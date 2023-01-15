Лучшие игры для слабых телефонов на Android

Функционально все смартфоны одинаковы, будь это модель за 5 000 ₽ или за 50 000 ₽, а принципиальные отличия заключаются лишь в реализации тех или иных возможностей. На дешевом устройстве вы можете решать те же задачи, что и на дорогом, но из-за слабого процессора любое действие будет выполняться в несколько раз медленнее. Особенно это заметно в играх, где смартфон должен обрабатывать огромное количество графический эффектов. Дешевые модели плохо справляются с отрисовкой кадров, из-за чего игровой процесс не доставляет удовольствия. Однако в Google Play есть немало игр для слабых телефонов. Причем это касается не только простеньких проектов из категории три в ряд, но и 3D-тайтлов с неплохой даже по нынешним меркам графикой.
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Real Racing 3 — гонки на слабый телефон
Это старая игра, появившаяся еще в 2013 году. Но Real Racing 3 до сих пор получает регулярные апдейты с новым контентом и по сей день остается актуальной. Владельцы игровых смартфонов могут гонять с частотой кадров 120fps, но и на слабом устройстве гонки от Electronic Arts выдают пригодные для комфортного гейминга 40-60 кадров в секунду.
С точки зрения игрового процесса Real Racing 3 — это не аркадные, а настоящий автомобильный симулятор на Android в духе Gran Turismo. В игре доступно несколько сотен лицензированных авто с проработанной физикой, десятки настоящих гоночных трасс, а также присутствуют гоночные серии NASCAR, Endurence, GT3, GT4, Формула-1 и Формула-Е. Словом, в Real Racing 3 есть, где разгуляться, и потратить несколько часов на увлекательные соревнования как с виртуальными соперниками, так и в онлайне.
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Standoff 2 — шутер на слабый телефон
Еще один долгожитель, все еще пользующийся популярностью, — Standoff 2. Именно тот факт, что этот шутер отлично идет на телефонах со слабым процессором, делает проект студии AXLEBOLT LTD главным конкурентом Call of Duty Mobile.
По сути, Standoff 2 является мобильным клоном Counter-Strike: Global Offensive, и в процессе игры вы заметите немало общих моментов, начиная с реализации карт и заканчивая основной концепцией бесконечной стрельбы от первого лица. Несмотря на свою незамысловатую графику, Standoff 2 нельзя назвать скучной стрелялкой. В игре регулярно проходят события, а скинов для украшения своего оружия столько, что никакой королевской битве и не снилось.
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PUBG для слабых телефонов
В жанре Battle Royalle, когда игрок вступает в онлайн-схватку на выживание с несколькими десятками противников, равных PUBG до сих пор нет. Игра PUBG MOBILE появилась в 2018 году и сразу оккупировала первые строчки чартов. Но вот незадача: порадовать высокой частотой кадров она может только на устройствах среднего класса и флагманах.
К счастью, в 2019 году на арену вышла облегченная версия королевской битвы для слабых телефонов — PUBG MOBILE LITE. И эта игра неплохо себя чувствует даже на устройствах с 1 Гб оперативной памяти, не говоря уже о более-менее приличных моделях, имеющих на борту 4 Гб оперативки.
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Разумеется, PUBG MOBILE и LITE имеют отличия. В облегченной версии намного менее требовательная графика, меньше карт и игроков в бою. Но от недостатка контента страдать вы точно не будете, ведь по аналогии с полноценной версии в PUBG MOBILE LITE регулярно устраиваются фестивали с огромным количеством внутриигровых призов.
Shadow Fight 3 — файтинг на Андроид
Серия файтингов от студии NEKKI получила широкую известность в 2014 году, когда на устройства под управлением Android вышла игра Shadow Fight 2. Кстати, в нее можно поиграть и сейчас, но это — двухмерный файтинг для совсем уж слабых телефонов, которые по непонятным причинам дожили до наших дней.
Куда более привлекательной игрой NEKKI сейчас выглядит Shadow Fight 3. Она неплохо работает на устройствах со слабыми чипами вроде Helio G25 или Unisoc T606. В отличие от предыдущей версии, «трешка» представляет бойцов не в виде силуэтов, а как неплохо детализированные 3D-модели. Битвы проходят в богато анимированных декорациях, а в качестве бонуса — какой-никакой сюжет, заставляющий не просто участвовать в сражениях днями напролет, а погрузиться в историю, которая, кстати, получила продолжение в игре для более мощных устройств — Shadow Fight 4: Arena.
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Cyberika — киберпанк на телефон
Игра Cyberpunk 2077 была самой обсуждаемой в 2021 году, но вышла она только на игровых консолях и ПК. Свою интерпретацию киберпанка для Андроид придумала студия Brickworks Games, разработавшая Cyberika. Сюжет переносит нас в город будущего, где мы играем за человека, которого только-только вытащили с того света, вживив специальный чип. Но корпорация, установившая его, разорилась, и теперь главный герой должен бороться со своей головной болью самостоятельно, выполняя задания и разыскивая импланты по мегаполису 2084 года.
Cyberika для Android пестрит яркими красками, а саундтрек в стиле синти-поп создает ту самую киберпанковую атмосферу. В игре есть сюжет, что для мобильного проекта уже можно назвать достижением, однако открытого мира нет, а перемещение между локациями осуществляется либо пешочком, либо на автомобиле — строго по прямой. Онообразно, зато стабильно, красиво и с историей, которую сложно сочинить в здравом уме.