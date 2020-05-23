Лучшие VPN для Android в 2020 году

Конфиденциальность и анонимность в Интернете уже давно стали не роскошью, а необходимостью. Не говоря о том, что многие сайты недоступны в России по географическому признаку. Например, чтобы пользоваться Spotify в России, необходимо подключаться к VPN, поскольку сервис официально не работает на территории страны. И таких примеров очень много, взять тот же Netflix. Неудивительно, что к нам в редакцию постоянно обращаются с просьбой подсказать хороший VPN на Android — желательно, не сильно дорогой. Сервисов VPN сейчас довольно много, но уровни шифрования всего трафика для исключения случаев его перехвата третьими лицами у всех разные. Мы отобрали несколько лучших на наш взгляд, а заодно расскажем, каким VPN пользуемся в редакции.

Surfshark — самое лучшее шифрование

На наш взгляд, один из лучших VPN-сервисов для Android. Surfshark поддерживает шифрование банковского уровня и частный DNS. Сервис использует алгоритм шифрования с 256-битными ключами AES. Это особенно важно при использовании общественных Wi-Fi-точек в аэропортах, метро, кафе и ресторанах и других подобных местах. Серверов тоже хватает — есть Австрия, Великобритания, Германия, Канада, Норвегия, США, Россия, Украина, Японии и другие государства.

Помимо физических VPN-серверов, предусмотрена возможность настроить виртуальный — например, если в той или иной стране неразвитая интернет-инфраструктура. Также есть режим P2P, который предоставляет оптимальную скорость и производительность для соответствующих активностей. А также есть специальный режим, который блокирует рекламу, отслеживание сайтов и вредоносного ПО. Разработчики настолько уверены в качестве своего сервиса, что даже предлагают вернуть деньги в течение 30 дней, если что-то не понравится. Мы вот не стали и не пожалели — пользуемся до сих пор. Кстати, у Surfshark сейчас проходит акция, можно оформить подписку всего за 2 доллара в месяц со скидкой 83%. Это одна из самых низких цен на VPN-сервисы для мобильных устройств. Но без ущерба качеству.

Плюсы:

Шифрование, как у банков

Режим CleanWeb для блокировки рекламы и отслеживания сайтов

Большое количество серверов

Понятный интерфейс, все делается одной кнопкой

Нет ограничений на количество устройств

Единая подписка

Низкая стоимость подписки

Минусы:

Не обнаружено

Скачать Surfshark

Windscribe — со встроенным файрволлом

Еще один неплохой сервис, которым мы пользовались до того, как перешли на Surfshark. Есть бесплатная версия без ограничения скорости, однако есть сильные ограничения по трафику. Выбрать можно один из десятков серверов в разных странах, есть встроенный файрволл для дополнительной защиты от несанкционированных подключений. Приложение также кроссплатформенное, что удобно.

Почему ушли? Во многом из-за стоимости подписки. 9 долларов в месяц — многовато, учитывая, что функциональность приложения ничем не отличается от конкурентов. Кроме того, не так давно был скандал, когда разработчики сервиса предлагали пользователям бесплатную премиум-подписку в обмен на допуск к мощностям своих устройств с целью добычи криптовалюты Monero. Сомнительная тема — давать кому-то доступ к своему устройству, чтобы он мог на нем зарабатывать.

Плюсы:

Нет ограничений скорости

Кроссплатформенность

Единая подписка

Приятный интерфейс

Минусы:

Есть ограничение по трафику

Нет поддержки русского языка

Высокая стоимость подписки

Странная политика разработчиков

Скачать Windscribe

IntelliVPN — для тех, кому нужен TOR

Хороший VPN, с помощью которого вы всегда можете оставаться инкогнито в Сети, в том числе при использовании сети сотового оператора. Оно доступно бесплатно и имеет простой, но в то же время функциональный интерфейс. Среди серверов — Латвия, Нидерланды, Австралия, Германия, Испания и многие другие. По сути одним кликом вы можете менять свое местоположение в Сети, и это действительно здорово.

Приложение можно использовать абсолютно бесплатно, без каких-либо искусственных ограничений по скорости. Но при этом доступно только три региона, P2P(Peer-to-peer) и BitTorrent протоколы которых недоступны. В работе от такого VPN нет смысла, поэтому все равно придется оформлять подписку. Этот сервис не такой дорогой, как, например, Windscribe, и стоит 5 долларов в месяц, но все равно сильно дороже Surfshark. Его преимущество в поддержке TOR, но мы, например, таким браузером не пользуемся.

Плюсы:

Нет ограничений скорости

Кроссплатформенность

Поддержка TOR

Большое количество серверов

Минусы:

Высокая стоимость подписки

Скачать IntelliVPN

Это три сервиса, которыми мы пользовались некоторое время, но в итоге остановили выбор на Surfshark, который предлагает широкую функциональность и шифрование банковского уровня. Неудивительно, что при всем количестве возможностей этот сервис платный, но если оформлять подписку на сайте, месячный доступ к нему обойдется примерно в 140 рублей. Здесь точно можно быть уверенным, что данные не передаются третьим лицам, поскольку четко понятно, на чем зарабатывают разработчики. Для нас это важно. Тем более сервис такого уровня не будет заниматься всякими мутными схемами — репутация дороже. А главное — пользоваться им можно и на мобильном устройстве, будь то Android или iOS, и на компьютере.