Официальное приложение ChatGPT вышло на Android. Как им пользоваться в России

Нейросеть ChatGPT, которая генерирует текст, находится на слуху с начала 2023 года, однако долгое время пользоваться ею можно было исключительно через браузер, что создавало определенные неудобства. К счастью, в конце июля появилось приложение ChatGPT на Андроид. Теперь вы можете установить его на свой смартфон или планшет и взаимодействовать с искусственным интеллектом, где бы ни находились. Правда, в России ChatGPT имеет массу ограничений, сказывающихся как на загрузке приложения, так и на использовании нейросети.

Как установить ChatGPT в России

Выход официального приложения ChatGPT для устройств на операционной системе Android был анонсирован 26 июля 2023 года. С этого дня программа начала появляться в Google Play. Но вот незадача: если вы попытаетесь скачать ChatGPT в России, перейдя на страницу приложения, то увидите пояснение, что оно недоступно в вашей стране. Ограничение легко обойти, создав иностранный аккаунт Google:

Через настройки смартфона очистите данные приложений «Google Play» и «Сервисы Google Play». Включите VPN на телефоне, выбрав одну из стран, где работает ChatGPT (большинство европейских государств за исключением России, США, Канада и другие). Запустите Google Play. Тапните по иконке своей учетной записи и нажмите «Добавить аккаунт». Укажите имя и дату рождения, а также придумайте пароль. На этапе ввода номера нажмите «Пропустить».

Если все сделано верно, то у вас получится установить ChatGPT в России. Просто перейдите на страницу приложения в Google Play и нажмите на кнопку загрузки.

Скачать ChatGPT на Android

Если вы увидите предупреждение о недоступности приложения в вашей стране, сделайте сброс сервисов Google Play и повторите попытку. Также подобное сообщение может появиться, если вы допустили ошибку на одном из этапов создания аккаунта.

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Регистрация в ChatGPT из России

Если у вас уже есть аккаунт ChatGPT, то вы без труда сможете в него войти. Для этого достаточно выбрать нужный вариант авторизации. Регистрация в ChatGPT из России — отдельная тема. В нашей стране нейросеть не работает, и у вас не получится создать аккаунт с помощью местного номера. Но выход есть:

Запустите приложение ChatGPT (работает только через VPN). Нажмите кнопку «Continue With Google». Авторизуйтесь в своем Гугл-аккаунте. Купите виртуальный номер для регистрации в ChatGPT и укажите его в окне ввода. Вернитесь на сайт, где приобретали виртуальный номер, и скопируйте код в специальное поле приложения ChatGPT, чтобы завершить регистрацию.

При возникновении проблем с созданием аккаунта (например, если приложение вылетает), попробуйте зарегистрироваться через сайт chat.openai.com, нажав кнопку «Sign Out». Также можно повторить попытку в приложении, предварительно очистив оперативную память или поменяв VPN-сервер.

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Нейросеть, генерирующая текст, является бесплатной. Это касается базовой модели искусственного интеллекта GPT-3.5. Для доступа к GPT-4 нужно оформить подписку ChatGPT Plus. Сделать это можно только при помощи карты иностранного банка. Стоимость подписки — $20 (~ 1 800 ₽).

Обзор официального приложения ChatGPT

Мобильное приложение ChatGPT намного удобнее веб-версии. После авторизации перед вами появится окно чата, где вы сможете поставить искусственному интеллекту первую задачу. Для этого нужно написать запрос или наговорить его, нажав кнопку с микрофоном. Чтобы отправить сообщение, нажмите на стрелку.

В верхней части экрана доступно переключение с GPT-3.5 на GPT-4. Но сделать это можно только в начале общения. Чтобы воспользоваться другой моделью, вам понадобится создать новый чат:

Вызовите меню приложения нажатием на «три полоски» в левом верхнем углу. Нажмите кнопку «+ New Chat». Начните общение.

Также вы можете познакомиться с историей чатов, перейдя в раздел «History». Здесь отобразятся все переписки, в том числе и те, которые велись через веб-версию ChatGPT. Удалить чат можно через этот раздел, задержав на нем палец и нажав кнопку «Delete». В настройках (раздел «Settings») нет ничего интересного: только оформление подписки, переключение с темной темы на светлую и выбор языка (изначально определяется автоматически).

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Правда ли, что ChatGPT стал тупее

С начала этого года я время от времени пользуюсь ChatGPT. В апреле вы даже могли прочитать текст о моем опыте взаимодействия с искусственным интеллектом, где я поделился секретом, как нейросеть написала текст для сайта AndroidInsider.ru.

По прошествии нескольких месяцев я могу выделить положительные изменения нейросети GPT-4, которые бросились мне в глаза:

чат-бот стал генерировать текст заметно быстрее;

теперь продвинутая модель пишет текст целиком, то есть ее не надо подгонять;

русская письменная речь чат-бота стала более живой, а еще увеличился словарный запас.

Вместе с тем многие люди, включая ученых из Стэнфордского университета, заметили снижение точности результатов. Я могу подтвердить это лишь частично, отметив меньшее количество фактуры в сценарии, когда нейросети ставится задача написать текст. Посмотрим, что будет с ChatGPT дальше…