил одно из самых заметных обновлений этой осени. На этот раз без обещаний на будущее: четыре функции появились сразу. Одна из них особенно пригодится тем, кто ставит мессенджер родителям, а другую я бы включал с осторожностью: она способна быстро забить память смартфона. Я посмотрел, что изменилось на Android, где всё это найти и как поставить свежую версию, если обновление до вас ещё не дошло.

Подборки похожих каналов после подписки

Первое, что заметят все, — рекомендации. Теперь после подписки на канал MAX сразу показывает подборку похожих. Как объяснили в мессенджере, алгоритм учитывает ваши интересы, тематику каналов, качество публикаций и то, насколько активно с ними взаимодействуют подписчики.

Для читателя это способ быстрее собрать ленту, а для авторов — шанс получить подписчиков без рекламы. Насколько точными окажутся подборки, станет понятно через пару недель, поэтому подписываться на всё подряд я бы не спешил. Если ищете, с чего начать, у нас есть список каналов в MAX без воды и спама.

Все старые истории в одном архиве

Вторая новинка — архив историй. Теперь опубликованные истории можно пересмотреть в любой момент. Открыть архив можно двумя способами: зажать иконку своего профиля во вкладке «Чаты» или зайти в «Настройки» и выбрать «Мои истории».

Это удобно, если вы выкладывали что-то для семьи или друзей и хотите вернуться к старым фото и роликам. Как опубликовать саму историю и выбрать, кто её увидит, мы рассказывали в инструкции по сторис в MAX.

Фото из чатов сами попадут в галерею

Третья функция — автосохранение медиа. Фото и видео из чатов MAX теперь умеет сам складывать в галерею смартфона. Включается и выключается это в настройках, в разделе «Хранение и загрузка медиа».

Именно с этой функцией я бы был осторожнее. Если вы состоите в домовом чате, родительском чате школы или паре рабочих групп, галерея быстро наполнится чужими картинками, пересланными открытками и видео. На смартфоне с 64 или 128 ГБ это заметно съест память. Поэтому я бы включал автосохранение только тем, у кого мало чатов, а остальным сохранял нужные фото вручную.

Крупный шрифт только для одного мессенджера

Четвёртая новинка особенно пригодится тем, кто ставит MAX родителям. В разделе «Оформление» теперь можно поменять размер текста прямо в мессенджере.

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Раньше для этого приходилось увеличивать шрифт в настройках самого Android, и тогда крупным становилось всё: меню, клавиатура, банковские приложения. Теперь можно сделать крупнее текст только в переписке, а остальной смартфон оставить как есть.

Свежая версия уже в RuStore

MAX больше нет в Google Play, поэтому основной способ обновиться на Android — RuStore. Порядок такой:

Откройте приложение RuStore. Найдите MAX через поиск и откройте страницу мессенджера. Нажмите кнопку «Обновить». Дождитесь окончания загрузки и подтвердите установку.

Если вместо «Обновить» на странице написано «Открыть», у вас уже последняя версия. На момент написания текста в RuStore лежит MAX 26.35.1 от 9 октября. В мессенджере не уточнили, с какой версии работают новинки, так что если нужных пунктов в настройках пока нет, проверьте обновления ещё раз через день-два.

👉 Залетай в чат AndroidInsider.ru в MAX

Чтобы больше не следить за этим вручную, включите в RuStore автообновление приложений. А если магазина на смартфоне нет, мессенджер можно обновить и официальным APK — все способы мы собрали в инструкции по обновлению MAX на Android.