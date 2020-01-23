Android – платформа, очень богатая настройками, которые позволяют сконфигурировать работу смартфона ровно так, как нужно пользователю. Однако именно это становится отталкивающим фактором для тех, кто не слишком близко знаком с особенностями функционирования мобильных операционных систем. Ещё бы, ведь всегда проще следовать уже назначенному сценарию использования и не иметь возможности на что-либо повлиять, как это происходит на iOS. Но такой подход хорош только на первых порах, потому что вполне естественно со временем начинать хотеть чего-то большего, тем более что иногда это жизненно необходимо.

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Режим многозадачности на Android, несмотря на то что имеет то же предназначение, что и на iOS, имеет ряд ключевых отличий. На Android системные алгоритмы сами анализируют наиболее энергоёмкие приложения и либо предупреждают пользователя о том, что их нужно закрыть, либо делают это самостоятельно. Но вся соль в том, что прошивки некоторых смартфонов устроены таким образом, что если приложение не работает в фоновом режиме, оно теряет возможность обновляться, рассылать уведомления и вообще как-либо сообщаться с пользоваться. Кажется, что его нет совсем.

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К счастью, пользователям устройств на базе «зелёного робота» доступна возможность не только принудительно выгрузить определённые приложения, но и запретить им это делать даже при исчерпании оперативной памяти. Тогда вместо них система будет просто выгружать другие программы, а те, которые находятся в приоритете, продолжат работать. Другое дело, что не все знают, как повысить приоритет нужной программы и наконец заставить её работать так, как она должна была работать по умолчанию, но почему-то показывает свой характер.

Как включить приложение в фоновом режиме

Перейдите в «Настройки» — «Приложения» и найдите нужную программу в списке установленного софта;

Откройте вкладку нужного приложения и перейдите в раздел «Сведения энергопотребления»;

В открывшемся окне найдите пункт «Запуск приложений» и откройте его;

Отключите автоуправление запуском и включите параметры «Автозапуск», «Косвенный запуск» и «Работа в фоновом режиме».

Запусите нужное приложение и перейдите в меню многозадачности, найдите его в списке и свайпните по нему вниз – это закрепит его в памяти.

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После этого приложение или приложения в зависимости от того, сколько их, перестанут выгружаться из памяти как при повышенном расходе энергии аккумулятора, так и при массовом закрытии всех открытых программ в меню многозадачности. Это решит проблему с уведомлениями, которые могут не приходить из-за того, что система не имеет возможности обеспечивать фоновую работу софта, и вы будете постоянно в курсе всех событий, которые прежде рисковали пропустить. Поэтому в первую очередь стоит перейти на ручное управление клиентов социальных сетей, мессенджеров и приложений почты, уведомления от которых крайне важны.

Почему быстро разряжается смартфон

Однако будьте внимательны. Из-за того, что система теряет возможность автоматически выгружать приложения из памяти при перерасходе ресурсов, это может негативно отразиться на времени автономной работы смартфона. В этой связи мы бы рекомендовали не увлекаться и не переходить на ручное управление слишком большого количества программ. В противном случае вы рискуете столкнуться с тем, что зарядка вашего аппарата будет вылетать в трубу в считанные часы после отключения от сети электропитания.