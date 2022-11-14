Как скрыть приложение на телефоне. 5 способов на все случаи жизни

Каждый владелец смартфона устанавливает несколько десятков приложений, среди которых находится место мессенджерам, социальным сетям, видеохостингам и играм. Такое количество значков на рабочем столе Андроид вызывает хаос и неразбериху. А еще порой хочется скрыть приложения на телефоне, чтобы никто из посторонних людей их не увидел. В этом материале я разберу все способы, позволяющие навести порядок на главном экране и защитить личные данные. Ну а вы найдете для себя оптимальный вариант, как спрятать приложение.

Как убрать значки с экрана телефона

Первым делом предлагаю проанализировать способы, необходимые для наведения порядка на рабочем столе, когда на нем скопилось много ярлыков приложений. Для этого посмотрите на 2 варианта, как убрать значок.

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Папка на рабочем столе телефона

Если вам надоело огромное количество значков на рабочем столе, раскидайте их по папкам. Вы можете сделать отдельный каталог для игр, карт, стриминговых сервисов и других типов программ. Чтобы сделать папку на рабочем столе Андроид, просто наведите одно приложение на другое.

Далее переместите в получившийся каталог все оставшиеся ярлыки программ. Так вы сэкономите место на рабочем столе, а еще частично защитите приложения, если кто-то из посторонних людей не догадается заглянуть в папку.

Меню приложений Андроид

Беспорядок на рабочем столе вызван не только вашим желанием скачать как можно больше приложений, но и стремлением некоторых производителей смартфонов быть похожими на Apple. Именно поэтому они сделали один главный экран, на котором располагаются все ярлыки. Однако в настройках телефона вы можете переключиться на стандартное меню приложений Андроид, благодаря чему получается убрать значки:

Откройте настройки устройства. Перейдите в раздел «Рабочий стол». Среди типов рабочего стола выберите «Меню приложений».

Теперь, чтобы получить доступ ко всем программа, придется сделать свайп от верхней части экрана вверх. Если же настройками вашего смартфона не предусмотрено переключение на меню приложений, установите POCO Launcher или любой другой лончер.

Как спрятать приложение

Рассмотренные выше способы помогают навести порядок на рабочем столе Андроид, но не позволяют надежно спрятать приложение. Программы продолжат оставаться доступны в папках, куда вы их положили, и в общем меню, если оно было включено. Поэтому сейчас взгляните на 3 способа, как скрыть приложение на телефоне.

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Как скрыть приложение на Андроид

Во-первых, во всплывающем меню, которое вызывается удержанием пальца на иконке программы, есть опция «Убрать». Это вариант на случай, если вы хотите узнать, как скрыть приложение на Самсунг.

Возможно, на вашем смартфоне будет доступна только кнопка «Удалить». Не нажимайте ее, иначе программа полностью исчезнет. Лучше посмотрите, как скрыть приложение на Xiaomi, и попробуйте сделать то же самое на своем устройстве:

Откройте настройки телефона. Найдите опцию «Скрытие приложений». Передвиньте вправо ползунок, расположенный напротив программы, которую нужно скрыть.

Значок исчезнет с рабочего стола. Но у вас в кармане останется способ, как найти скрытое приложение. Впрочем, об этом поговорим чуть позже, так как есть еще пара вариантов спрятать программы.

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Второе пространство Андроид

В этом году мы уже рассказывали про функцию второго пространства. А сейчас поговорим о вариантах ее применения, когда нам надо скрыть приложение. Вы можете создать на телефоне 2 оболочки. Тогда первая, например, будет использоваться в качестве основной, где установлены только программы общего пользования. А вторая пригодится для того, чтобы спрятать приложения. Вот, как создать второе пространство:

Откройте настройки устройства. Перейдите в раздел «Второе пространство». Нажмите кнопку «Создать второе пространство». Подтвердите создание дополнительной области.

Это инструкция для второго пространства Xiaomi. На вашем смартфоне принцип действий может отличаться, поэтому рекомендую ознакомиться с отдельным материалом, где разбиралась данная функция.

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Приложение для скрытия приложений

Наконец, вы можете скачать приложение для скрытия приложений. Подобная программа поможет создать защищенную копию программы, которая будет доступна только через выбранную вами утилиту. Вот несколько примеров:

Еще больше программ для скрытия приложений вы найдете здесь. А я лишь отмечу, что есть и другие способы спрятать значки на экране телефона, не прибегая к помощи стороннего софта. Одним из таких является защищенная папка на Самсунг. Ознакомьтесь с этим вариантом. Возможно, он покажется вам более удобным.

Скрытые приложения на Андроид

А как найти скрытое приложение? Для ответа на этот вопрос вы должны вспомнить, как именно вы прятали программу. Если использовали дополнительный софт — запустите соответствующую утилиту. Если просто включили опцию «Спрятать приложение» — откройте список установленных программ на Андроид.

Здесь вы найдете даже системные программы, которые по умолчанию не отображаются на рабочем столе. Но помните и о других вариантах, как найти скрытые приложения на Андроид. К примеру, Xiaomi предлагает сделать свайп двумя пальцами от центра экрана по краям. А в случае предварительного создания второго пространства нужно обращаться именно к нему.