Как скачать вирус на телефон и разыграть друга

Лет 15 назад, когда интернет был не слишком распространенным явлением (особенно в глубинке), мы частенько передавали друг другу файлы по Bluetooth с телефона на телефон. Помню, как в подростковом возрасте не в шутку испугался, когда, принимая файл, обнаружил на своем телефоне надпись «Внимание! Обнаружен вирус». Оказалось, так друг назвал свое устройство в настройках Bluetooth. Сегодня вряд ли бы кто-то испугался, увидев такое, однако есть более реалистичный способ разыграть друга: скачать вирус на телефон. Конечно же, ненастоящий.

Для этого нам нужно установить на смартфон друга специальное приложение для розыгрыша (я нашел сразу 5 таких программ). Делайте это с его согласия, попросив, к примеру, посмотреть фотографии из недавней поездки. После установки не забудьте выдать программе разрешение на отображение поверх других приложений, а также демонстрацию всплывающих окон. Еще вам будет полезно узнать, как убрать значки с экрана, чтобы розыгрыш удался на славу.

Ну а теперь к сути. Приложение с ненастоящим вирусом выводит на экран смартфона своего рода маску в виде синего экрана смерти или текстового предупреждения. Ее нельзя скрыть привычным способом (например, свайпом вправо или влево), однако можно быстро убрать, просто встряхнув устройство. Забавно? Тогда взгляните на 5 приложений, которые помогут вам скачать вирус на телефон Андроид.

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Virus Maker Prank — скачать вирусы бесплатно

Скачать Virus Maker Prank

Это первое подобное приложение, с которым я познакомился, заглянув в APKPure. Оно предлагает 4 варианта розыгрыша:

создание эффекта битых пикселей;

черный экран смерти;

синий экран смерти;

красное окно с вирусом на весь экран.

Во вкладке «Phone will be infected in» нужно указать промежуток времени, по окончании которого на экране появится вирус. Во вкладке «Countdown time» устанавливается продолжительность показа. Чтобы начать, жмите кнопку «Run virus» и следите за реакцией друга.

Как разыграть друга с помощью Virus PRANK

Очень похожее приложение для тех, кто хочет скачать вирус на Андроид. В отличие от предыдущей программы, Virus PRANK можно загрузить через Google Play. При этом его функциональность почти не отличается от возможностей Virus Maker Prank.

Скачать Virus PRANK

Нажав кнопку «Fake Virus», вы можете выбрать шаблон диалогового окна из 4-х вариантов. Во вкладке «Show after» устанавливается время, через которое на экране появится эффект, а в пункте «Hide after» требуется указать, когда ненастоящий вирус сам перестанет давать о себе знать.

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Принудительно закончить розыгрыш встряхиванием смартфона не получится. Но при использовании Virus PRANK вы сможете опустить шторку уведомлений и тапнуть по оповещению программы, чтобы прекратить ее работу. Замечу, у приложения есть серьезный недостаток: беспрецедентное количество встроенной рекламы.

Fake Virus — приложение-вирус на телефон

Скачать Fake Virus

Следующее приложение отличается своей простотой и минимализмом. Да, оно тоже не переведено на русский язык, зато внутри нет никаких сложных настроек. Просто укажите, через сколько секунд скачать вирус на Андроид, и нажмите кнопку «Start virus».

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После этого на экране появится синий экран с информацией о том, будто вирус удаляет со смартфона файлы. Чтобы закончить розыгрыш, нужно встряхнуть телефон или опустить шторку уведомлений для запуска Fake Virus через всплывающее оповещение. К сожалению, продолжительность эффекта составляет всего 30 секунд, зато в приложении нет ни одного рекламного баннера.

Приложение для розыгрыша ERROR Maker

Скачать ERROR Maker

Эта программа тоже выбивается из общего ряда приложений-вирусов. Она не умеет работать в фоне. Так что для избавления от эффекта вируса нужно просто вернуться на главный экран, нажав кнопку «Домой». К плюсам ERROR Maker отнесу наличие нескольких сценариев.

Первый — создание классического окна ошибки с пользовательским текстом. Второй — синий экран смерти. Третий — появление на экране значка Андроид, стилизованного под беса. За исключением первого окна продолжительность эффекта составляет примерно 10 секунд, поэтому озадаченность вашего друга быстро сменится улыбкой.

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Binary Reign Fake Virus Prank — скачать вирус на телефон

Скачать Binary Reign Fake Virus Prank

Завершает подборку приложение, создающее эффект вируса через отображение на экране всплывающего окна, которое легко закрывается свайпом или нажатием кнопки «Домой». На выбор доступно 3 сценария розыгрыша:

системное оповещение об ошибке;

синий экран;

голосовое оповещение.

Если шутка с вирусом вам наскучит, взгляните на другие приложения для розыгрышей, о которых мы рассказывали ранее. Там вы наверняка найдете что-нибудь интересное.