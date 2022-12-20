Нейросеть PREQUEL рисует по фото. Как Lensa, только бесплатно

В последнее время огромную популярность набирают нейросети, которые рисуют по фото. Они позволяют сделать из банальной фотографии настоящее произведение искусства или просто посмеяться над тем, как ИИ превращает самого обычного человека не то в зомби, не то в нави с планеты Пандора. Мы уже рассказывали о приложении Lensa, делающем из фото красивую аватарку, но есть и другая похожая программа — PREQUEL. В отличие от Lensa, она бесплатная, однако за этим очевидным достоинством скрывается масса нюансов, о которых следует знать каждому из вас.

Бесплатная нейросеть PREQUEL

Скачать PREQUEL можно через Google Play или любой другой аппстор. Там же вы ознакомитесь с отзывами, а они у этой программы исключительно положительные: 4.6/5 против 3.3/5 у приложения Lensa. Замах, как говорится, на рубль. А что с ударом?

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PREQUEL бьет по живому, поскольку 90% эффектов, доступных в приложении, ориентировано на девушек. Мы парни не из робкого десятка, так что будем экспериментировать с образом. Ну, как вам?

Согласен, результат, мягко говоря, спорный. Но не будем забывать, что целевая аудитория подобных приложений — отнюдь не мужики с завода. Хотя и для них в PREQUEL есть хороший пресет. Называется он «Zombie» и превращает любого трудягу в человека, вышедшего за минералкой 1-го января.

И все это нейросеть PREQUEL делает бесплатно. Правда, не без оговорок. По умолчанию пользователю доступно ограниченное количество эффектов. Понять, что тот или иной пресет доступен только после оформления подписки, удается не сразу, из-за чего много времени уходит впустую. Кроме того, бесплатно можно сохранить только 3 картинки за 12 часов, и каждая из них будет сопровождаться характерной подписью PREQUEL. Но это меньшая из проблем, так как удалить водяной знак с фото не составит труда, если прочитать наш тематический материал.

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У приложения PREQUEL есть два тарифных плана:

279 руб/нед;

2 490 руб/год.

Однако оплатить подписку можно только через Google Play, чего в России сделать, к сожалению, нельзя. То же самое касается другой опции — Fantastic AI Avatars. По аналогии с приложением Lensa она предлагает вам выбрать 10-20 фотографий, чтобы превратить их в мультяшные портреты:

50 аватаров — 159 рублей;

100 аватаров — 249 рублей;

200 аватаров — 359 рублей.

Эти цены сразу же можете выбросить из головы, так как при попытке совершить платеж вы увидите на экране сообщение «Работа платежной системы Google Play в настоящее время приостановлена на территории России».

Как пользоваться нейросетью PREQUEL

При всех недостатках нейросетью PREQUEL все-таки можно пользоваться. Так, если вы захотите нарисовать портрет по фото или просто поэкспериментировать с образом, действуйте по инструкции:

Запустите PREQUEL. Выберете эффект. Загрузите фото. Сохраните итоговое изображение.

Можно пойти и другим путем, сначала загрузив картинку. Для этого на главном экране приложения нужно нажать кнопку «+». Далее выбирайте эффект и пользуйтесь другими опциями редактирования фото. Здесь есть, где разгуляться.

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Если вы вдруг живете не в России и хотите получить от PREQUEL набор аватаров, как это делает Lensa, нажмите кнопку «Начать» на главном экране, загрузите 10-20 фотографий и оплатите услугу. Учтите, что нейросеть плохо справляется с распознаванием лиц в очках и делает портреты только для одного человека.

Какая нейросеть рисует по фото

Что Lensa, что PREQUEL — это не уникальные приложения, позволяющие прогнать фото через нейросеть. В Google Play есть масса других похожих программ, которые в отдельных аспектах будут даже лучше более раскрученного софта:

Отдельного упоминания заслуживает приложение Photo Lab. Здесь можно попытаться создать аватар, который хотя бы не заставляет усомниться в гендерной принадлежности человека на фото. И на том спасибо.

Внутри Photo Lab представлено какое-то немыслимое количество пресетов, которыми действительно можно воспользоваться бесплатно без заметных ограничений. Да, на фото будет водяной знак. Но разве это серьезная проблема?

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Как бы то ни было, Photo Lab — приложение с нейросетью для забавы, не имеющее практической пользы. А вот нейросети, улучшающие качество фото, — куда более нужный софт. Познакомьтесь с нашим тематическим материалом и узнайте, что на самом деле умеет искусственный интеллект.