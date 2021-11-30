Названы лучшие приложения и игры 2021 года по версии Google

Как это обычно бывает, конец года — время подведения итогов. Google не отстает от общего тренда и каждый раз примерно в это время называет лучшие приложения и игры, которые были в уходящем году. Вот и сейчас Google объявила победителей конкурса Best of Play за 2021 год, выделив ключевые приложения и игры, которые, по мнению компании, внесли самый положительный вклад в мир мобильных устройств в уходящем году. Пусть до 31 декабря еще месяц, но тем интересней, что лучшими программными продуктами мы можем воспользоваться уже сейчас.

Лучшее в Google Play

Впервые в этом году Google расширила список наград за пределы платформы смартфонов Android, включив в них приложения и игры для планшетов, Wear OS и даже Google TV. Награды присуждаются за инновации в разработке приложений и игр, и при выборе победителей Google ищет тех, кто бросают вызов нормам, ”вводя уникальные особенности игрового процесса и предоставляя пользователям невиданные ранее возможности”.

Лучгая игра для Android 2021

Pokémon Unite получила награду за лучшую игру года в 2021 году, обойдя победителей предыдущих лет, таких, как Genshin Impact (2020), Call of Duty: Mobile (2019) и PUBG Mobile (2018). Google назвала динамичный игровой процесс и кроссплатформенность Pokémon Unite ее ключевыми достоинствами, а также отметила независимых разработчиков, которые, по ее словам, ”создают творческий и личный игровой опыт”. В этом году второе место заняли инди-разработчики с продуктами Bird Alone и Donut County.

Для всех, кто работал над игрой, большая честь получить такую ​​награду. Мы попытались выделить лучшие стороны жанра MOBA, чтобы создать новый вид игры — сказал Масааки Хосино, поблагодарив Google за признание.

Он также признал, что ”не уверен, что игра будет хорошо принята игроками по всему миру”. Создатель Pokémon Unite говорит, что он очень рад получить подтверждение того, что его команда находится на правильном пути, и планирует продолжать улучшать игру, делая ее еще более увлекательной.

Сервис Google Play также назвал победителей в пяти других отдельных категориях, включая ”Лучшее соревновательные игры”, ”Лучшее прорывные игры”, ”Лучшие инди-игры”, ”Лучшие игры на каждый день” и впервые ”Лучшие игры для планшетов”.

Самая популярная игра в Google Play

В очередной раз Google также учредила награду ”Выбор пользователей”, чтобы дать тем, кто заходит в Google Play, возможность высказаться, проголосовав за то, что они сами считают лучшим. В этом году в голосовании победа досталась Garena Free Fire MAX. Предыдущие обладатели награды: SpongeBob: Krusty Cook-Off (2020), Call of Duty: Mobile (2019) и PUBG Mobile (2018). Хотя выбор пользователей в 2018 и 2019 годах совпал с выбором Google игры года, в 2020 и 2021 годах мнения разделились.

Лучшие приложения для Android

Что касается приложений, Google отметила, что приложения, ориентированные на личностный рост, по-прежнему пользуются высоким спросом в течение 2021 года, и наименование победителя отражает это замечание.

Персонализированное приложение для медитации Balance от Elevate Labs было признано лучшим игровым приложением 2021 года, за ним так же расположились другие персональные велнесс-приложения. Moonly предоставляет советы и рекомендации, основанные на лунном календаре, а Laughscape использует смех, чтобы помочь людям улучшить свою медитацию.

Джесси Пикард, основатель и генеральный директор Elevate Labs, сказал, что его команда была рада получить награду Google, добавив: ”Мы создали Balance, думая о каждом отдельном человеке. Нет двух одинаковых людей, и мы хотели создать индивидуальную программу психологического благополучия, которая могла бы отражать и поддерживать эти особые различия”.

ТОП приложений в Google Play

Редакционная группа Google Play также назвала победителей (21 приложение) в восьми категориях, включая ”Лучшие повседневные приложения”, ”Лучшее для развлечений”, ”Самое недооцененное” и ”Лучшие для личного роста”. Планшеты так же были отмечены в номиншиации ”Лучшие приложения для планшетов”.

Приводить полный список и рассказывать о каждом приложении можно долго, но лучше посмотреть из в разделе ”Лучшее за 2021 год” в Google Play. Там же их можно будет сразу скачать, чтобы проверить на себе, почему они заняли столь почетные места и были удостоены такой высокой в своей категории награды.