Лучшие приложения для записи звонков на Android-смартфоне

Запись звонков является одной из важнейших функций Андроид. Она позволяет сохранить телефонный разговор, чтобы впоследствии использовать аудиофайл в качестве доказательства своей правоты. Однако на каждом устройстве эта возможность реализована по-разному. На одних смартфонах перед началом записи раздается громкое предупреждение, а на других — функция отсутствует напрочь. Если вы не готовы мириться с ограничениями, то необходимо установить специальное приложение для записи разговоров. Вашему вниманию 5 наиболее подходящих программ.

Многофункциональное приложение CallMaster

Запись звонков на Андроид — отнюдь не единственное предназначение CallMaster. Программа задумывалась как многофункциональный инструмент, блокирующий спам, а также предоставляющий все необходимые опции вызовов. По умолчанию запись разговоров через приложение отключена, но ее можно активировать во вкладке с настройками.

Скачать Call Master

Вы можете включить автоматическую запись звонков или активировать плавающий виджет, который будет появляться на экране смартфона во время разговора. После того, как один из собеседников сбросит трубку, файл будет готов. Найти запись разговора получится через CallMaster во вкладке «Журнал».

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Cube ACR — популярное приложение для записи звонков

Cube ACR является одной из самых популярных программ для записи разговоров. Ее скачали более 10 миллионов раз и поставили около миллиона оценок, что подтверждает востребованность приложения. Однако недавно у Cube ACR возникли проблемы с Google Play, поэтому приложение нуждается в непростой предварительной настройке:

Запустите Cube ACR. Дайте программе все необходимые разрешения. Нажмите кнопку «Установить помощник» и загрузите дополнительные приложение Cube ACR Helper, доступное на сайте разработчиков. Запустите Cube ACR Helper и предоставьте разрешения. Откройте раздел настроек смартфона «Приложения» и выберите Cube ACR Helper. Активируйте функцию «Разрешить запрещенные настройки». Предоставьте Cube ACR Helper доступ к специальным возможностям смартфона.

Скачать Cube ACR

Только после этого можно начинать. Приложение записывает разговоры автоматически, как только совершается входящий или исходящий вызов. Но при желании вы можете активировать запись нажатием на специальную кнопку, чтобы сохранять только важные беседы.

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Бесплатное приложение callU

Следующее приложение для записи звонков на Андроид не нуждается в сложной настройке. При первом запуске вам нужно лишь предоставить все разрешения, после чего программа callU будет готова к работе. Она умеет записывать разговоры в ручном или автоматическом режиме. По умолчанию включен первый.

Скачать callU

В обоих случаях на экране звонка появляется специальный виджет, определяющий номер телефона. Для начала записи разговора нужно нажать кнопку с красным кружком. Если в настройках активировано автоматическое сохранение вызова, никаких дополнительных действий предпринимать не нужно. По окончании беседы аудиофайл появится на главном экране callU, а также в папке с приложением.

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Запись звонков через приложение Call Recorder

Это приложение для записи звонков на смартфоне является наиболее простым. В случае с Call Recorder не требуется предварительная настройка за исключением выдачи разрешений, а все разговоры сохраняются автоматически. Впрочем, настройки приложения позволяют отказаться от подобного способа записи звонка на Андроид.

Скачать Call Recorder

Внутри Call Recorder аудиофайлы сортируются на 2 папки с исходящими и входящими вызовами. Также они отображаются в «Проводнике». В настройках приложения можно отключить запись звонков для отдельных сценариев. Все довольно просто, но интерфейс Call Recorder не переведен на русский язык.

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Talker ACR — лучшее приложение для записи разговоров

Пожалуй, лучшим приложением для записи звонков является Talker ACR. Эту программу скачали более миллиона раз, хотя вышла она всего пару лет назад. Главным достоинством Talker ACR является возможность записывать разговоры в WhatsApp и Telegram, а не только в стандартной звонилке.

Скачать Talker ACR

Изначально запись включается автоматически, как только вам поступает звонок, или с вашего устройства совершается исходящий вызов. В настройках можно отключить эту функцию, а также изменить источник звука, если не устраивает качество аудио.