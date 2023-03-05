Midjourney и не только. Какие нейросети бесплатно рисуют по словам

Кажется, совсем скоро многие популярные профессии перестанут быть актуальны. В частности, потеряют свою востребованность специалисты в области графического дизайна. Зачем нанимать человека, создающего картинки, если уже сейчас существуют нейросети, рисующие по словам? Достаточно ввести запрос, а через несколько секунд искусственный интеллект сделает на его основе изображение, которое можно, например, использовать в качестве иллюстрации для текстового материала на сайте.
Самый известный ИИ-рисовальщик — нейросеть Midjourney. Вы наверняка натыкались на работы, созданные с ее помощью. Но одной лишь Midjourney список нейросетей, рисующих по запросу, не исчерпывается. И сегодня мы расскажем о лучших площадках, где вы совершенно бесплатно сможете создать уникальную картинку, просто введя текст.
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Содержание
Как пользоваться Midjorney
Попробовать нейросеть Midjorney
В конце прошлого месяца рунет облетели образы городов глазами нейросети. Все это — дело рук Midjourney. Точнее, людей, которым удалось наставить искусственный интеллект на путь истинный для создания уникальных изображений. Наши коллеги с сайта Hi-News.ru уже рассказывали, как пользоваться Midjourney, подробно описав все нюансы взаимодействия с этой нейросетью.
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Сейчас лишь кратко пробежимся по основным аспектам. Во-первых, вам нужно зарегистрироваться в Discord, что можно сделать при помощи одноименного приложения. Тут нет ничего сложного: введите адрес почты или номер телефона, придумайте пароль и ник.
Во-вторых, необходимо зарегистрироваться в Midjourney, а точнее — присоединиться к одноименному боту. Для этого откройте страницу Midjourney в Discord и сделайте следующее:
- Нажмите «Принять приглашение», а также укажите свой пол и регион проживания.
- Откройте список доступных комнат, нажав на «три полоски», а затем — иконку Midjourney.
- Выберите одну из комнат для новичков («Newcomer Rooms»).
Теперь вы находитесь в комнате, где можете нарисовать картинку через Midjourney. Для этого нужно воспользоваться командой «/ imagine» и ввести описание на английском языке, после чего нажать кнопку отправки сообщения. Через несколько секунд вы получите 4 варианта изображения. Можно скачать все сразу или только один, нажав на «V» с номером нужной картинки.
Учтите, что бесплатно Midjourney выполнит только 25 действий, а потом придется оформить подписку. Но давайте искать дальше. Ведь есть по-настоящему бесплатные нейросети, рисующие по словам.
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Нарисовать картинку через нейросеть ruDALL-E
Попробовать нейросеть ruDALL-E
Эта нейросеть рисует по словам бесплатно. Кроме того, вам не нужна регистрация, знание иностранного языка и сложных команд. Ведь ruDALL-E — российская нейросеть, разработанная компанией Сбер и использующая несколько моделей создания изображений по запросу. Не углубляясь в подробности, сообщу, что получить к ней доступ можно на сайте rudalle.ru, а также в приложении Cалют. Воспользуемся вторым вариантом (если у вас есть аккаунт Сбер ID):
- Запустите Салют.
- Авторизуйтесь.
- Вызовите голосового помощника.
- Произнесите фразу «Запусти художника».
- Выберите модель (например, «Kandinsky»).
- Произнесите запрос на создание изображения. Допустим, «Нарисуй кота со смартфоном».
А теперь ждите. Нейросеть рисует по словам довольно долго (во всяком случае, если выбрать модель «Kandinsky»). Время ожидания составляет 10-40 минут. На сайте rudalle.ru вы получите результат быстрее:
- Открываем меню нажатием на «три полоски».
- Выбираем модель (например, «Kandinsky 2.0»).
- Вводим запрос, выбираем разрешение изображения и стиль.
- Жмем «Отправить» и ждем одну-две минуты.
Нейросеть нарисовала по запросу быстро, но сделала это, мягко говоря, паршиво. Ну, что есть, то есть. И на том спасибо.
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Картинка по запросу через нейросеть Craiyon
Craiyon — еще одна бесплатная нейросеть, рисующая по запросу без регистрации. Доступна на сайте craiyon.com и в мобильном приложении Craiyon. Искусственный интеллект воспринимает только английский язык, но менее чем за минуту выдает аж 9 картинок по запросу:
- Откройте сайт или приложение.
- Введите запрос в соответствующее поле.
- Нажмите кнопку «Draw».
- Скачайте понравившуюся картинку.
Увы, результат на уровне российской нейросети. Зато быстро, а среди девяти вариантов при хорошем желании наверняка получится найти что-то более-менее стоящее. Попробуйте.
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Создать картинку через нейросеть starryai
Попробовать нейросеть starryai
Нейросеть starryai доступна в виде одноименного приложения, доступного для скачивания через Google Play. Плюсы: бесплатно, быстро и без регистрации. Минусы: только 5 попыток, а поддержки русского языка нет. Чтобы воспользоваться нейросетью, рисующей по словам, необходимо:
- Запустить приложение starryai.
- Ввести запрос в поле «Create».
- Нажать кнопку «Create» и дождаться появления сообщения о готовности.
Нейросеть нарисует изображение за несколько секунд и сделает это в нескольких вариантах. Картинки получаются сносного качества, а загружаются они без водяного знака. Для продолжения использования starryai необходимо оформить подписку, что не получится сделать из России.
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Dream by WOMBO — бесплатная нейросеть по словам
Попробовать нейросеть Dream by WOMBO
Также нарисовать кота со смартфоном попробовала нейросеть Dream By Wombo, доступная на сайте dream.ai. У ее приложения довольно высокая оценка в Google Play (4.2 балла), а результат, возможно, самый адекватный среди бесплатных ИИ. К тому же Dream By Wombo быстро выполняет свою работу:
- Запустите приложение Dream By Wombo.
- Нажмите «+».
- Введите свой запрос и выберите стиль изображения.
- Нажмите «Create» и немного подождите.
Нейросеть рисует неограниченное количество картинок, но бесплатно за раз можно получить только одну. А еще вам понадобится подписка для доступа ко всем пресетам. Оформить ее в России нельзя, но и стандартных наборов будет достаточно, чтобы оценить возможности бесплатной нейросети на Андроид.