Полезные приложения для Андроид на все случаи жизни, которых точно нет на твоем смартфоне

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Иван Герасимов

Google Play предоставляет доступ к такому количеству приложений, что обладатели iPhone могут только позавидовать! При этом многие владельцы Андроид-смартфонов забывают об этом или попросту не обращают внимания, из-за чего их устройства не раскрывают весь свой потенциал, а набор программ остается скудным. Если хотите попробовать что-то новое, то эта статья для вас: в ней мы собрали бесплатные приложения из Гугл Плей на все случаи жизни. Среди них найдете и полезные справочники, и утилиты для проверки смартфона, и даже программы с необычными тренировками, которые запустятся даже на не самом производительном устройстве.

Полезные приложения для Андроид на все случаи жизни, которых точно нет на твоем смартфоне. Скорее смотри, что скачать на смартфон на этой неделе! Фото.

Скорее смотри, что скачать на смартфон на этой неделе!

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Picture Mushroom — приложение для определения грибов

Лето постепенно приближается к экватору, а это значит, что впереди нас ждет горячий грибной сезон. Знатоки этого дела прекрасно разбираются в типах грибов и том, где их собирать, а вот новички могут столкнуться с ними впервые и случайно перепутать. Чтобы случайно в вашей корзинке не оказался ядовитый гриб, используйте Picture Mushroom — удобный сканер грибов.

Picture Mushroom — приложение для определения грибов. Приложение распознает разные типы грибов и дает и о них всю информацию. Фото.

Приложение распознает разные типы грибов и дает и о них всю информацию

Он распознает их по фотографии и выдает всю подробную информацию за считанные секунды. Внутри также есть инструкции по сборке и даже консультации специалистов, которые подскажут, где какой гриб растет. Все свои запросы можно сохранить в Избранное и при случае пользоваться ими!

Сканер грибов

Приложение для скорочтения на Андроид

В школе нас учили быстро читать и, согласитесь, это довольно полезный скилл в 2023 году. Но его всегда можно прокачать, причем с помощью смартфона. Скачайте приложение Скорочтение — Таблица Шульте: в нем вопреки названию не нужно читать на скорость! Вам придется быстро находить числа на специальной таблице, оформление которой можно поменять. Это усложнит задачу, но чем быстрее справитесь, тем лучше будете готовы к выступлению или другому мероприятию.

Приложение для скорочтения на Андроид. Прокачать свои навыки скорочтения можно прямо при помощи смартфона. Фото.

Прокачать свои навыки скорочтения можно прямо при помощи смартфона

Цифры и буквы расположены рандомно, за счет чего мозг моментально включается для выполнения задачи. Что интересно: во время прохождения нужно стараться искать содержимое периферийным зрением, тем самым прокачивая его. В общем, довольно полезное приложение для саморазвития, которое я рекомендую скачать каждому.

Приложение для скорочтения

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Йога для лица — бесплатное приложение для здоровья

Приложения для фитнеса — завсегдатаи Google Play. Но среди них есть довольно интересные, например, программа йоги для лица. Зачем это нужно? Начнем с того, что оно содержит массу простых тренировок, которые позволят избавиться от морщин, отечности и второго подбородка. Одно занятие длится всего 5 минут, а в отличие от обычной йоги, вам не понадобится ни свободное пространство, ни коврик, ни спортивная форма — тренировать лицо можно прямо сидя за рабочим столом!

Йога для лица — бесплатное приложение для здоровья. Йога для лица — простой и удобный способ всегда выглядеть бодро и молодо. Фото.

Йога для лица — простой и удобный способ всегда выглядеть бодро и молодо

При первом запуске приложение спросит, какого эффекта вы хотите добиться, а также задаст пару вопросов по поводу ваших привычек. По итогу, создастся личный план тренировок йоги для лица, а занятия проходят под аккомпанемент расслабляющей музыки, с анимацией и озвучкой. Можно пользоваться бесплатно!

Йога для лица

CPU-Z — как проверить производительность смартфона

К сожалению, даже флагманские смартфоны на Андроид иногда ломаются. Проверить производительность процессора, нагрев и узнать другие полезные свойства можно через утилиту CPU-Z, которая дает всю информацию об устройстве. Оно содержит в себе специальные тесты различных модулей вроде проверки памяти, Wi-Fi, динамиков и разъёма для зарядки.

CPU-Z — как проверить производительность смартфона. Проверить работоспособность системы можно при помощи этой утилиты для Андроид. Фото.

Проверить работоспособность системы можно при помощи этой утилиты для Андроид

Есть даже возможность отдельно протестировать экран на битые пиксели или просто получить общую сводку о работоспособности системы. Есть платные функции, но это намного дешевле, чем обращаться за диагностикой в сервис, где это обойдется заметно дороже. К тому же, лучше скачать CPU-Z вместо того, чтобы гадать, какая поломка настигла ваш смартфон.

Программа для проверки смартфона

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AIMP — лучший музыкальный плеер для телефона

В 2023 году многие западные приложения ушли из России, из-за чего стриминги заметно опустели. Единственный рабочий способ — искать музыку самому, вот только воспроизводить ее через обычный плеер не так удобно. Настоятельно рекомендую AIMP — это такая же классика в мире аудиоприложений как Winamp. Плеер абсолютно бесплатный и поддерживает массу функций, которые есть в версии для ПК.

AIMP — лучший музыкальный плеер для телефона. AIMP — лучший плеер для Андроид, который должен быть на вашем телефоне. Фото.

AIMP — лучший плеер для Андроид, который должен быть на вашем телефоне

Можете менять интерфейс, редактировать коллекцию треков, слушать музыку на телефоне, настраивая звучание при помощи эквалайзера и звуковых эффектов. Есть даже отдельный пункт настроек, который позволяет настроить управление гарнитурой! В общем, условной Яндекс.Музыке такой набор опций может только сниться, а у вас есть удобное приложение для прослушивания музыки офлайн.

Плеер для Андроид

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