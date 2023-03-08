Полезные функции приложения Почта России. Посмотрите сами и покажите бабушке

Наверное, нет в нашей стране столь же противоречивой компании, как Почта России. Многие люди ненавидят ее за длинные очереди, медлительность и хамство сотрудников, потерю посылок и писем. В то же время стоит признать, что компания пускай и постепенно, но все-таки меняется в лучшую сторону. В этом есть большая заслуга приложения Почты России. Если внимательно к нему приглядеться, внутри получится найти немало интересных функций, которые если и не изменят ваше отношение к ПР, то как минимум сгладят углы.

Где скачать приложение Почта России

Приложение Почта России доступно для скачивания через магазин Google Play. Откройте страницу программы в Play Маркете и нажмите кнопку «Установить». Также вы сможете загрузить приложение через AppGallery, если в вашем распоряжении находится смартфон HUAWEI.

Установить Почту России через Google Play

Установить Почту России через AppGallery

После того, как вы бесплатно скачаете приложение Почты России, откроются все его возможности. Но, прежде чем с ними познакомиться, настоятельно рекомендую зарегистрироваться или войти в уже существующий аккаунт.

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Вход в личный кабинет Почты России

Когда вы впервые откроете приложение, то увидите перед собой совершенно пустую вкладку «Почта», где мог бы отображаться архив ваших посылок. Чтобы загрузить все данные и иметь возможность получать к ним доступ с любого устройства, необходимо зарегистрироваться в Почте России:

Откройте вкладку «Еще». Перейдите в раздел «Вход и регистрация». Укажите номер телефона (адрес электронной почты) и пароль, если аккаунт уже есть. Нажмите кнопку «Зарегистрироваться», если хотите создать учетную запись за одну минуту. Введите свой номер телефона и придумайте пароль. Нажмите кнопку «Зарегистрироваться», чтобы сохранить данные для своего аккаунта.

Ничего сложного. В дальнейшем список отправлений для отслеживания будет автоматически пополняться, если при оформлении письма или посылки отправитель указал тот номер, который вы использовали для входа в личный кабинет Почты России.

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Как отследить посылку Почты России номеру

Ранее я уже отметил, что после авторизации список отправлений в приложении автоматически пополняется. Но при желании вы всегда можете отследить посылку без регистрации:

Прикоснитесь к полю «Найти отправление». Введите трек-номер. Нажмите на галочку.

Еще один вариант — сканирование штрих-кода адресного бланка. Тогда вводить трек-номер вручную не получится. Но еще раз замечу, что намного удобнее отслеживать письма и посылки Почты России, выполнив предварительный вход. Тогда вообще никаких лишних движений делать не придется.

Как получить посылку на почте

Помните, как раньше приходилось получать посылки? Ждешь извещения, которое почтальон приносит с запозданием, идешь на почту, отдаешь бумажку сотруднику и смотришь, как медленно он набирает трек-номер, пытаясь найти его в базе. На все это уходит много времени, но приложение Почта России изменило правила игры.

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Во-первых, теперь вам не нужно проверять почтовый ящик в ожидании извещения. На смартфон поступит СМС-сообщение с текстом о том, что отправление прибыло в пункт получения. Но еще лучше, если вы предварительно включите уведомления от Почты России:

Запустите приложение. Перейдите во вкладку «Еще». Откройте раздел «Настройки». Включите Push-уведомления.

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Во-вторых, при получении посылки вам не нужно диктовать трек-номер или ждать, когда сотрудник отделения перепишет его. Сейчас все намного проще. Если вы нажмете на название своего отправления в приложении, то увидите не только адрес нужного отделения, но и штрих-код. Покажите его сотруднику Почты России, он моментально отсканирует номер и сразу найдет письмо или посылку.

Чтобы подтвердить получение посылки, вам не придется предъявлять паспорт или расписываться. Через несколько секунд в приложении появится Push-уведомление с кодом, который нужно сообщить сотруднику, после чего вы можете смело отправляться домой, потирая руки в ожидании распаковки.

Как получить посылку за другого человека

Несмотря на то, что посылки на почте хранятся 7-30 дней в зависимости от отправления, порой не удается выкроить время для получения заветной посылки. В подобной ситуации выручает электронная доверенность Почты России. Посмотрите, как она работает:

Откройте вкладку «Еще». Перейдите в раздел «Мой профиль». Пролистайте страницу вниз и нажмите на пункт «Электронная подпись». Теперь перейдите в раздел «Электронные доверенности». На этой странице создайте доверенность, указав номер телефона доверенного лица, а также срок действия полномочий.

Также на странице отправления в приложении будет отображаться кнопка «Выдать другому». Здесь вам понадобится выбрать одно из своих доверенных лиц, которое и получит посылку, предъявив штрих-код или трек-номер.

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Доставка на дом от Почты России

Еще один способ получить посылку, если не получается найти время на посещение отделения, — оформить доставку на дом от Почты России. Сделать это можно в приложении на странице отправления. Здесь вы найдете кнопку «Доставить эту посылку на дом».

Нажав кнопку, вы сможете заказать доставку почтальоном или курьером. Обратите внимание, что услуга платная. Почтальон попросит 100 рублей, а расценки курьера зависят от тарифов его компании.

Как записаться в отделение Почты России

К сожалению, ПР так и не удалось побороть проблему длинных очередей. Будем честны, они имеют место. Но есть прекрасный способ попасть в отделение Почты России без очереди: заранее записаться. Тогда вас обслужат в индивидуальном порядке, а перед этим нужно:

Запустить приложение. Перейти в раздел «Отделения». Выбрать нужное отделение на карте. Нажать кнопку «Записаться в отделение». Указать цель визита, дату и время посещения.

Не важно, с какой целью вы планируете посетить почту: получить посылку, отправить письмо или купить банку тушенки. В любом случае вас обслужат без очереди. Но только при условии оформления предварительной записи, которая, кстати, является бесплатной.

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Как отправить посылку Почтой России

Посылки и письма мы не только получаем, но и отправляем. Даже при условии, что ранее вы записались, при посещении отделения придется размашистым почерком заполнять бланк для подготовки отправки. Но всего этого можно избежать, сделав несколько простых шагов для правильной отправки посылки Почтой России:

Откройте вкладку «Отправка». Выберите, что нужно отправить: посылку или письмо. Введите адрес отправителя и получателя, а также укажите вес посылки. Выберите вариант доставки, способ оплаты и при необходимости оформите дополнительные услуги. Нажмите кнопку «Продолжить». Укажите ФИО получателя и его номер телефона. Нажмите «Оформить».

Чтобы отправить письмо через приложение, нужно предварительно авторизоваться на Госуслугах.

Теперь вам останется посетить отделение Почты России, где по предварительной записи вы сможете без очереди отправить хоть десяток самых разных посылок. Если идти до отделения нет никакого желания, вызовите курьера через одноименную вкладку приложения Почта России. Удобно ведь!