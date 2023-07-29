Официальное приложение ChatGPT вышло на Android. Как им пользоваться в России

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Герман Вологжанин

Нейросеть ChatGPT, которая генерирует текст, находится на слуху с начала 2023 года, однако долгое время пользоваться ею можно было исключительно через браузер, что создавало определенные неудобства. К счастью, в конце июля появилось приложение ChatGPT на Андроид. Теперь вы можете установить его на свой смартфон или планшет и взаимодействовать с искусственным интеллектом, где бы ни находились. Правда, в России ChatGPT имеет массу ограничений, сказывающихся как на загрузке приложения, так и на использовании нейросети.

Официальное приложение ChatGPT вышло на Android. Как им пользоваться в России. Вышло единственное официальное приложение ChatGPT на Android. Фото.

Вышло единственное официальное приложение ChatGPT на Android

Как установить ChatGPT в России

Выход официального приложения ChatGPT для устройств на операционной системе Android был анонсирован 26 июля 2023 года. С этого дня программа начала появляться в Google Play. Но вот незадача: если вы попытаетесь скачать ChatGPT в России, перейдя на страницу приложения, то увидите пояснение, что оно недоступно в вашей стране. Ограничение легко обойти, создав иностранный аккаунт Google:

  1. Через настройки смартфона очистите данные приложений «Google Play» и «Сервисы Google Play».
  2. Включите VPN на телефоне, выбрав одну из стран, где работает ChatGPT (большинство европейских государств за исключением России, США, Канада и другие).
  3. Запустите Google Play.
  4. Тапните по иконке своей учетной записи и нажмите «Добавить аккаунт».
  5. Укажите имя и дату рождения, а также придумайте пароль.
  6. На этапе ввода номера нажмите «Пропустить».
Как установить ChatGPT в России. Действуйте в строгом соответствии с указанным алгоритмом. Фото.

Действуйте в строгом соответствии с указанным алгоритмом

Если все сделано верно, то у вас получится установить ChatGPT в России. Просто перейдите на страницу приложения в Google Play и нажмите на кнопку загрузки.

Скачать ChatGPT на Android

Если вы увидите предупреждение о недоступности приложения в вашей стране, сделайте сброс сервисов Google Play и повторите попытку. Также подобное сообщение может появиться, если вы допустили ошибку на одном из этапов создания аккаунта.

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Регистрация в ChatGPT из России

Если у вас уже есть аккаунт ChatGPT, то вы без труда сможете в него войти. Для этого достаточно выбрать нужный вариант авторизации. Регистрация в ChatGPT из России — отдельная тема. В нашей стране нейросеть не работает, и у вас не получится создать аккаунт с помощью местного номера. Но выход есть:

  1. Запустите приложение ChatGPT (работает только через VPN).
  2. Нажмите кнопку «Continue With Google».
  3. Авторизуйтесь в своем Гугл-аккаунте.
  4. Купите виртуальный номер для регистрации в ChatGPT и укажите его в окне ввода.
  5. Вернитесь на сайт, где приобретали виртуальный номер, и скопируйте код в специальное поле приложения ChatGPT, чтобы завершить регистрацию.
Регистрация в ChatGPT из России. Зарегистрировать аккаунт на российский номер не получится. Фото.

Зарегистрировать аккаунт на российский номер не получится

При возникновении проблем с созданием аккаунта (например, если приложение вылетает), попробуйте зарегистрироваться через сайт chat.openai.com, нажав кнопку «Sign Out». Также можно повторить попытку в приложении, предварительно очистив оперативную память или поменяв VPN-сервер.

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Нейросеть, генерирующая текст, является бесплатной. Это касается базовой модели искусственного интеллекта GPT-3.5. Для доступа к GPT-4 нужно оформить подписку ChatGPT Plus. Сделать это можно только при помощи карты иностранного банка. Стоимость подписки — $20 (~ 1 800 ₽).

Обзор официального приложения ChatGPT

Мобильное приложение ChatGPT намного удобнее веб-версии. После авторизации перед вами появится окно чата, где вы сможете поставить искусственному интеллекту первую задачу. Для этого нужно написать запрос или наговорить его, нажав кнопку с микрофоном. Чтобы отправить сообщение, нажмите на стрелку.

Обзор официального приложения ChatGPT. Выбрать модель искусственного интеллекта получится только перед отправкой первого сообщения в чат. Фото.

Выбрать модель искусственного интеллекта получится только перед отправкой первого сообщения в чат

В верхней части экрана доступно переключение с GPT-3.5 на GPT-4. Но сделать это можно только в начале общения. Чтобы воспользоваться другой моделью, вам понадобится создать новый чат:

  1. Вызовите меню приложения нажатием на «три полоски» в левом верхнем углу.
  2. Нажмите кнопку «+ New Chat».
  3. Начните общение.
Обзор официального приложения ChatGPT. Чтобы начать новый чат, сначала нужно открыть меню приложения. Фото.

Чтобы начать новый чат, сначала нужно открыть меню приложения

Также вы можете познакомиться с историей чатов, перейдя в раздел «History». Здесь отобразятся все переписки, в том числе и те, которые велись через веб-версию ChatGPT. Удалить чат можно через этот раздел, задержав на нем палец и нажав кнопку «Delete». В настройках (раздел «Settings») нет ничего интересного: только оформление подписки, переключение с темной темы на светлую и выбор языка (изначально определяется автоматически).

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Правда ли, что ChatGPT стал тупее

С начала этого года я время от времени пользуюсь ChatGPT. В апреле вы даже могли прочитать текст о моем опыте взаимодействия с искусственным интеллектом, где я поделился секретом, как нейросеть написала текст для сайта AndroidInsider.ru.

Правда ли, что ChatGPT стал тупее. Фактура пропала, но речь стала живее. Фото.

Фактура пропала, но речь стала живее

По прошествии нескольких месяцев я могу выделить положительные изменения нейросети GPT-4, которые бросились мне в глаза:

  • чат-бот стал генерировать текст заметно быстрее;
  • теперь продвинутая модель пишет текст целиком, то есть ее не надо подгонять;
  • русская письменная речь чат-бота стала более живой, а еще увеличился словарный запас.

Вместе с тем многие люди, включая ученых из Стэнфордского университета, заметили снижение точности результатов. Я могу подтвердить это лишь частично, отметив меньшее количество фактуры в сценарии, когда нейросети ставится задача написать текст. Посмотрим, что будет с ChatGPT дальше…

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