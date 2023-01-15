Лучшие игры для слабых телефонов на Android

Функционально все смартфоны одинаковы, будь это модель за 5 000 ₽ или за 50 000 ₽, а принципиальные отличия заключаются лишь в реализации тех или иных возможностей. На дешевом устройстве вы можете решать те же задачи, что и на дорогом, но из-за слабого процессора любое действие будет выполняться в несколько раз медленнее. Особенно это заметно в играх, где смартфон должен обрабатывать огромное количество графический эффектов. Дешевые модели плохо справляются с отрисовкой кадров, из-за чего игровой процесс не доставляет удовольствия. Однако в Google Play есть немало игр для слабых телефонов. Причем это касается не только простеньких проектов из категории три в ряд, но и 3D-тайтлов с неплохой даже по нынешним меркам графикой.

Real Racing 3 — гонки на слабый телефон

Это старая игра, появившаяся еще в 2013 году. Но Real Racing 3 до сих пор получает регулярные апдейты с новым контентом и по сей день остается актуальной. Владельцы игровых смартфонов могут гонять с частотой кадров 120fps, но и на слабом устройстве гонки от Electronic Arts выдают пригодные для комфортного гейминга 40-60 кадров в секунду.

Скачать Real Racing 3

С точки зрения игрового процесса Real Racing 3 — это не аркадные, а настоящий автомобильный симулятор на Android в духе Gran Turismo. В игре доступно несколько сотен лицензированных авто с проработанной физикой, десятки настоящих гоночных трасс, а также присутствуют гоночные серии NASCAR, Endurence, GT3, GT4, Формула-1 и Формула-Е. Словом, в Real Racing 3 есть, где разгуляться, и потратить несколько часов на увлекательные соревнования как с виртуальными соперниками, так и в онлайне.

⚡ Подпишись на Androidinsider в Дзене, где мы публикуем эксклюзивные материалы

Standoff 2 — шутер на слабый телефон

Еще один долгожитель, все еще пользующийся популярностью, — Standoff 2. Именно тот факт, что этот шутер отлично идет на телефонах со слабым процессором, делает проект студии AXLEBOLT LTD главным конкурентом Call of Duty Mobile.

Скачать Standoff 2

По сути, Standoff 2 является мобильным клоном Counter-Strike: Global Offensive, и в процессе игры вы заметите немало общих моментов, начиная с реализации карт и заканчивая основной концепцией бесконечной стрельбы от первого лица. Несмотря на свою незамысловатую графику, Standoff 2 нельзя назвать скучной стрелялкой. В игре регулярно проходят события, а скинов для украшения своего оружия столько, что никакой королевской битве и не снилось.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

PUBG для слабых телефонов

В жанре Battle Royalle, когда игрок вступает в онлайн-схватку на выживание с несколькими десятками противников, равных PUBG до сих пор нет. Игра PUBG MOBILE появилась в 2018 году и сразу оккупировала первые строчки чартов. Но вот незадача: порадовать высокой частотой кадров она может только на устройствах среднего класса и флагманах.

Скачать PUBG MOBILE LITE

К счастью, в 2019 году на арену вышла облегченная версия королевской битвы для слабых телефонов — PUBG MOBILE LITE. И эта игра неплохо себя чувствует даже на устройствах с 1 Гб оперативной памяти, не говоря уже о более-менее приличных моделях, имеющих на борту 4 Гб оперативки.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Разумеется, PUBG MOBILE и LITE имеют отличия. В облегченной версии намного менее требовательная графика, меньше карт и игроков в бою. Но от недостатка контента страдать вы точно не будете, ведь по аналогии с полноценной версии в PUBG MOBILE LITE регулярно устраиваются фестивали с огромным количеством внутриигровых призов.

Shadow Fight 3 — файтинг на Андроид

Серия файтингов от студии NEKKI получила широкую известность в 2014 году, когда на устройства под управлением Android вышла игра Shadow Fight 2. Кстати, в нее можно поиграть и сейчас, но это — двухмерный файтинг для совсем уж слабых телефонов, которые по непонятным причинам дожили до наших дней.

Скачать Shadow Fight 3

Куда более привлекательной игрой NEKKI сейчас выглядит Shadow Fight 3. Она неплохо работает на устройствах со слабыми чипами вроде Helio G25 или Unisoc T606. В отличие от предыдущей версии, «трешка» представляет бойцов не в виде силуэтов, а как неплохо детализированные 3D-модели. Битвы проходят в богато анимированных декорациях, а в качестве бонуса — какой-никакой сюжет, заставляющий не просто участвовать в сражениях днями напролет, а погрузиться в историю, которая, кстати, получила продолжение в игре для более мощных устройств — Shadow Fight 4: Arena.

⚡ Подпишись на Androidinsider в Пульс Mail.ru, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Cyberika — киберпанк на телефон

Игра Cyberpunk 2077 была самой обсуждаемой в 2021 году, но вышла она только на игровых консолях и ПК. Свою интерпретацию киберпанка для Андроид придумала студия Brickworks Games, разработавшая Cyberika. Сюжет переносит нас в город будущего, где мы играем за человека, которого только-только вытащили с того света, вживив специальный чип. Но корпорация, установившая его, разорилась, и теперь главный герой должен бороться со своей головной болью самостоятельно, выполняя задания и разыскивая импланты по мегаполису 2084 года.

Скачать Cyberika

Cyberika для Android пестрит яркими красками, а саундтрек в стиле синти-поп создает ту самую киберпанковую атмосферу. В игре есть сюжет, что для мобильного проекта уже можно назвать достижением, однако открытого мира нет, а перемещение между локациями осуществляется либо пешочком, либо на автомобиле — строго по прямой. Онообразно, зато стабильно, красиво и с историей, которую сложно сочинить в здравом уме.