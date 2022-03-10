Какое облачное хранилище выбрать и что сделать, чтобы не потерять данные

Не так давно мы писали о том, что пришло время отказаться от карт памяти и наконец перенести свои данные в облачное хранилище. Тогда это казалось вполне современным способом иметь доступ к важным данным и резервным копиям. Но последние событие происходят слишком стремительно: отключение Google Pay, приостановка работы IT-компаний и других зарубежных сервисов заставляет задуматься о том, что нужно локализовать свои данные и перенести их в более надежное место во избежание казусов. Сегодня рассмотрим несколько удобных вариантов, где безопаснее всего хранить файлы, чтобы их не потерять в это непростое время.

Чем отличается Яндекс.Диск от Гугл Диска

Многие пользователи по каким-то причинам предпочитают пользоваться зарубежными облачными хранилищами: иногда это удобнее, дешевле или сервисы попросту вшиты в смартфоны или другие умные устройства. Например, пользоваться iCloud намного удобнее пользоваться с точки зрения экосистемы Apple, разом создавая резервную копию iPhone со всеми настройками, чем по отдельности.

Но, кажется, в свете приостановки деятельности разных сервисов, лучше перестраховаться. Например, выбрать Яндекс.Диск вместо Google Диска. Условия на хранилище очень привлекательные, особенно сейчас.

Во-первых, вы получаете 10 Гб хранилища за регистрацию Яндекс.Диска.

Во-вторых, дополнительно 10 Гб вы получаете, если пользуетесь подпиской Яндекс.Плюс.

В-третьих, прямо сейчас Яндекс 360 предлагается по невероятно привлекательной цене для тех, кому необходимо много пространства. Оплачивать хранилище можно ежемесячно или приобрести хранилище сразу на год.

Яндекс предлагает на выбор четыре тарифа в зависимости от объема хранилища, каждый из которых имеет своим преимущества. Например, возможность выбрать красивый адрес для своей почты.

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Для чего нужно Облако Mail.ru

Облачное хранилище от VK Group — отличная альтернатива Яндекс.Диску. Главное преимущество Облака в том, что предлагаются подписки на хранилища с меньшим объемом памяти, ведь далеко не всем нужен 1 терабайт — есть тарифы от 64 Гб. По умолчанию сервис предлагает вам 8 Гб хранилища и еще 16 Гб можно получить, оформив подписку Combo. Также можно найти подписки на месяц или на год.

В зависимости от тарифа пользователь получает возможность загружать файлы большого размера, отключить рекламу или иметь доступ к «Диску-О:» — агрегатору облачных сервисов, с помощью которого можно переключаться разными хранилищами в пределах одной экосистемы, переносить данные, не используя браузера. Очень удобная фишка для тех, кому важна многозадачность.

Пожалуй, единственный минус облачного хранилища — слишком высокая цена. У того же Яндекса 100 Гб на год по акции обойдутся в 249 рублей и 499 рублей со следующего года. У VK Group 128 Гб будет стоить 1490 рублей, а 1 Тб — 4490 рублей, что заметно дороже предложения Яндекса (699 рублей за этот год и 1399 рублей за следующий).

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Как скачать данные с Инстаграм

Facebook заблокирован в России, Instagram функционирует, но прихрамывает. Терять данные своего аккаунта как-то совершенно не хочется — этого можно избежать. Рассказываем, как скачать резервную копию Инстаграм со смартфона.

Откройте Instagram и перейдите на страницу своего профиля.

Нажмите на иконку с тремя полосками и выберите «Ваша активность».

Выберите пункт «Скачать информацию».

Далее введите свою электронную почту и нажмите «Запросить файл».

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Осталось немного подождать — копия будет готова в течение 48 часов. В течение этого времени вам придет файл со всеми вашими данными. Вы можете скачать данные Инстаграм и с помощью ПК.

Откройте сайт Instagram и войдите в свой профиль, если еще не делали этого.

Нажмите значок профиля в правом верхнем углу.

Выберите «Настройки», затем «Конфиденциальность и безопасность».

Прокрутите до пункта «Скачивание данных» и нажмите «Запросить файл».

Введите свой адрес электронной почты и пароль для Instagram, а письмо с файлом придет вам в течение 48 часов.

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Как скачать данные из Аккаунта Google

Если вдруг переживаете, что Google уйдет из России, то можете скачать данные из аккаунта. Туда будут входить электронные письма, документы, данные календаря, фотографии и видео.

Откройте свой профиль в Google.

Выберите «Данные и конфиденциальность».

В самом низу нажмите «Скачать данные».

Выберите необходимые данные, нажав галочку.

Далее выберите способы получения архива (получить ссылку, скачать на Гугл Диск или в OneDrive).

Затем выберите тип экспорта: единоразовая резервная копия или регулярная.

После этого будет создана резервная копия. Время подготовки зависит от объема данных. Вам нужно будет зайти в Скачивание и удаление данных, а после нажать «Скачать экспорт». Подробнее об этом и том, как перенести данные из Гугл Диска в Яндекс.Диск, читайте в нашем специальном материале.

А вы уже обезопасили свои данные? Делитесь своим опытом, какими облачными сервисами пользуетесь, в нашем Telegram-чате.