Как записать разговор в WhatsApp на Android-смартфоне

  2. Темы
  3. Полезно знать
Герман Вологжанин

Запись звонков — одна из самых важных функций Android, ведь порой нам доводится общаться по телефону с мошенниками. В таком случае и во многих других сценариях не лишним будет зафиксировать разговор. Как правило, возможность записи реализована в стандартной звонилке. Но как быть с мессенджерами наподобие WhatsApp? Есть ли столь необходимая функция там, и можно ли записать видеозвонок? Все это интересует самых разных пользователей, а потому важно расставить все точки над «i».

Как записать разговор в WhatsApp на Android-смартфоне. Записать можно как обычные, так и видеозвонки. Фото.

Записать можно как обычные, так и видеозвонки

Записывает ли Ватсап разговоры

Через WhatsApp мы переписываемся, а также звоним по каналу аудио или видео. Если чат сохраняется в резервной копии, которую всегда можно поднять, то как обстоят дела со звонками? Ватсап не записывает разговоры, так как это противоречит политике конфиденциальности мессенджера. Более того, приложение не предоставляет такую возможность пользователям. То есть в WhatsApp нет записи звонков.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Несмотря на кажущуюся безысходность, проблема вполне решаемая. Ведь сохранить чаты получится не только через резервную копию, но и при помощи создания скриншота на Android. То же самое касается голосовых и видеозвонков в WhatsApp. Записать разговор в Ватсапе можно, но не через средства мессенджера.

Как записать разговор в Ватсапе

Когда нам требуется сделать запись разговора в Ватсапе, на ум сразу приходит диктофон. Это приложение есть почти на каждом смартфоне, а при необходимости всегда можно найти альтернативу в Google Play. Действовать предлагается следующим образом:

  1. Запустите диктофон.
  2. Начните запись.
  3. Откройте WhatsApp, а затем позвоните или ответьте на входящий вызов (все это время диктофон будет работать).
  4. По окончании разговора вернитесь в приложение диктофона и остановите запись.
Как записать разговор в Ватсапе. Не переживайте: диктофон будет работать в фоновом режиме. Фото.

Не переживайте: диктофон будет работать в фоновом режиме

Уже догадываетесь, в чем недостаток этого метода? Диктофон записывает звук с внешнего микрофона. Следовательно, без громкой связи голос собеседника слышен не будет. Либо активируйте звук через внешний динамик, либо установите приложение Talker ACR, позволяющее выбрать источник аудиопотока. Далее останется запустить программу и предоставить ей все разрешения.

Как записать разговор в Ватсапе. Talker ACR записывает звонки автоматически. Фото.

Talker ACR записывает звонки автоматически

Ну а как сделать запись разговора в Ватсапе? Дело в том, что никаких действий с вашей стороны не требуется. Программа автоматически записывает все звонки, о чем свидетельствует уведомление в строке состояния. От вас требуется лишь убедиться, что в настройках приложения выбран правильный источник звука.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Как записать видеозвонок в WhatsApp

Это может показаться странным, но сделать запись видеозвонка в Ватсапе еще проще. Скорее всего, вам даже не придется скачивать дополнительное приложение. Ведь почти на каждом смартфона есть функция записи экрана, которая нам и поможет:

  1. Позвоните или ответьте на входящий вызов в WhatsApp.
  2. Откройте шторку уведомлений (Центр управления).
  3. Включите опцию «Запись экрана».
  4. На экране появятся дополнительные кнопки. Вам нужно нажать на красный кружок для начала записи и на квадрат для остановки.
Как записать видеозвонок в WhatsApp. Если не видите значка записи экрана, попробуйте добавить его через настройки шторки. Фото.

Если не видите значка записи экрана, попробуйте добавить его через настройки шторки

Также рекомендуется предварительно подобрать оптимальный источник звука и протестировать функцию заранее, чтобы в нужный момент она вас не подвела. Больше информации о настройках вы узнаете в отдельной инструкции, как сделать запись экрана на Android.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Если найти нужную функцию не получится, можно воспользоваться приложением для записи экрана. Подойдут следующие программы:

Рассказывать о каждом приложении нет смысла, поскольку все они работают одинаково. А вот проиллюстрировать процесс записи видеозвонка в Ватсапе через стороннюю программу стоит отдельно:

  1. Запустите приложение.
  2. Предоставьте ему все разрешения.
  3. Для своего удобства включите отображение наэкранных кнопок.
  4. Во время разговора нажмите на кнопку записи на экране или в приложении.
Как записать видеозвонок в WhatsApp. Кнопки можно убрать, и тогда для включения записи каждый раз придется запускать приложение. Фото.

Кнопки можно убрать, и тогда для включения записи каждый раз придется запускать приложение

В принципе, все довольно просто, но опять же важно правильно подобрать источник звука. Так что посетите настройки приложения и сделайте пробный звонок, чтобы протестировать функцию.

Читайте также: 10 крутых функций WhatsApp на Android, которые появились только в 2023 году

Как в телефоне найти запись разговора

Поскольку в большинстве случаев мы использовали сторонний софт, запись разговора стоит искать в задействованном приложении. Там вы сможете прослушать аудиозвонок или посмотреть видео.

Как в телефоне найти запись разговора. Записи открываются через используемое приложение, а также отображаются в «Проводнике». Фото.

Записи открываются через используемое приложение, а также отображаются в «Проводнике»

Кроме того, запись видеозвонка отобразится в стандартном приложении «Галерея», а еще все необходимые файлы получится найти через «Проводник» («Менеджер файлов»). Для этого вам нужно открыть папку с названием используемой программы. Если были задействованы встроенные средства смартфона, ищите каталоги «sound_recorder» (аудиозвонки) и «ScreenRecorder» (видеозвонки) соответственно.

Теги
Лонгриды для вас
Как на Android удалить людей с фото, если вам испортили кадр

Если вы любите фотографироваться на улице, то наверняка оказывались в ситуации, когда случайные прохожие портят кадр своим присутствием. Подобное происходит и в других местах скопления людей. Но что делать, дабы не запороть фото? Не разгонять же прохожих ради удачного кадра, правда? Вот и искусственный интеллект придерживается аналогичного мнения, предлагая удалить людей с фото. Для этого вам понадобится специальное приложение для Андроид. А еще, возможно, получится обойтись и стандартными средствами смартфона.

Читать далее
Как перенести данные с Android на Android и ничего не забыть

Люди часто меняют смартфоны, и почти всегда переезд на новый Андроид становится испытанием, поскольку на старом гаджете остается огромное количество информации, которую не хочется терять. Одни не заморачиваются, начиная жизнь с чистого листа, а кто-то вручную передает файлы и переписывает контакты. Если вы хотите сохранить всю информацию и не потерять фотографии при переезде на новое устройство, прочитайте эту инструкцию, помогающую максимально комфортно перенести данные с телефона на телефон и ничего не оставить.

Читать далее
Знаете, почему дорогие смартфоны разряжаются быстрее дешевых? Оказывается, дело вовсе не в процессоре

Принято считать, что дорогие смартфоны во всем лучше дешевых моделей. Иначе зачем производителю взвинчивать цены? По большей части это действительно так, ведь флагман получает лучший экран, передовой процессор и крутую камеру. Однако по одному из главных параметров любой дорогой смартфон проиграет устройству за 10-15 рублей. Разумеется, я говорю о времени работы от одного заряда. Автономность флагманов может вызывает нарекания у каждого владельца, а причина подобной проблемы отнюдь не в мощном и прожорливом процессоре, как вы могли подумать.

Читать далее