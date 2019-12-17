Современные смартфоны дают нам возможность узнать кучу вещей буквально не вставая с дивана — свежие новости, видео, кино и сериалы — все к вашим услугам. Однако позволяют мобильные устройства и научиться чему-то новому. Например, освоить музыкальные инструменты. Мы уже как-то затрагивали данную тему, касающуюся обучения игре на гитаре, но если этот инструмент кажется вам слишком сложным, да еще и не самым дешевым, ведь хорошего качества гитара стоит не мало, то начните с чего-то попроще и подешевле. Например, с губной гармошки. А удобные приложения для обучения вам в этом помогут.

Harmonica Easy Tab — Проще простого

Многие отказываются от изучения этого потрясающего музыкального инструмента только потому, что у них нет нужного ресурса для обучения в полном распоряжении. С помощью этого приложения вы начинаете играть мелодии, которые тут отсортированы в соответствии с уровнями сложности — от начинающего до профессионала. На самых поздних уровнях вы сможете играть чуть ли не профессиональные блюзовые композиции. Согласитесь, этим вы сможете отлично удивить друзей, сыграв на вечеринке не «классическую» «Батарейку», а что-то более экстравагантное. Да, в приложении есть встроенные покупки, но начальные уровни доступны бесплатно, а освоив их можно будет решить, нужны вам «дополнительные уроки» или нет.

Скачать: Harmonica Easy Tab

Harmonica Lessons — Ваш личный учитель музыки

Harmonica Lessons сделана в первую очередь для тех, кто чуть ли не видит данный музыкальный инструмент впервые. Тут собрано огромное количество самоучителей и уроков (в том числе и в виедоформате), которые вам предлагается освоить. Но не все в программе доступно в режиме офлайн. Те же видеоуроки требуют активное подключение к интернету. Еще одной исключительной особенностью является раздел с кавер-версиями известных песен, адаптированных под исполнение на губной гармошке, само собой. Хотите сыграть «My heart will go on» из «Титаника»? Без проблем! А еще тут есть несколько радиостанций в жанрах блюз и джаз, где вы можете послушать, как с губной гармошкой обращаются профессионалы. А вы бы хотели научиться играть на губной гармошке? Напишите об этом в нашем чате в Телеграм.

Скачать: Harmonica Lessons

Harmonica Tab Pro — И ученик станет мастером

Это приложение, пожалуй, является одним из самых продвинутых в данной подборке. Прежде, чем выбрать песню, которую вы хотите научиться играть, вы должны выбрать способ отображения вкладок в числовых формах или же сразу с использованием нот. А еще тут в наличии присутствует весьма необычная опция по «подыгрыванию» мелодии, когда вам придется попадать в ритм исполняемой композиции. Уровень вашего «вовлечения» можно регулировать. Таким образом довольно удобно разучивать новые мелодии, постепенно наращивая свой навык исполнителя. Также программа поддерживает облачную печать и позволяет распечатать ноты для того, чтобы вам было легче в них ориентироваться. Забавным бонусом для вас станет режим сна, который проигрывает успокаивающие мелодии и отключает звук по истечении таймера. Да, эта опция не помогает в обучении, но дать возможность получить долю прекрасной музыки перед сном она вполне способна.

Скачать: Harmonica Tab Pro