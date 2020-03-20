У каждого своя история о том, как он первый раз встретился с VPN. Многие просто пользовались им на постоянной основе, а другие даже не поняли для чего это вообще нужно. Тем не менее VPN позволяет не только спрятаться в сети, но и обойти многие региональные запреты, и даже сэкономить деньги. Например, многие сайты и сервисы просто недоступны на территории России. Посетить их без VPN не получится. Иногда некоторые сервисы, например, по продаже билетов устанавливают разные цены для жителей разных стран. В этом случае VPN позволяет притвориться жителем другой страны и получить более низкую цену. Ну и, конечно, не стоит забывать о безопасности, которая при использовании VPN существенно выше, особенно в сетях, предоставляемых в общественном месте. Все это VPN, который иногда просто незаменим.

Какой VPN выбрать для смартфона

В первую очередь, стоит понимать, что бесплатный сыр только в мышеловке и вас легко могут обмануть. Несколько примеров этого мы уже приводили. Любой крупный сервис VPN представляет из себя огромную мировую сеть серверов и вычислительных центров. Все это стоит очень больших денег и, как бы нам этого не хотелось, никто не будет платить эти деньги за нас, тем более, что один сервер стоит около 200 — 500 долларов в месяц. В итоге, за всю сеть набегает стоимость в несколько сотен тысяч долларов в месяц и это не считая обслуживания, разработчиков, дизайнеров, создателей приложения и поддержания работоспособности. Создатели сервиса все равно заработают и получат свои деньги, вопрос, как?

В частности, они могут подворовывать ваши данные, которые проходят через них. Совсем не обязательно это будут данные банковских карт и платежных приложений. Это уже мошенничество и связываться с этим никто не будет. А вот проанализировать ваш трафик и продать данные рекламным сервисам — это запросто. Кроме этого, могут быть перехвачены ваши контакты, которые тоже найдут, как использовать.

Если у вас украли смартфон, найти его можно. Надо только следовать этой инструкции.

Платные сервисы в этом плане являются совсем другим делом. Они дорожат своей репутацией, так как беря плату с пользователей, заработают больше, чем на стороне. Если цена небольшая, проще заплатить и получить доступ к безлимитному трафику на большой скорости.

Минусы бесплатных VPN

Кроме перечисленных выше проблем с безопасностью, которые обязательно сопровождают бесплатные сервисы VPN, есть и другие причины не пользоваться ими.

В первую очередь, среди таких причин стоит назвать меньшее в сравнении с платными аналогами количество серверов. Это приводит к медленной и нестабильной работе, а также к невозможности выбрать серверы в некоторых странах мира, которые могут понадобиться. Это важно, ведь к стабильности за последнее время мы уже привыкли и у нас есть повод.

Кроме рекламодателей, ваши данные могут попасть и у другим лицам. Они в некотором роде попадают на биржу и получит их тот, кто за них заплатит. Во многих случаях вы об этом не узнаете, но понять, что информацию о ваших запросах получили рекламодатели, можно, если в выдаче начнет появляться информация на основании ваших поисковых запросов.

Кроме этого, бесплатные сервисы очень часто сами закидывают вас рекламой, даже не давая возможности пропустить ее. В сочетании с невысокой скоростью работы, это может привести к тому, что нужную страницу вы дождетесь очень не скоро.

А ещё большинство бесплатных сервисов работает через Китай, который уже много лет признается главным “наплевателем” на конфиденциальность информации. Не многие захотят передавать туда свои данные.

Многие бесплатные сервисы не раскрывают вообще никакую информацию касательно своей деятельности. Даже соглашение с пользователем у них больше “для галочки”. Хорошие сервисы обязательно расписывают все подробно и обязательно указывают, что их политика предусматривает отсутствие журналов, что гарантирует то, что ваши личные данные никто не сохранит.

Чтобы никто не получил доступ к вашим данным, если у вас украли смартфон, вот, что надо сделать.

Опасные VPN для смартфона

Относительно недавно был разоблачен один из крупнейших поставщиков бесплатного VPN — Hola. Он мог похвастаться более чем 50 миллионами установок, но продавал активность своих пользователей третьим лицам. Для продажи использовался сторонний сервис под названием Luminati. Это лишний раз доказывает, что бесплатные VPN в той или иной мере все равно опасны. Вас даже не спасут старания разработчиков Android.

Как выбрать платный VPN

Из вышесказанного можно сделать вывод, что единственным минусом платного VPN является то, что за него надо платить. Многим придется пересилить себя, но оно того стоит.

Я пользовался несколькими подобными сервисами от разных команд, но в итоге понял, что за небольшую сумму в месяц куда проще один раз его включить и всегда быть в безопасности, чем каждый раз включать и выключать защиту.

В последнее время я начал пользоваться VPN от Surfshark. Этот сервис не только выполняет свою основную функцию, но и предлагает множество полезных дополнительных возможностей. Например, автоматическое отключение соединения в случае отключения от VPN-сервера и возможность пользоваться не только физическими, но и виртуальными точками.

Для большей безопасности Surfshark может отслеживать вредоносное ПО, блокировать рекламу и имеет шифрование с 256-битными ключами AES. Для некоторых потоковых сервисов, например, Netflix и Spotify важно стабильное подключение, иначе при “отваливании” VPN трансляция прервется. Surfshark имеет функцию автоподключения, которая решит эту проблему незаметно для пользователя.

Самое приятное, что при оформлении подписки на два года этот VPN стоит всего 1,99 доллара в месяц. Даже с подскочившим курсом это дешевле, чем подписка на Яндекс Плюс, три литра бензина, три поездки на метро, шаурма, пара бутылок светлого или чашка кофе в хорошей кофейне.

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К чему я все это? А к тому, что безопасность и конфиденциальность, о которых мы так много говорим, находятся от нас не просто на расстоянии вытянутой руки, а даже еще ближе. За такие деньги точно не жалко ее попробовать. Тем более есть 30-дневная гарантия возврата денег.

Если вы серьезно относитесь к конфиденциальности в интернете, вы наверняка задумываетесь в том, какому сервису доверить свои трафик и свои данные.

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