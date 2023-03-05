Midjourney и не только. Какие нейросети бесплатно рисуют по словам

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Герман Вологжанин 0

Кажется, совсем скоро многие популярные профессии перестанут быть актуальны. В частности, потеряют свою востребованность специалисты в области графического дизайна. Зачем нанимать человека, создающего картинки, если уже сейчас существуют нейросети, рисующие по словам? Достаточно ввести запрос, а через несколько секунд искусственный интеллект сделает на его основе изображение, которое можно, например, использовать в качестве иллюстрации для текстового материала на сайте.

Midjourney и не только. Какие нейросети бесплатно рисуют по словам. Попросил нейросеть нарисовать кота со смартфоном. Посмотрите, что из этого вышло. Фото.

Попросил нейросеть нарисовать кота со смартфоном. Посмотрите, что из этого вышло

Самый известный ИИ-рисовальщик — нейросеть Midjourney. Вы наверняка натыкались на работы, созданные с ее помощью. Но одной лишь Midjourney список нейросетей, рисующих по запросу, не исчерпывается. И сегодня мы расскажем о лучших площадках, где вы совершенно бесплатно сможете создать уникальную картинку, просто введя текст.

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Как пользоваться Midjorney

Как пользоваться Midjorney. Midjourney рисует лучше остальных, но на освоение этой нейросети нужно потратить немало времени, да и бесплатно вы сделаете не более 25 картинок. Фото.

Midjourney рисует лучше остальных, но на освоение этой нейросети нужно потратить немало времени, да и бесплатно вы сделаете не более 25 картинок

Попробовать нейросеть Midjorney

В конце прошлого месяца рунет облетели образы городов глазами нейросети. Все это — дело рук Midjourney. Точнее, людей, которым удалось наставить искусственный интеллект на путь истинный для создания уникальных изображений. Наши коллеги с сайта Hi-News.ru уже рассказывали, как пользоваться Midjourney, подробно описав все нюансы взаимодействия с этой нейросетью.

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Сейчас лишь кратко пробежимся по основным аспектам. Во-первых, вам нужно зарегистрироваться в Discord, что можно сделать при помощи одноименного приложения. Тут нет ничего сложного: введите адрес почты или номер телефона, придумайте пароль и ник.

Как пользоваться Midjorney. Сначала нужно зарегистрироваться в Discord. Фото.

Сначала нужно зарегистрироваться в Discord

Во-вторых, необходимо зарегистрироваться в Midjourney, а точнее — присоединиться к одноименному боту. Для этого откройте страницу Midjourney в Discord и сделайте следующее:

  1. Нажмите «Принять приглашение», а также укажите свой пол и регион проживания.
  2. Откройте список доступных комнат, нажав на «три полоски», а затем — иконку Midjourney.
  3. Выберите одну из комнат для новичков («Newcomer Rooms»).
Как пользоваться Midjorney. Так вы попадете в комнату для создания картинок. Фото.

Так вы попадете в комнату для создания картинок

Теперь вы находитесь в комнате, где можете нарисовать картинку через Midjourney. Для этого нужно воспользоваться командой «/ imagine» и ввести описание на английском языке, после чего нажать кнопку отправки сообщения. Через несколько секунд вы получите 4 варианта изображения. Можно скачать все сразу или только один, нажав на «V» с номером нужной картинки.

Как пользоваться Midjorney. Используйте команду «/ settings», чтобы задать критерии для картинки. Фото.

Используйте команду «/ settings», чтобы задать критерии для картинки

Учтите, что бесплатно Midjourney выполнит только 25 действий, а потом придется оформить подписку. Но давайте искать дальше. Ведь есть по-настоящему бесплатные нейросети, рисующие по словам.

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Нарисовать картинку через нейросеть ruDALL-E

Нарисовать картинку через нейросеть ruDALL-E. У российской нейросети свой взгляд на мир…. Фото.

У российской нейросети свой взгляд на мир…

Попробовать нейросеть ruDALL-E

Эта нейросеть рисует по словам бесплатно. Кроме того, вам не нужна регистрация, знание иностранного языка и сложных команд. Ведь ruDALL-E — российская нейросеть, разработанная компанией Сбер и использующая несколько моделей создания изображений по запросу. Не углубляясь в подробности, сообщу, что получить к ней доступ можно на сайте rudalle.ru, а также в приложении Cалют. Воспользуемся вторым вариантом (если у вас есть аккаунт Сбер ID):

  1. Запустите Салют.
  2. Авторизуйтесь.
  3. Вызовите голосового помощника.
  4. Произнесите фразу «Запусти художника».
  5. Выберите модель (например, «Kandinsky»).
  6. Произнесите запрос на создание изображения. Допустим, «Нарисуй кота со смартфоном».
Нарисовать картинку через нейросеть ruDALL-E. За 2 часа мне так и не удалось дождаться своей картинки. Фото.

За 2 часа мне так и не удалось дождаться своей картинки

А теперь ждите. Нейросеть рисует по словам довольно долго (во всяком случае, если выбрать модель «Kandinsky»). Время ожидания составляет 10-40 минут. На сайте rudalle.ru вы получите результат быстрее:

  1. Открываем меню нажатием на «три полоски».
  2. Выбираем модель (например, «Kandinsky 2.0»).
  3. Вводим запрос, выбираем разрешение изображения и стиль.
  4. Жмем «Отправить» и ждем одну-две минуты.
Нарисовать картинку через нейросеть ruDALL-E. Сайт сделает картинку за минуту, но есть один нюанс…. Фото.

Сайт сделает картинку за минуту, но есть один нюанс…

Нейросеть нарисовала по запросу быстро, но сделала это, мягко говоря, паршиво. Ну, что есть, то есть. И на том спасибо.

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Картинка по запросу через нейросеть Craiyon

Картинка по запросу через нейросеть Craiyon. Коты в исполнении Craiyon. Фото.

Коты в исполнении Craiyon

Попробовать нейросеть Craiyon

Craiyon — еще одна бесплатная нейросеть, рисующая по запросу без регистрации. Доступна на сайте craiyon.com и в мобильном приложении Craiyon. Искусственный интеллект воспринимает только английский язык, но менее чем за минуту выдает аж 9 картинок по запросу:

  1. Откройте сайт или приложение.
  2. Введите запрос в соответствующее поле.
  3. Нажмите кнопку «Draw».
  4. Скачайте понравившуюся картинку.
Картинка по запросу через нейросеть Craiyon. Craiyon быстро создает картинку, но результат заставляет схватиться за голову. Фото.

Craiyon быстро создает картинку, но результат заставляет схватиться за голову

Увы, результат на уровне российской нейросети. Зато быстро, а среди девяти вариантов при хорошем желании наверняка получится найти что-то более-менее стоящее. Попробуйте.

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Создать картинку через нейросеть starryai

Создать картинку через нейросеть starryai. starryai рисует неплохие картинки, но бесплатными будут только 5 запросов. Фото.

starryai рисует неплохие картинки, но бесплатными будут только 5 запросов

Попробовать нейросеть starryai

Нейросеть starryai доступна в виде одноименного приложения, доступного для скачивания через Google Play. Плюсы: бесплатно, быстро и без регистрации. Минусы: только 5 попыток, а поддержки русского языка нет. Чтобы воспользоваться нейросетью, рисующей по словам, необходимо:

  1. Запустить приложение starryai.
  2. Ввести запрос в поле «Create».
  3. Нажать кнопку «Create» и дождаться появления сообщения о готовности.
Создать картинку через нейросеть starryai. Приложение делает неплохие картинки, но приходится экономить попытки. Фото.

Приложение делает неплохие картинки, но приходится экономить попытки

Нейросеть нарисует изображение за несколько секунд и сделает это в нескольких вариантах. Картинки получаются сносного качества, а загружаются они без водяного знака. Для продолжения использования starryai необходимо оформить подписку, что не получится сделать из России.

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Dream by WOMBO — бесплатная нейросеть по словам

Dream by WOMBO — бесплатная нейросеть по словам. Относительно адекватная нейросеть для смартфонов. Фото.

Относительно адекватная нейросеть для смартфонов

Попробовать нейросеть Dream by WOMBO

Также нарисовать кота со смартфоном попробовала нейросеть Dream By Wombo, доступная на сайте dream.ai. У ее приложения довольно высокая оценка в Google Play (4.2 балла), а результат, возможно, самый адекватный среди бесплатных ИИ. К тому же Dream By Wombo быстро выполняет свою работу:

  1. Запустите приложение Dream By Wombo.
  2. Нажмите «+».
  3. Введите свой запрос и выберите стиль изображения.
  4. Нажмите «Create» и немного подождите.
Dream by WOMBO — бесплатная нейросеть по словам. Для улучшения точности можно загрузить свой пример. Фото.

Для улучшения точности можно загрузить свой пример

Нейросеть рисует неограниченное количество картинок, но бесплатно за раз можно получить только одну. А еще вам понадобится подписка для доступа ко всем пресетам. Оформить ее в России нельзя, но и стандартных наборов будет достаточно, чтобы оценить возможности бесплатной нейросети на Андроид.

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