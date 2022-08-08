Google готовится сделать свой поисковик более удобным

Заметили, как много инноваций Google предлагала несколько лет назад? В последнее время количество фантастических проектов как-то поубавилось, а свои силы компания направила на доработку тех продуктов, которые у нее уже есть и которые действительно имеют смысл. В первую очередь это поисковик, умный дом и гаджеты, вроде смартфонов Google Pixel и компьютеров Chromebook. Несмотря на это, долгое время стартовая страница поиска Google является эталоном минимализма. Она просто есть, и скажите компании за это спасибо. Теперь, похоже, ее ждут изменения. И это действительно будет большое дело, если компания реализует задуманное.

Обновление Google

На днях появилась информация, согласно которой Google, похоже, продвигает новую функцию отображения информации на главной своего поисковика, чтобы больше пользователей могли ее протестировать. Некоторые пользователи замечают подсказку «Познакомьтесь с новым Google.com». Если пользователи не вошли в учетную запись, то им будет предложено сделать это. Только так они смогут добавлять карточки виджетов и редактировать их расположение на главной странице. 9to5Google объясняет, что при нажатии на «Сделать это пространство своим» открывается другое окно, которое позволяет вам настроить карточки, расположенные в нижней части главной страницы поиска.

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Пользователи впервые начали замечать собственную версию подобных виджетов в начале этого года. Они были доступны при посещении главной страницы Google или приложения поисковика на телефоне Android. Доступные тогда виджеты включали новости, погоду, информацию о Covid и многое другое, что по-видимому все еще имеет место.

Можно ли добавить виджеты на главную страницу Google

Во время первоначального теста виджеты, расположенные внизу, больше напоминали прямоугольники со скругленными углами. Этот новый этап тестирования, который постепенно появляется, показывает квадраты с закругленными углами, хотя кажется, что некоторые ранние тестировщики также видели карты такой формы. Эксперты предполагают, что использование квадратной формы может быть способом добавить больше таких информационных квадратов на ваш дисплей.

Изменение формы и оптимизация виджетов является очень хорошей идеей. Ведь когда они впервые появились в феврале, количество отображаемых информационных элементов зависело от размера вашего дисплея, а это означает, что на небольших экранах компьютеров было меньше виджетов, чем на более крупных. То есть домашняя страница поисковика имела разный уровень удобства для разных пользователей.

Кроме того, кажется, что вы не cможете прокручивать виджеты в нижней части главной страницы, а это означает, что вы видите то, что выбрали изначально, и то, что поместилось на экране. Однако вы можете навести указатель мыши на каждый виджет по отдельности, чтобы развернуть его и лучше просмотреть представленную информацию.

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Нужны ли кому-то виджеты

Хотя подобная функция, вероятно, будет приветствоваться среди тех, кто использует Google.com на настольных компьютерах, не ясно, насколько масштабным является этот новый этап тестирования. Так же пока не ясно, в каких странах это будет реализовано. Проще говоря, обещать появление этой функции в России пока нельзя. Даже авторы многих иностранных изданий, которые писали о новых виджетах стартовой страницы поисковика, подчеркивали, что у них новая функция пока не работает.

Похоже, Google готовит пару очень необычных смартфонов.

Сами по себе виджеты довольно удобны, но их использование подойдет не всем. Например, если вы для поиска пользуетесь адресной строкой и никогда не переходите на главную страницу поисковика, то этот способ не для вас. Вы просто не окажетесь в ситуации, когда сможете считать информацию.

Яндекс или Google

Но сам факт появления такой возможности говорит о стремлении Google сделать поисковик не только функциональным, но и удобным. Ведь имея такие возможности, вы получите всю необходимую информацию, просто открыв поисковик. Впрочем, не во всех странах сервисы Google работают хорошо. Например, в России Яндекс предлагает более адаптированные и удобные сервисы, а информация в них зачастую оказывается более точной. А еще Яндекс уже предлагает развитую страницу поиска, которая успела несколько раз измениться и стать по-настоящему удобной. Но это как iOS и Android. Каждый выбирает поисковик для себя сам.

В что выбираете вы и интересно ли вам было бы пользоваться виджетами от Google?