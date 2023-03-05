Midjourney и не только. Какие нейросети бесплатно рисуют по словам

Кажется, совсем скоро многие популярные профессии перестанут быть актуальны. В частности, потеряют свою востребованность специалисты в области графического дизайна. Зачем нанимать человека, создающего картинки, если уже сейчас существуют нейросети, рисующие по словам? Достаточно ввести запрос, а через несколько секунд искусственный интеллект сделает на его основе изображение, которое можно, например, использовать в качестве иллюстрации для текстового материала на сайте.

Самый известный ИИ-рисовальщик — нейросеть Midjourney. Вы наверняка натыкались на работы, созданные с ее помощью. Но одной лишь Midjourney список нейросетей, рисующих по запросу, не исчерпывается. И сегодня мы расскажем о лучших площадках, где вы совершенно бесплатно сможете создать уникальную картинку, просто введя текст.

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Как пользоваться Midjorney

Попробовать нейросеть Midjorney

В конце прошлого месяца рунет облетели образы городов глазами нейросети. Все это — дело рук Midjourney. Точнее, людей, которым удалось наставить искусственный интеллект на путь истинный для создания уникальных изображений. Наши коллеги с сайта Hi-News.ru уже рассказывали, как пользоваться Midjourney, подробно описав все нюансы взаимодействия с этой нейросетью.

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Сейчас лишь кратко пробежимся по основным аспектам. Во-первых, вам нужно зарегистрироваться в Discord, что можно сделать при помощи одноименного приложения. Тут нет ничего сложного: введите адрес почты или номер телефона, придумайте пароль и ник.

Во-вторых, необходимо зарегистрироваться в Midjourney, а точнее — присоединиться к одноименному боту. Для этого откройте страницу Midjourney в Discord и сделайте следующее:

Нажмите «Принять приглашение», а также укажите свой пол и регион проживания. Откройте список доступных комнат, нажав на «три полоски», а затем — иконку Midjourney. Выберите одну из комнат для новичков («Newcomer Rooms»).

Теперь вы находитесь в комнате, где можете нарисовать картинку через Midjourney. Для этого нужно воспользоваться командой «/ imagine» и ввести описание на английском языке, после чего нажать кнопку отправки сообщения. Через несколько секунд вы получите 4 варианта изображения. Можно скачать все сразу или только один, нажав на «V» с номером нужной картинки.

Учтите, что бесплатно Midjourney выполнит только 25 действий, а потом придется оформить подписку. Но давайте искать дальше. Ведь есть по-настоящему бесплатные нейросети, рисующие по словам.

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Нарисовать картинку через нейросеть ruDALL-E

Попробовать нейросеть ruDALL-E

Эта нейросеть рисует по словам бесплатно. Кроме того, вам не нужна регистрация, знание иностранного языка и сложных команд. Ведь ruDALL-E — российская нейросеть, разработанная компанией Сбер и использующая несколько моделей создания изображений по запросу. Не углубляясь в подробности, сообщу, что получить к ней доступ можно на сайте rudalle.ru, а также в приложении Cалют. Воспользуемся вторым вариантом (если у вас есть аккаунт Сбер ID):

Запустите Салют. Авторизуйтесь. Вызовите голосового помощника. Произнесите фразу «Запусти художника». Выберите модель (например, «Kandinsky»). Произнесите запрос на создание изображения. Допустим, «Нарисуй кота со смартфоном».

А теперь ждите. Нейросеть рисует по словам довольно долго (во всяком случае, если выбрать модель «Kandinsky»). Время ожидания составляет 10-40 минут. На сайте rudalle.ru вы получите результат быстрее:

Открываем меню нажатием на «три полоски». Выбираем модель (например, «Kandinsky 2.0»). Вводим запрос, выбираем разрешение изображения и стиль. Жмем «Отправить» и ждем одну-две минуты.

Нейросеть нарисовала по запросу быстро, но сделала это, мягко говоря, паршиво. Ну, что есть, то есть. И на том спасибо.

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Картинка по запросу через нейросеть Craiyon

Попробовать нейросеть Craiyon

Craiyon — еще одна бесплатная нейросеть, рисующая по запросу без регистрации. Доступна на сайте craiyon.com и в мобильном приложении Craiyon. Искусственный интеллект воспринимает только английский язык, но менее чем за минуту выдает аж 9 картинок по запросу:

Откройте сайт или приложение. Введите запрос в соответствующее поле. Нажмите кнопку «Draw». Скачайте понравившуюся картинку.

Увы, результат на уровне российской нейросети. Зато быстро, а среди девяти вариантов при хорошем желании наверняка получится найти что-то более-менее стоящее. Попробуйте.

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Создать картинку через нейросеть starryai

Попробовать нейросеть starryai

Нейросеть starryai доступна в виде одноименного приложения, доступного для скачивания через Google Play. Плюсы: бесплатно, быстро и без регистрации. Минусы: только 5 попыток, а поддержки русского языка нет. Чтобы воспользоваться нейросетью, рисующей по словам, необходимо:

Запустить приложение starryai. Ввести запрос в поле «Create». Нажать кнопку «Create» и дождаться появления сообщения о готовности.

Нейросеть нарисует изображение за несколько секунд и сделает это в нескольких вариантах. Картинки получаются сносного качества, а загружаются они без водяного знака. Для продолжения использования starryai необходимо оформить подписку, что не получится сделать из России.

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Dream by WOMBO — бесплатная нейросеть по словам

Попробовать нейросеть Dream by WOMBO

Также нарисовать кота со смартфоном попробовала нейросеть Dream By Wombo, доступная на сайте dream.ai. У ее приложения довольно высокая оценка в Google Play (4.2 балла), а результат, возможно, самый адекватный среди бесплатных ИИ. К тому же Dream By Wombo быстро выполняет свою работу:

Запустите приложение Dream By Wombo. Нажмите «+». Введите свой запрос и выберите стиль изображения. Нажмите «Create» и немного подождите.

Нейросеть рисует неограниченное количество картинок, но бесплатно за раз можно получить только одну. А еще вам понадобится подписка для доступа ко всем пресетам. Оформить ее в России нельзя, но и стандартных наборов будет достаточно, чтобы оценить возможности бесплатной нейросети на Андроид.